O Congresso vai cair na armadilha do Twitter sobre transparência?

Nos últimos anos, o Twitter destacou-se como uma plataforma que investiu amplamente em mecanismos de moderação de conteúdo, envolvimento da sociedade civil e ferramentas para promover um debate mais saudável. A plataforma criou políticas específicas de integridade eleitoral, estabeleceu parcerias com organizações no Brasil visando a melhorar a qualidade do conteúdo, aprimorou seu centro de transparência e buscou colaborar com especialistas. Tudo isso sem uma obrigação específica.

Nas eleições de 2020, o Twitter foi a primeira big tech a divulgar em português e de modo específico uma política contra desinformação eleitoral detalhada, algo inédito até então, inclusive abrindo para os usuários como o seu sistema de punição funcionava. Em seguida, outras plataformas realizaram o mesmo com base nos acordos de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Também realizou diversas ações até 2022 para promover serviços públicos para seus usuários com participação de especialistas brasileiros.

Seria o suficiente? Não era, pois, afinal, sabemos que enfrentar desinformação e discurso de ódio não é uma luta simples. Entretanto, é uma luta coletiva. O Twitter soube atuar nos últimos anos colaborando com atores nacionais, ouvindo autoridades e mantendo uma política de produto e cooperação em constante evolução.

Após a aquisição da empresa por Elon Musk, promessas ousadas e intrigantes foram feitas, como a abertura do código-fonte de seu algoritmo e a venda do selo azul para os usuários. Mas, ao mesmo tempo, houve o desligamento de funcionários dedicados e empenhados em enfrentar conteúdos perigosos, desde engenheiros até advogados. Conversei com pessoas de diversos departamentos, e o sentimento era o mesmo: todo o trabalho estava sendo jogado fora e a rede provavelmente viraria um espaço público sem regras em pouco tempo.

No primeiro turno das eleições de 2022, a plataforma teve uma operação especial contra contas automatizadas em cooperação com organizações da sociedade civil, e foi perceptível como tivemos baixo impacto da desinformação e discurso de ódio contra o processo eleitoral por esse tipo de conta. Mas, provavelmente, essa foi a última abordagem multissetorial da empresa no Brasil desde então. Já no segundo turno e após o processo eleitoral de 2022, a plataforma começou a atuar apenas com base em ordens judiciais para remover conteúdos especialmente perigosos e com incitação à violência.

Conforme noticiado pela imprensa nos últimos dias, não surpreende que o Twitter não reconheça sua responsabilidade em relação a imagens ou discursos que incitem violência nas escolas, depois de alertado. Este retrocesso da empresa é preocupante, mas será que esse problema se restringe somente a ela?

A princípio, tais iniciativas de seu novo proprietário sugerem um maior compromisso com a transparência e a liberdade. De fato, a plataforma anunciou a liberação de parte do seu código-fonte do algoritmo da linha do tempo, mas que não há como reproduzir de modo completo a linha do tempo por ninguém fora da empresa. Basicamente, isso não se traduz necessariamente em maior clareza para o público, uma vez que o código é complexo e de difícil compreensão para a maioria das pessoas, inclusive programadores experientes. Além disso, os debates ocorridos até o momento têm se concentrado mais na documentação sobre o código do que no próprio funcionamento do algoritmo – o que não garante absolutamente nada, na documentação podemos ter qualquer coisa escrita.

Já é consenso entre especialistas que o código-fonte é uma amostra da abordagem da empresa para desenvolver, mas longe de ser uma iniciativa que realmente possa ser levada a sério como transparência ou como seu feed é determinado. Outras plataformas, já colocam a disposição partes de códigos ou bibliotecas de modo aberto – a diferença é que o Twitter soube fazer uma boa propaganda sobre isso.

Ou seja, a liberação dos códigos-fonte é apenas uma cortina de fumaça. Apesar dessas ressalvas, o Twitter vem ganhando espaço na opinião pública como uma plataforma transparente. No entanto, é importante não confundir essa percepção com a realidade dos fatos mencionados acima. Até o momento, é puro marketing: a empresa ignora a imprensa, não há sinais de atuação contra conteúdos sensíveis nem relatórios de transparência, e praticamente encerrou todos os esforços com atores nacionais.

Precisamos focar no Projeto de Lei n.º 2.630 no que é importante: desenvolver um ecossistema nacional de enfrentamento à desinformação e ao discurso de ódio, que possa ter dados públicos das grandes plataformas para acompanhar os espaços públicos e atuar com o apoio da sociedade civil e o Judiciário de modo efetivo, rápido e responsável. O efeito colateral de atrasar a regulamentação das redes sociais e dos aplicativos de mensagens é estagnar as ações das demais plataformas em ações de cooperação e transparência. Assim como o Twitter retrocedeu, corremos o risco de todas estagnarem por falta de definição.

*

DIRETOR-GERAL DO APPCÍVICO, ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA E DEMOCRACIA, COORDENOU O PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À DESINFORMAÇÃO NO TSE NAS ELEIÇÕES DE 2020 E 2022