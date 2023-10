O papel do cartão de crédito na economia brasileira

O cartão de crédito, uma ferramenta essencial para a inclusão das famílias brasileiras no cenário de consumo, tem um papel proeminente entre os diversos meios de pagamento disponíveis. Com mais de 60% do faturamento total advindo dessa modalidade, sua influência é notória. O atrativo do pagamento parcelado sem juros, profundamente enraizado na cultura de consumo, torna-se crucial para classes sociais com renda limitada, como as pertencentes às categorias D e E, que abrangem mais da metade da população. Impor restrições a parcelamentos sem juros num maior número de prestações poderia resultar na exclusão desses estratos sociais do acesso a bens de maior valor. Isso é especialmente relevante, dado que as classes C, D e E representam mais de 75% da população.

Apesar disso, uma análise mais aprofundada revela que as transações de longo prazo e o crédito rotativo permaneceram relativamente estáveis na última década. O que se destaca é o crescimento surpreendente na emissão de novos cartões, sendo metade deles emitida a partir de 2018. Nos últimos cinco anos, o Brasil viu um salto impressionante, com o número de cartões passando de 152 milhões, em 2017, para 431 milhões, em 2022, de acordo com dados do Banco Central.

Contudo, o ponto central do desafio não reside no padrão de uso ou mesmo no parcelamento. A verdadeira questão emerge no ritmo frenético de emissão de novos cartões. Esse influxo em larga escala impacta uma série de variáveis subjacentes ao sistema, abrangendo desde as transações comerciais até o uso ativo dos cartões. Por outro lado, isso também contribui para um aumento no endividamento, exacerbado pelas altas taxas de juros associadas ao crédito rotativo em casos de inadimplência. A falta de regulamentação nesse sentido permite que as instituições financeiras determinem taxas que, em algumas situações, podem ultrapassar 1.000% ao ano.

A situação é agravada pela falta generalizada de educação financeira na sociedade brasileira, agravada pelo avanço das tecnologias financeiras. Enfrentar essa situação exige uma abordagem colaborativa, incorporando diversas perspectivas e interesses. Qualquer solução deve abordar não apenas o endividamento, mas também a proteção das parcelas mais vulneráveis da sociedade, além de compreender o papel fundamental do parcelamento para as micro, pequenas e médias empresas.

Em síntese, esta questão é multifacetada e requer uma avaliação criteriosa dos prós e contras de qualquer mudança proposta no mercado. A solução eficaz deve lidar com o endividamento, garantir inclusão e considerar o papel intrínseco do parcelamento nas atividades empresariais. Tendo isso em mente, é fundamental considerar os seguintes pontos:

• O histórico recente de políticas monetárias restritivas com taxas de juros elevadas;

• A urgência de reavaliar as altas taxas de juros no crédito rotativo, buscando harmonizá-las com a realidade da população, inclusive considerando uma possível padronização das taxas;

• A carência de políticas abrangentes de educação financeira para promover habilidades adequadas de gestão financeira. Essa é uma ação essencial para que os consumidores possam conhecer e tomar decisões conscientes sobre o uso do cartão de crédito;

• O rápido aumento na emissão de cartões de crédito, em paralelo com a expansão do crédito decorrente da entrada de fintechs no cenário;

• A mudança na análise de risco e concessão de crédito para emissão de novos cartões, impulsionada pela chegada de novos participantes ao mercado;

• A importância de manter a dinâmica atual do parcelamento de cartão de crédito sem juros;

• A necessidade de envolver diversos atores econômicos na discussão, ampliando o diálogo para além do governo federal e do mercado financeiro; e

• A premente necessidade de avaliar as implicações dessas mudanças para micro, pequenas e médias empresas, que podem ser diretamente afetadas por essas transformações.

Num cenário em que o cartão de crédito se estabeleceu como uma ferramenta indispensável para a participação das famílias brasileiras no universo do consumo, sua importância é inegável. A solução para esse desafio requer uma abordagem colaborativa e abrangente, que leve em consideração os diversos aspectos envolvidos. Restringir ou limitar essas oportunidades pode ter como consequência a exclusão desses estratos socioeconômicos do mercado. É preciso encontrar um equilíbrio entre a promoção do consumo e a sustentabilidade financeira dos consumidores, garantindo a inclusão econômica atenciosa das famílias de renda mais baixa e, ao mesmo tempo, oferecendo um ambiente de negócios saudável para as empresas.

PRESIDENTE DO SISTEMA FECOMÉRCIO MG, SESC, SENAC E SINDICATOS EMPRESARIAIS