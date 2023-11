O país da fotossíntese

O Brasil ocupou merecida liderança com a realização da Eco 92. O debate resultou em que as nações desenvolvidas eram as maiores responsáveis pelos perigos e que as em desenvolvimento necessitavam de apoio. A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) definiu compromissos e obrigações.

Na sequência se sucederam as Conferências das Partes (COPs), buscando decisões consensuais. Em Berlim se reconheceu que os compromissos sob a UNFCCC eram insuficientes. Em Kioto se estabeleceram metas vinculativas de redução de emissões para os países industrializados, acordando que os países que não cumprissem suas metas sofreriam penalidades, o que levou à recusa de alguns em ratificar o protocolo.

Em Paris se adotou um novo acordo visando a manter o aumento da temperatura média global em menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais. Cada país constrói seu próprio compromisso, a partir das chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas. Cada nação apresenta sua contribuição de redução de emissão dos gases de efeito estufa (GEEs), dentro de seu nível de desenvolvimento, sua matriz energética, hábitos de consumo e renda, considerada viável a partir do cenário social e econômico. A distribuição de obrigações e compromissos ficou desigual: a possível, mesmo que com resultados incertos.

Foi decidido intervir pressionando os emissores de carbono e, na contrapartida, incentivar os que o sequestram, com transferências comerciais de unidades de carbono. Um novo mercado, com as dificuldades que isso representa, desde a correta mensuração à credibilidade das partes. Os valores são ainda longe do necessário. Países que podem têm oferecido incentivos desenvolvendo novos mecanismos de absorção. Intervir com tributos ficou para o futuro.

O agravamento da questão climática ficou relacionado com a emissão dos GEEs e seu efeito no aquecimento global. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) das Nações Unidas vem promovendo a compreensão científica sobre o tema, extremamente complexo e que avança ano a ano.

O Brasil tem o seu desafio ainda pouco debatido e compreendido pela sociedade. Recentemente demos um passo correto, pois caminhávamos no sentido contrário. Não foi necessário debate, pois a obrigação era o cumprimento de legislação existente. A principal fonte de emissão de carbono do Brasil é o desmatamento da Floresta Amazônica, basicamente ilegal.

Os próximos passos serão mais complexos. Em nível global, a grande emissão de carbono resulta de combustíveis fósseis. Carbono retirado das profundezas que, após gerar energia, é lançado na atmosfera. Estamos caminhando devagar no esforço da substituição por energias renováveis. Alguns países avançam menos que o prometido. Nisso o Brasil é privilegiado: tem extensão territorial, recursos hídricos, vegetação tropical, sol e biodiversidade. Um patrimônio que precisa ser valorizado e precificado, colocando o País na liderança. Citem-se, ainda, a relevância da energia de fonte hídrica na matriz energética; o desenvolvimento do etanol antes da preocupação climática; e, agora, o biodiesel e os avanços nos biocombustíveis de segunda geração. Recentemente, a geração de energia eólica disparou e igual sucesso ocorre com a solar. Precisamos nos posicionar como exportadores de energia limpa na forma de novos produtos e serviços.

A grande questão das emissões de carbono no Brasil está no desmatamento das florestas. Essencial separar o ilegal do legal. A data para acabar com o ilegal é ontem. Avançamos muito recentemente, mas foi a parte fácil. Agora vem o mais difícil. A responsabilidade é dos poderes públicos, pois trata-se de crime.

O desmatamento legal, diferente, precisa ser apresentado. Muda-se a lei, e isso passa pelo Congresso Nacional, ou precisamos de mecanismos para segurar a vegetação em pé. Este debate, com a necessária transparência, ainda não começou.

Chegamos à produção de alimentos. Essencial reconhecer que o Brasil produz emitindo menos carbono que os demais produtores. Emitimos porque produzimos muito. Estamos à frente na agricultura regenerativa, na utilização dos insumos biológicos. As emissões atuais incluem a produção de alimentos para além do consumidor brasileiro. Restringir, encarecer uma agricultura que já caminha no sentido correto representa também deixar de atender ao compromisso de minorar a fome no mundo.

Na pecuária, idem. Na questão da fermentação entérica, o metano é um gás totalmente diferente, mais forte e negativo no início, porém com vida mínima, cerca de 12 anos, quando comparado com o gás carbônico, que é permanente. O aumento desse metano na atmosfera ocorre quando existe o aumento do rebanho. Cada estudo técnico apresenta uma equivalência diferente entre o metano e o gás carbônico. A pecuária moderna é diferente da extrativista. Separar a carne é complexo. Precisamos enfrentar a pecuária extrativista impulsionando a recuperação dos milhões de hectares degradados.

Regras e compromissos estão sendo desenvolvidos. Cumpre ao Brasil ocupar o seu espaço. Antes de tudo, precisamos estar unidos sabendo aonde desejamos chegar.

PECUARISTA E AGRICULTOR, FOI PRESIDENTE DA SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA (SRB)