O PL 490 e o julgamento do ‘marco temporal’

O Supremo Tribunal Federal (STF) ainda não concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.017.365-SC, que tem por objeto questões pertinentes à demarcação de terras indígenas, com ênfase na tese do chamado “marco temporal”.

Começam a surgir rumores de que a aprovação do Projeto de Lei (PL) 490/2007 pela Câmara dos Deputados levaria a Corte a suspender o julgamento para permitir a conclusão do processo legislativo. De fato, é um tanto quanto intuitivo que legislar sobre terras indígenas é tarefa do Parlamento. O equívoco, no entanto, é enorme.

A Constituição de 1988, coerente com a noção de que as terras indígenas constituem espaços simbólicos de identidade, produção e reprodução cultural, tratou de forma extensa o tema em seu artigo 231, permitindo a sua regulamentação apenas quanto a dois pontos muito específicos: o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de recursos minerais (§ 3.º); e a necessidade de lei complementar que defina o “relevante interesse público da União”, de modo a permitir qualquer ato que tenha por objeto a ocupação, o domínio e a posse de terras indígenas ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (§ 6.º).

Afora esses âmbitos, o regime das terras indígenas decorre direta e imediatamente da Constituição, como ocorre com os direitos fundamentais de forma geral. Há uma premissa clara na disciplina constitucional: as terras tradicionalmente ocupadas são a base de uma identidade étnica e, nesse sentido, garantem a existência dos povos que as habitam como coletividade e como pessoas individuais.

Relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em 17 de julho de 2019 pela então relatora especial Victoria Tauli-Corpuz consigna que o direito às terras e aos recursos nelas existentes não é só um conceito jurídico para os povos indígenas, mas especialmente uma questão vinculada aos principais aspectos de sua sobrevivência como sociedades diferenciadas. Nesse sentido, têm o direito a controlar seu passado, seu presente e seu futuro: o controle do passado, no sentido de desenvolver um relato próprio de sua história; o controle do presente, no que se refere ao poder de manter os elementos que os caracterizam como sociedades distintas; e o controle do futuro, em referência à segurança de saberem que serão capazes de sobreviver como povos diversos conforme as suas próprias condições.

Muito recentemente, o Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais produziu um robusto estudo intitulado State of the World’s Indigenous Peoples – 5th volume: Rights to Lands, Territories and Resources, consolidando o acúmulo de conhecimento sobre os direitos indígenas, em especial a centralidade dos direitos às terras, territórios e recursos como fonte e condição da identidade política, social, cultural e espiritual desses povos. Lembra, ainda, que os direitos coletivos dos povos indígenas às suas terras, territórios e recursos são importantes não apenas para o seu próprio bem-estar, mas também para enfrentar os maiores desafios globais, como a mudança climática e a degradação ambiental. Proteger e salvaguardar esses direitos constitui uma maneira efetiva de proteger ecossistemas, cursos d’água e a diversidade biológica.

O Tema 1031, aprovado em sede de repercussão geral neste RE, diz respeito “à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional”. Ou seja, o STF, ao decidir a repercussão geral, já deliberou que há uma disputa sobre a interpretação da disciplina constitucional das terras indígenas e que é preciso defini-la. Aliás, tanto o relator quanto os votos que se seguiram, apesar de algumas divergências em suas análises, não puseram em dúvida o fato de existir um regime constitucional para a demarcação de terras indígenas.

Há aspectos da vida coletiva que a Constituição pôs a salvo das deliberações da maioria. É o caso.

ADVOGADA