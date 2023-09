O novo PAC e a indústria nacional de máquinas automotivas

Há quase sete décadas nossas associadas do setor de máquinas agrícolas e rodoviárias são ferramentas indissociáveis no desenvolvimento do País, seja nas cidades, nas estradas ou no campo. Por todo esse período, mantiveram-se firmes no propósito de colaborar com o crescimento econômico e social do Brasil, resistindo a todas as crises econômicas e políticas, prova de sua aposta no futuro.

Nosso país é o único do Hemisfério Sul que produz máquinas autopropulsadas, com plena capacidade para atender à demanda interna e com forte presença nas exportações. As empresas instaladas no Brasil exportam para mais de 120 países, incluindo mercados da Europa e da América do Norte, seguindo rigorosas demandas de tecnologias e legislações ambientais. Nossa capacidade de fabricação anual é de aproximadamente 90 mil máquinas agrícolas e 60 mil máquinas rodoviárias, com geração de mais de 20 mil empregos diretos de alta qualificação, além de 160 mil indiretos.

No ano passado tivemos recorde de produção de máquinas rodoviárias no País, com cerca de 47 mil unidades. E desde o começo desta década tivemos os melhores resultados no setor de máquinas agrícolas, impulsionados pelas safras históricas do nosso pujante, profissionalizado e tecnológico agronegócio. No ano passado, a soma de máquinas vendidas no País e exportadas ultrapassou a marca de 120 mil unidades.

As empresas associadas à Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) estão especialmente entusiasmadas com o recente anúncio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que tem o objetivo de financiar obras de infraestrutura, mobilidade, transporte eficiente e sustentável, urbanização, saneamento, educação e habitação, com louváveis reflexos sociais a curto, médio e longo prazos.

Para produtores de bens de capital automotivos, participar do PAC é uma excelente oportunidade para continuar contribuindo com o País, fabricando localmente produtos cujas características e inovação tecnológica possibilitem o aumento da produtividade, atendam aos rígidos requisitos ambientais e de segurança, além de garantir assistência técnica plena com cobertura em todo o território nacional.

Porém a Anfavea não pode deixar de alertar, de forma transparente, sobre a preocupação com o risco de participação de empresas aventureiras nas licitações do PAC. Algumas já estão presentes de forma incipiente em nosso país, e outras podem chegar de maneira oportunista, sem os devidos compromissos sociais, econômicos e ambientais assumidos há décadas pelas nossas associadas.

Nosso temor é de que haja grave desequilíbrio concorrencial nas licitações, na medida em que já existem fabricantes de origem duvidosa que se utilizam de instalações, microempresas e representações não qualificadas apenas para participar de licitações. Em muitos casos, o objeto social é incompatível com o propósito em questão. Empresas desse tipo vêm vencendo certames em detrimento dos fabricantes nacionais consolidados, comprometidos com o longo prazo e responsáveis.

Não basta atender às licitações apenas com preços mais baixos, muitas vezes com produtos fortemente subsidiados por governos de outros países, sem aderência às nossas rígidas normas ambientais e de segurança. Mais do que o preço apresentado na concorrência, as máquinas adquiridas para o PAC devem levar em conta aspectos fundamentais à realização dos serviços aos quais se destinam. A produtividade é um deles.

Máquinas modernas como as nossas, verdadeiros estado da arte, propiciam resultados mais efetivos no campo ou nas obras. Elas são mais eficientes e sustentáveis, não só em termos de economia de combustível e de controle de emissões, mas até na vida útil prolongada. Diferentemente de produtos oportunistas, de baixa durabilidade, nossas peças são preparadas para a remanufatura, ou seja, podem ter sua vida útil estendida por inúmeras vezes, reduzindo um grande impacto ambiental com custos competitivos.

Nossas empresas adotam políticas de ESG idênticas às de suas matrizes, nos países mais desenvolvidos, onde as legislações de emissões são ainda mais rigorosas que as nossas. Elas prezam também pelos serviços de manutenção e pós-venda de alta qualidade e com grande abrangência em todos os rincões do País. São empresas que empregam muito, com boa qualificação e remuneração, além de todos os postos de trabalho gerados em nossa longa cadeia produtiva, numa base de oito para cada vaga direta.

Algumas simples medidas na regulamentação do processo licitatório do PAC podem evitar que empresas de fachada ou oportunistas se apresentem com preços aparentemente vantajosos, mas que a médio prazo pouco agreguem aos seus clientes e à sociedade brasileira, gerando máquinas sucateadas, indo totalmente contra os conceitos de eficiência energética e sustentabilidade.

Entre as medidas propostas, destacamos: cumprimento de normas técnicas da ABNT, Mercosul e ISO; garantia de 12 meses; exigência de ampla e qualificada rede autorizada; treinamento para operadores indicados pela contratante; controle de qualidade e de documentação técnica pelo licitante; estoque físico de peças em território nacional; certificados de emissões e ruído; presença fabril no País; empresas com política social e de sustentabilidade, entre outros critérios.

Todos esses fatores, se forem ignorados, podem trazer enormes riscos à competitividade dos fabricantes nacionais, com o potencial de inibir investimentos em capacidade produtiva, P&D e novos produtos, o que contraria os objetivos da reindustrialização do setor produtor de máquinas e sua cadeia de fornecedores, com consequências indesejáveis para a atividade econômica, social e ambiental. Exatamente o oposto da essência de um programa de amplo desenvolvimento nacional como, temos certeza, será este novo e tão aguardado PAC.

Finalizo externando minha preocupação não apenas como presidente de uma entidade representativa como a Anfavea, mas como cidadão brasileiro, como empregado e como pagador de impostos, que espera que esses recursos tenham a destinação correta, promovendo o uso de produtos nacionais de alta qualidade, duráveis e bem assistidos tecnicamente, além de geradores de bons empregos no País.

*

PRESIDENTE DA ANFAVEA