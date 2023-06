O feminicídio e a tese da legítima defesa da honra

“Nunca há motivos para matar. Não há nada no mundo que justifique o atentado contra a vida humana. A vida é séria e respeitável demais para que se exponha ao arbítrio de qualquer arrebatado. A vida é o único bem que não se restitui. Acima do amor, da honra, do ciúme, da vingança, de todas as paixões da alma e de todos os instintos da carne, está o inviolável direito de viver. Para matar, não pode haver justificação. Não há direito de matar” (Pedro Da Mata Machado, advogado e político brasileiro)

Em recente pronunciamento, o procurador-geral da República, Augusto Aras, deixou claro que a tese da “legítima defesa da honra”, utilizada no passado por longo tempo para absolver homicidas “passionais”, deve ser considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

De espantar essa moção, tendo em vista que a redação dada ao crime de homicídio cometido contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino no Brasil, situação na qual a mulher está sujeita a violência doméstica e sofre todo tipo de discriminação apenas por ser mulher, já se encontra estabelecida em nossa legislação desde 2015! E o espanto não é pelo pronunciamento do procurador-geral da República, a quem devotamos toda a nossa admiração, mas pela necessidade de ele ter feito esse apelo mesmo depois de oito anos da reforma que inseriu a figura penal do feminicídio no artigo 121, § 2.º, VI, do nosso Código. Ou seja: não apenas nada mudou, como ainda restam arraigados os padrões machistas de comportamento que tanto malefício vêm causando ao povo brasileiro.

Impressionante a permanência dos padrões patriarcais de comportamento, extremamente atrasados, injustos e cruéis, que insistem em permanecer arraigados nos costumes da sociedade brasileira. A “legítima defesa da honra” é uma excrescência, importada dos colonizadores europeus, segundo a qual a mulher não alcança o status de ser humano – ela seria apenas um apêndice da família, condenada a obedecer ao marido e a cuidar de filhos. Sua vida e seus direitos deveriam ser submetidos aos desejos do varão.

O procurador-geral Augusto Aras, em boa hora, veio a público reivindicar para as mulheres e para toda a população brasileira o direito à vida, à liberdade, à locomoção, à igualdade de direitos, à não discriminação e à dignidade humana. Para isso, manifestou-se o chefe do Ministério Público Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 779, no sentido de que “o STF dê a dispositivos dos Códigos Penal e de Processo Penal interpretação conforme a Constituição federal para proibir a tese da legítima defesa da honra”. A mencionada vedação deverá valer para defesa, acusação e autoridade policial, sendo que o desrespeito à proibição deverá levar à nulidade do ato e do próprio julgamento.

Além disso, se os jurados reconhecerem materialidade e autoria do crime de feminicídio, porém ainda assim absolverem o réu contrariando as provas, deve ser assegurado recurso de apelação para que seja reconhecida a inadequação na apreciação das provas, devendo ser determinado novo julgamento por outro Tribunal do Júri.

A malsinada tese da “legitima defesa da honra” é uma verdadeira aberração jurídica, ultrapassada, criada no século retrasado, que deve ser totalmente banida.

*

ADVOGADA CRIMINAL FORMADA PELA USP, PROCURADORA DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO APOSENTADA, INTEGROU O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO POR 30 ANOS ATÉ 2012