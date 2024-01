Maria Vlachou, autora do livro O que Temos a Ver com Isto? O Papel Político das Organizações Culturais, ressalta a função dos museus em meio às emergências sociais. Para ela, essas instituições são “ferramentas de poder que decidem o que deve ser lembrado e o que pode ser silenciado”, algo que, ao ser sentido e compreendido por grande parte dos cidadãos, exerce “um impacto decisivo na natureza”.

Vale citar também Jorge Melguizo, que, como ex-secretário de Cultura de Medellín, na Colômbia, reduziu os índices de criminalidade pelo aumento de investimentos em cultura. Para ele, assim como acontece com o combate à violência urbana, a adoção de ações culturais pode mitigar os impactos da crise climática. Em entrevista à pesquisadora de Economia Criativa Cláudia Leitão no livro Criatividade e Emancipação nas Comunidades-Rede, Melguizo afirma que a cultura e o meio ambiente são as principais riquezas do Brasil e da América Latina, embora ainda não tenhamos compreendido seu grande valor. “O que aconteceria se decidíssemos formular planos de desenvolvimento de nossos países com base nessas duas enormes riquezas?”, provoca.

A cultura brasileira é uma das mais expressivas do mundo, mas nos últimos anos o País viveu o desmantelamento generalizado dos programas de incentivo na área. Há, no entanto, caminhos para a mudança. O recém-lançado relatório Cultura em Evidência, elaborado pela organização C de Cultura em parceria com o Instituto Veredas, compila informações e experiências relacionadas à cultura no Brasil, examinando suas transformações e propondo maneiras de potencializá-la, ouvindo também aqueles que a fazem e promovem. As evidências permitem analisar desde boas práticas para a construção de políticas públicas até inspirações e reflexões para a construção de uma cultura pulsante e sustentável para todas as pessoas.

Rumo à COP-30, que acontece em dois anos no Brasil, precisamos, sim, reduzir emissões de gases de efeito estufa, realizar a transição energética, zerar o desmatamento e buscar práticas agrícolas sustentáveis. Mas é igualmente necessário investirmos na formação de gestores culturais, oferecendo ferramentas para a criação, a implementação e o monitoramento de políticas alinhadas ao desenvolvimento social, impulsionando também narrativas que envolvam justiça climática e resiliência. Somente com isso o setor cultural poderá contribuir para a construção de um futuro melhor para o planeta e para as pessoas.