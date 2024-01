O que Taylor Swift, crianças e árvores têm em comum?

Seca na Amazônia, enchentes, deslizamentos, falta de energia, mortes por poluição de queimadas, desidratação pelas ondas recorde de calor em todo o País. Taylor Swift, uma das artistas mais bem-sucedidas do nosso tempo, desembarcou no Brasil em novembro do ano passado para a realização de seus shows em meio à escalada de problemas e riscos socioambientais cada vez mais graves, que seguem sem a adequada gestão e enfrentamento. Não é desastre: é falta de planejamento e cuidado com a vida.

Para quem duvidava da crise climática e sua emergência, agora ficou claro que muita coisa está fora da ordem mundial e que não bastará apenas Shake it Off (deixar para lá, em tradução livre) os eventos extremos. A emergência climática está aqui para ficar e exige de nós urgência nas estratégias de adaptação e resiliência, em especial para as populações e as regiões mais vulneráveis: as crianças e o local onde elas vivem.

Quarenta milhões de crianças e adolescentes no Brasil vivem sob risco climático – especialmente as vítimas do racismo ambiental –, e esse número só cresce: 90% da carga global de doenças associadas às mudanças climáticas afeta crianças menores de cinco anos; e 43,1 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo já foram deslocadas por causa de eventos extremos em seis anos.

Raramente crianças são consideradas nas negociações climáticas da Conferência do Clima (COP) da ONU e continuam em suas comunidades sem planos adequados de adaptação à crise. Isso em uma fase peculiar de desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, social e simbólico, cujas marcas ficarão para a vida inteira.

Enquanto o financiamento verde estrutural não chega onde é mais necessário, soluções baseadas na natureza, inteligentes e rápidas podem ser utilizadas para conter o impacto do calor, absorver as águas da chuva ou reter o material particulado tóxico da poluição. As árvores são nossas maiores aliadas. E as escolas, nossa maior esperança.

Se cada escola do País retirar o concreto e o chão emborrachado e plantar árvores em seus espaços e entornos, em um movimento contínuo e crescente, o Brasil pode liderar uma revolução verde. Escolas são equipamentos públicos numerosos: quase 180 mil distribuídos em todo o País e podem assumir a centralidade nas ações de adaptação e resiliência climática. Na prática, muitas escolas já funcionam como centros de irradiação de cultura, convívio comunitário e acolhimento da população nas crises mais diversas, especialmente aquelas de reflexo da emergência climática. Mas é preciso equipá-las para tal.

Verdejar a infraestrutura existente com soluções baseadas na natureza, como plantio de árvores, criação de pergolados para sombra e captação de água, e aliar essa transformação a estratégias inovadoras de educação, para que crianças possam brincar e aprender com e na natureza, são fundamentais para enfrentarmos as mudanças climáticas. Essas estratégias já vêm sendo adotadas em cidades como Paris, Barcelona, Roterdã e Bruxelas. No Brasil, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, está colocando em prática um programa que pretende esverdear, por meio das escolas e do plantio urbano, 30% da área total da cidade e com isso reduzir em até três graus a temperatura local até 2030.

Menos três graus pode dar um belo alívio para regiões cuja sensação térmica chega a 50, 60 graus Celsius, como aconteceu no Rio de Janeiro durante o show de Taylor. Quando a previsão de temperaturas tão extremas ao ponto de arriscar a vida da população é ignorada por governos e empresas, temos de reconhecer o tamanho da nossa desconexão com a natureza. Novamente: falta de planejamento e cuidado com a vida. Precisamos mudar essa lógica, urgentemente, antes que outras tragédias, como a morte de Ana Clara Benevides Machado, aconteçam.

Ainda há tempo. O contato com a natureza melhora o aprendizado e todos os indicadores de saúde física e mental de crianças e adultos. Espaços escolares mais verdes, com soluções inovadoras e sustentáveis, construídas de forma participativa, vão colaborar com o letramento climático das comunidades.

Para que tomem decisões mais acertadas que as que nós, adultos, estamos tomando, as crianças de hoje precisam receber educação ambiental. O verde precisa estar no centro do projeto de educação do País, no currículo, na sala de aula, na escola e em seu entorno. O vínculo com a natureza, da qual somos parte, precisa ser desenvolvido. Só cuidamos e protegemos aquilo que conhecemos e amamos.

*

SÃO, RESPECTIVAMENTE, DIRETORA EXECUTIVA E DIRETOR DE POLÍTICAS E DIREITOS DAS CRIANÇAS DO INSTITUTO ALANA