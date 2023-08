O mandato climático: caminhos para uma agenda sustentável e necessária

Encerrado o primeiro semestre legislativo do novo governo, com ruídos políticos tão intensos quanto importantes vitórias governistas no campo econômico – destaque para o encaminhamento da reforma tributária –, vivenciamos a sensação de que o ambiente dá sinais de ao menos se arejar. Campo fértil para que floresçam agendas propositivas para o Brasil.

Nesse sentido, nada é mais urgente que uma agenda sustentável que saia do discurso e parta para ações práticas. A esta altura, reforçar a necessidade de ação contra as mudanças climáticas é repetir o lugar-comum. Eventos como a recente Cúpula da Amazônia são importantes para definir bases compartilhadas de cooperação na esfera internacional, mas apenas com regulamentação efetiva é que poderemos reverter o curso da História. Ano após ano, eventos climáticos extremos se repetem com cada vez mais violência, gerando centenas de mortes evitáveis e perdas financeiras consideráveis. Na perspectiva positiva, porém, surgem pelo mundo iniciativas e legislações direcionadas à questão e é imperativo que o Brasil adote o mesmo caminho.

O primeiro passo é definir e comunicar de forma clara sua ambição climática, aliada a um plano de eliminação do desmatamento ilegal, com metas, ações e prazos factíveis. É importante que os agentes políticos e econômicos entendam que isso é inegociável, e não um jogo de soma zero. Ao atingir o objetivo, todos saem ganhando. Caso um caminho divergente seja escolhido, corremos o risco de ter portas fechadas, seja pela via diplomática ou pelas barreiras comerciais. O mecanismo de ajuste de carbono na fronteira da União Europeia (Cbam, na sigla em inglês) é evidência suficiente deste ponto. Outras restrições a produtos de origem de desmatamento também têm sido adotadas mundo a fora.

Da mesma importância, urge a regulamentação de um mercado de troca de permissões de emissões de gases de efeito estufa (GEEs), conhecido como sistemas de cap-and-trade. Não há necessidade alguma de que reinventemos a roda. Experiências internacionais neste caminho existem ao menos desde 2005, primeiro na Europa e, depois, ao redor do mundo, com pelo menos 25 jurisdições que representam mais da metade do PIB global com instrumentos do tipo em operação. Já existe, portanto, uma robusta aprendizagem institucional sobre dispositivos e instrumentos eficientes. Mecanismos para um sistema universal de registro, com baixo custo de administração; um limite de emissões decrescente ano a ano até o atingimento das metas nacionalmente determinadas (NDCs); permissões leiloadas em pregão público com receitas revertidas para adaptação, descarbonização e distribuição de renda e segurança jurídica e previsibilidade são, hoje, o senso comum das experiências práticas bem-sucedidas e da literatura acadêmica sobre o assunto. Adaptar tais condutas ao contexto local parece ser a direção correta para a implementação de uma política pública complexa como essa.

O terceiro pilar desta agenda é uma estrutura normativa que facilite o desenvolvimento de indústrias e setores fundamentais para uma economia de baixa emissão. Nosso país tem uma matriz energética limpa, com mais de 80% de sua energia gerada em fontes renováveis e um potencial ainda pouco explorado em relação às fontes solar e eólica. Temos tudo, portanto, para a produção comercial de hidrogênio verde e outras tecnologias sustentáveis, abrindo uma importante fronteira de investimento para o País e aumentando a atratividade das cadeias de produção globais à medida que estas se desloquem para locais que emitirão menos GEEs.

Finalmente, o Brasil tem as condições de liderar uma frente diplomática dos países do sul global, pressionando o cumprimento das promessas de investimento dos países ricos, dos acordos multilaterais estabelecidos nos fóruns internacionais e a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, que possibilitará uma nova fonte de financiamento internacional indireto rumo a atividades de baixo carbono, à medida que nossas NDCs sejam atingidas.

Em entrevista no mês passado, provocado sobre qual seria a marca do governo Lula 3, o ministro e provável apontado como o novo “coordenador da transição ecológica” do governo, Fernando Haddad, acenou para a possibilidade de que a agenda climática seja este legado, com a promessa de andamento de propostas que avancem nessa direção no segundo semestre. Serão os marcos regulatórios robustos e mecanismos eficientes postos em prática que nos farão alcançar esses objetivos. É preciso ambição do tamanho da nossa centralidade no tema para que o País consiga, enfim, aproveitar uma oportunidade jamais vista de aliar liderança em política externa, crescimento econômico e bem-estar social. Quando o assunto é desenvolvimento sustentável, o mundo olha para o Brasil. É imprescindível que olhemos de volta equipados com a capacidade de executar a nossa agenda de futuro.

*

MESTRE EM ECONOMIA E POLÍTICAS PÚBLICAS PELA UNIVERSIDADE DE LISBOA, É ESPECIALISTA EM POLÍTICAS REGULATÓRIAS PARA MUDANÇAS CLIMÁTICAS