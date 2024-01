Infelizmente, os recursos do fundo partidário canalizados aos diretórios municipais estão sendo desperdiçados para outros fins. Falta a vontade política, da passividade nossa ao demasiado empoderamento dos políticos, para encetarmos passo decisivo ao avanço da democracia representativa. Pois os filiados a partidos, muito menos os restantes 200 milhões politicamente excluídos no interregno das eleições, não têm como contribuírem com ideias em benefício da coletividade e, direta ou indiretamente, a si próprios.

Exemplificando. Cidadão inscrito em partido, indignado com o poder de presidente da República de selecionar ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) a bel prazer, e não querendo se expor a eventuais retaliações ao seu posicionamento, poderia encaminhar seu pleito ao diretório municipal e, em caso de aprovação por maioria de seus membros, transformaria individual opinião em decisão institucional. E mais. Encaminhada ao diretório estadual e ouvidos os delegados dos demais diretórios municipais, poderia vir a ser o posicionamento oficial do partido a nível federal, por sua vez, orientando seus parlamentares a protocolarem a correspondente Proposta de Emenda à Constituição (PEC), visando à atualização de nosso arcabouço constitucional.

A reformulação do artigo 17 requereria a obrigatoriedade de transformar as comissões provisórias em diretórios. Já esse primeiro passo se efetuaria mediante a eleição democrática dos membros do diretório, perfeitamente factível nesses tempos de ampla conectividade digital, ao dispor-se de secretaria e aplicativo no desempenho do processo comunicativo com os filiados. E doravante recebendo e organizando seus pleitos sob a orientação da comissão executiva, disponibilizando-os às reuniões regulares do diretório, presenciais ou virtuais. Uma vez aprovados por maioria de votos, se de âmbito municipal, seriam comunicados aos vereadores do partido em sua função legislativa para execução por parte do prefeito e, se de âmbito estadual ou nacional, encaminhados ao diretório estadual, podendo seguir até a cúpula do Legislativo nacional.

Contudo, o narcisismo dos empoderados pelo voto popular dificilmente possibilitaria uma maioria qualificada na Câmara e no Senado para devidamente regulamentar o artigo 17, garantindo a inclusão dos saberes de filiados partidários nas pautas legislativas, com positivas repercussões na melhoria do IDH e no crescimento do PIB. Resta a vontade política emanada de diretórios municipais, capaz de tornar verdadeiramente cidadã a nossa Constituição.