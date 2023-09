O inusitado itinerário da independência do Brasil

O período que vai de 1789 a 1822 foi marcado por grande agitação política no Brasil. Vários movimentos contestadores da ordem colonial emergiram e puseram em xeque a dominação colonial portuguesa na América.

A bem da verdade, a agitação foi geral na América Latina. A “Grande Rebelião” de Túpac Amaru II (novembro de 1780 a maio de 1781) em Cuzco, vice-reinado do Peru, cruelmente reprimida pelas forças coloniais espanholas, prenunciou a crise do sistema colonial na América Ibérica. As 13 colônias já haviam alcançado a sua independência em 1776 ante a Inglaterra.

O período entre 1776 e 1848 foi convulsionado por uma série de transformações políticas, econômicas e sociais. O historiador Eric Hobsbawm o caracterizou como a era da dupla revolução: a industrial e a francesa, com consequências importantes para a emergência da nova sociedade que veio a se implantar no mundo ocidental no século 19.

O impacto das mudanças na América Ibérica foi profundo, sobretudo a partir da ascensão de Napoleão ao poder na França em 1799. A invasão napoleônica de Portugal, em 1807, e da Espanha, em 1810, desorganizou a administração colonial desses países.

Entre 1810 e 1824, a América espanhola alcançou a sua independência. Os antigos vice-reinados e capitanias gerais se fragmentaram em meio ao esforço de construção do Estado Nacional sob a forma republicana de governo, com exceção do México, que por breves momentos (1821 a 1823 e 1864 a 1867) se tornou um império. As lideranças da luta pela independência provinham da classe crioula, predominantemente constituída por republicanos convictos que assumiram o desafio de construir a nova ordem política estável.

Em quase todos os lugares da América espanhola esse desafio fracassou. A fragmentação territorial, a instabilidade política e o caudilhismo se tornaram a marca mais visível da nova realidade pós-colonial.

A independência do Brasil seguiu outro script. A Conjuração Mineira (1789), a Carioca (1794) e a Baiana (1798) já indicavam o mal-estar na colônia portuguesa. A Insurreição Pernambucana de 1817, num outro contexto e em razão da sua força, foi uma espécie de canto de cisne da dominação colonial portuguesa. Eram comuns nesses movimentos o caráter regionalista, a visão separatista e a simpatia pelo republicanismo.

O movimento de emancipação brasileiro, no entanto, foi absolutamente inusitado. Premido pela invasão napoleônica, a Corte portuguesa se transladou para o Brasil. A colônia se tornou a sede do império colonial português. A chegada da Corte ao Brasil, em janeiro de 1808, criou uma nova realidade política, econômica e institucional.

Uma série de mudanças alterou o perfil econômico do Brasil. A mais significativa foi a “abertura dos portos”, que na prática sepultou o exclusivismo comercial português. Uma política de interiorização da metrópole e de enraizamento da Corte deu um sentido de unidade que até então inexistia ou era muito fraco na colônia.

A Revolução do Porto, de 1820, precipitou os acontecimentos. Sua atitude francamente hostil ao Brasil e a obsessão em retornar ao status anterior à instalação da Corte em território colonial criaram uma situação tensa, instável e inédita. Obrigado a voltar para Portugal e com os poderes limitados, Dom João VI deixou no Brasil o seu filho como príncipe regente. Foi em torno do filho que se desenrolou a batalha política que culminou com o Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822.

Hoje, à distância que a passagem do tempo proporciona, é fácil ligar os pontos. Não foi assim na época, marcada por idas e vindas, tergiversações, cálculos políticos e pela ação da elite brasileira e de algumas de suas instituições, como a maçonaria, pela resistência brasileira ao arbítrio das Cortes portuguesas.

1822 foi o ano do rompimento gradual até que não foi possível mais conciliar os interesses nos dois lados do Atlântico. A luta militar se prolongou até julho de 1823 e a busca do reconhecimento internacional, até o fim da década de 1820.

O resultado não poderia ser mais diferente, quando comparado com o ocorrido na América espanhola. No Brasil, o principal líder do movimento pela independência foi o legítimo herdeiro do trono português, a monarquia se manteve até 1889, um centro de gravidade se consolidou no Rio de Janeiro e a unidade territorial foi mantida a qualquer custo e, junto com ela, a escravidão.

No final da década de 1840, no chamado Segundo Reinado, o Brasil alcançou grande estabilidade interna sob a base da expansão da cafeicultura e de uma forma de governo parlamentar sob o comando dos dois grandes partidos imperiais: o Liberal e o Conservador, que se revezaram no poder ao longo do tempo sob a vigilância de Pedro II. Ao lado, a maior parte dos países hispânicos mergulharam no caudilhismo e na instabilidade política crônica, que serão as marcas da política brasileira no período da Primeira República (1889-1930).

*

É DOUTOR EM CIÊNCIAS SOCIAIS