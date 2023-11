O empresário sob a ótica da Lei Anticorrupção

No início do mês de agosto a Lei n.º 12.846/13 completou dez anos desde a sua promulgação, tornando-se decana como marco normativo da luta anticorrupção no Brasil, que vem modelada por legislações de mesma matriz existentes em outros países, em especial nos EUA, que editaram a Convenção Interamericana contra a Corrupção e a convenção sobre combate à corrupção de funcionários estrangeiros em transações comerciais internacionais.

Por outro lado, apesar do festejado implemento de tão importante legislação, que contribui para pauta tão importante – e sempre atual –, as comemorações contrastaram com o relatório divulgado em 2022 pela Transparência Internacional do Brasil apontando que, ao contrário do que se esperava, os últimos anos foram marcados pelo “desmantelamento” das estruturas criadas para combater a corrupção.

Diante dos anseios e resultados contrapostos que se apresentam após dez anos de existência da norma, é necessária uma reflexão sobre a eficiência dos institutos criados pela Lei Anticorrupção, em especial sobre o tratamento dado pelo legislador atinente ao empresário que venha a causar danos à administração pública.

Nesta linha, é possível notar que o empresário – enquanto ente privado de grande poder econômico e influência social e, portanto, capaz de ocasionar grandes infortúnios a terceiros – ganha especial relevo no texto anticorrupção, merecendo até mesmo a criação de um instrumento jurídico negocial de combate à corrupção, o acordo de leniência, previsto no artigo 16 da Lei n.º 12.846/13, uma espécie de delação premiada em âmbito administrativo.

O acordo de leniência, além de quase todas as fragilidades existentes na delação premiada, ainda coloca a efetividade da colaboração e do resultado útil ao processo nas mãos da autoridade que celebra o acordo (artigo 16, §4.º), deixando o empresário desguarnecido de elementos concretos que possibilitem o controle da higidez do que foi pactuado e da eficácia compensatória almejada.

Por outro lado, a atribuição de responsabilidade objetiva ao empresário possibilita a aplicação de pesadas multas – que podem chegar a até 20% do faturamento –, podendo até mesmo fulminar a subsistência da empresa sem a existência de provas contundentes que desabonem a empresa. Isso porque a comprovação de dolo ou culpa na geração do resultado danoso não é exigida para as punições da Lei Anticorrupção.

Ademais, importante refletir que a atividade empresarial traz riscos inerentes à prática do ramo de atuação escolhido, os quais são quase sempre suportados em sua integralidade pelo empresário e, algumas vezes, podem vir a gerar danos a terceiros que independem de sua intenção ou culpa.

À vista disso, pode-se assumir a ideia de que a atribuição de responsabilidade objetiva à empresa é um fator que pode vir a afetar a existência da instituição empresária, pelos danos gerados em decorrência dos riscos não suportados na prática da atividade exercida.

Isto é, a empresa é punida com multas que geram a sua desestruturação, em virtude de danos pelos quais não teve qualquer dolo ou culpa.

Por conseguinte, imprescindível que se reflita acerca do papel atribuído à empresa pela Lei Anticorrupção, colocando-a, sob este viés, como uma possível inimiga da administração pública.

De fato, parece-me que a Lei n.º 12.846/13, apesar de festejada no seu aniversário de dez anos, demanda readequações para adaptar-se à ótica capitalista inserida no contexto democrático da Constituição federal de 1988, sendo certo que o microssistema de combate à corrupção é mais bem aproveitado com esforços coordenados entre as instituições e o compliance como medida eficaz e apta a mitigar os danos que podem vir a acontecer de práticas ilícitas.

ADVOGADO CRIMINALISTA, ESPECIALISTA EM DIREITO PENAL ECONÔMICO (COIMBRA/IBCCRIM), PÓS-GRADUADO EM DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL (UCAM), É PRESIDENTE DE PRERROGATIVAS DA OAB-RJ – 32.ª SUBSEÇÃO