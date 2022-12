O Meio Ambiente que você não viu

Pela primeira vez na história do Brasil, nos últimos quatro anos, o governo federal executou políticas públicas ambientais que não se limitaram ao Ministério do Meio Ambiente, mas que caminharam junto com ações das pastas da Agricultura, Economia, Educação, Desenvolvimento Regional, Infraestrutura, Justiça e Relações Exteriores, além de Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal. Procuramos trazer iniciativas empreendedoras e inovadoras para que, juntos, público e privado criassem uma nova economia verde e neutra em emissões.

O Marco do Saneamento foi uma delas. Ele garantiu liberdade de concorrência e já atraiu R$ 80 bilhões em investimentos contratados. A meta é universalizar os serviços de água e esgoto para todos os brasileiros até 2033. Outro marco de grande transversalidade é o do tratamento dos resíduos sólidos. Lançamos o novo Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir+), o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares) e o Programa Lixão Zero e criamos o crédito de reciclagem Recicla+. Acordos setoriais de logística reversa promoveram recordes de reciclagem de itens que vão de latas de alumínio a baterias e óleos automotivos. O Programa Campo Limpo colocou o Brasil no topo do ranking da reciclagem de embalagens de defensivos agrícolas. Em 2021, alcançamos um índice de 94% de retorno. França e Alemanha vêm em seguida, com 70%.

Há ainda o Programa Metano Zero, cujo objetivo é reduzir as emissões de metano a partir do tratamento de resíduos orgânicos de suínos, aves, laticínios, cana-de-açúcar e aterros sanitários. Com o mesmo intuito, há a iniciativa Escolas +Verdes, que leva educação ambiental com a instalação de biodigestores que, com a ajuda dos alunos, transformam restos de alimentos em biogás e biofertilizantes.

A agricultura convencional brasileira é a mais regenerativa do mundo e a que mais absorve carbono da atmosfera. O Plano ABC+ tem a missão de reduzir emissões em 1,1 bilhão de toneladas até 2030. Para isso, conta com a promoção de novas tecnologias, como bioinsumos, plantio direto de grãos e sistemas integrados de diversas culturas.

Em 2022, batemos recorde de instalação de energias renováveis, chegando a 14 GW de solar e 21 GW de eólica terrestre. Os cataventos no mar (eólicas offshore) têm um potencial ainda inexplorado, de 700 GW, que transformará o Brasil em exportador de hidrogênio verde. Com a criação do Portal Único de Gestão do Uso das Áreas no Mar, vamos acelerar e potencializar essa oportunidade.

Para fortalecer a transição para uma logística moderna, eficiente e de baixa de emissão, lançamos o Marco Legal do Transporte Ferroviário (Pro Trilhos) e marítimo (BR do Mar). Nesse contexto, foi publicado também o Renovar Frota +Verde, para incentivar a aquisição de veículos mais novos e que emitem menos poluentes. Estimativas apontam que há cerca de 30 milhões de automóveis, caminhões e ônibus produzidos antes de 2013, veículos pesados com mais de 30 anos de fabricação somam mais de 1 milhão.

Demos escala à agenda de recuperação da vegetação nativa com a plataforma TradeFlora e a parceria com o BNDES na iniciativa Floresta Viva. A capitalização da Eletrobras resultou em R$ 6 bilhões destinados a revitalizar as bacias dos Rios São Francisco, Parnaíba e Tocantins. Será o maior projeto de restauração florestal de todos os tempos. O Floresta+ visa reconhecer e remunerar quem cuida de floresta nativa por meio de pagamentos e serviços ambientais de produtores rurais a comunidades tradicionais que agem para conservar e recuperar vegetação, principalmente pelo crédito de carbono.

Em maio, publicamos uma portaria que institui o mercado regulado de crédito de carbono, que trouxe importantes avanços na formação de instrumentos econômicos que possibilitam a monetização dos ativos ambientais e exportação de créditos de carbono e metano.

O novo modelo de concessão de parques nacionais tem como foco principal a promoção do turismo de natureza, que potencializa a receita dos parques e gera obrigatoriedades para a proteção ambiental.

Na proteção das florestas, reforçamos o combate ao desmatamento com a contratação de 739 novos agentes ambientais e a digitalização de multas e processos. Os crimes ambientais passaram a ser enfrentados de forma conjunta na Operação Guardiões do Bioma, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aprimoramos de maneira relevante o monitoramento por satélites. Todas essas ações provocaram a inversão da alta do desmatamento, que ocorria desde 2017, para uma queda de 11,27% neste ano.

Fomos protagonistas na COP-26, anunciamos metas mais ambiciosas de redução de emissões, aderimos ao Acordo do Metano e liderarmos as discussões para a aprovação do mercado global de carbono. Na COP-27, propusemos à UNFCCC a criação de um mercado global de metano para incentivar o tratamento de lixo orgânico. E, durante a Conferência de Biodiversidade da ONU, realizada no Canadá (COP-15), destacamos o inovador crédito de biodiversidade.

A política ambiental deverá caminhar de maneira racional, sem sonho nem ilusão, para não perder de vista o desenvolvimento econômico verde, com geração de emprego e renda para os brasileiros.

*

MINISTRO DO MEIO AMBIENTE