Neste início do ano, o governo federal lançou o mais novo programa voltado a retomar a industrialização do País, chamado de Nova Indústria Brasil (NIB). O novo programa foi justificado como forma de fomentar o processo de reindustrialização (ou neoindustrialização), recuperando o setor que nas últimas décadas apresentou queda importante na participação na economia nacional.

Lembro que, no ano que passou, o governo federal já havia apresentado o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), tendo como objetivo a retomada de investimentos em diversos setores relevantes para a infraestrutura nacional, como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, saneamento básico, etc. Ou seja, hoje, teremos em curso dois programas de políticas públicas que visam a, mediante participação pública e, em especial, do BNDES, fomentar setores estratégicos deficitários de investimentos e que, neste caso, são intrinsecamente interligados.

A interconexão entre indústria e infraestrutura nos remete ao eterno questionamento de quem teria vindo primeiro entre o ovo e a galinha, já que um, a rigor, não nasce (ou sobrevive) sem o outro.

Brincadeiras à parte, a analogia não deixa de ser pertinente, uma vez que projetos de infraestrutura não se sustentam sem que haja demanda (de produtos industrializados ou não), ao passo que plantas industriais que não tenham oferta de energia elétrica, gás, logística e outros insumos a preços viáveis também correm o risco de não pararem de pé.

Tal questão parece ter sido notada pelos idealizadores da NIB, uma vez que, entre as cinco missões do programa, ao menos duas delas são indiscutivelmente ligadas a setores da infraestrutura: “Missão 3 – Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e bem-estar da cidade”; e “Missão 5 – Bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as futuras gerações”.

Ocorre que sobrevive, ainda, a questão de como o governo conseguirá implementar todas as missões da NIB em conjunto com os projetos do Novo PAC, de modo eficiente e que não agrave o já desafiador orçamento disponível. Mais ainda, se teremos demanda e/ou oferta de disponibilidade operacional e de mão de obra para todos esses projetos.

Numa análise ainda preliminar da recentíssima NIB, percebemos que o governo pensou em algumas estratégias, mesmo que ainda sem detalhar as possíveis consequências, para endereçar os problemas acima.

O primeiro caminho e principal para a NIB, da mesma forma que se viu no Novo PAC, seria a retomada da concessão de crédito via BNDES, que, apesar de fruto de muito debate entre alguns economistas, me parece ser caminho natural, principalmente sob a perspectiva de que a construção de projetos de infraestrutura e projetos de capital (indústria) é ferramenta importante para o desenvolvimento social e tem alta capacidade de multiplicação fiscal no curto, médio e longo prazos.

Uma segunda estratégia seria usar a capacidade de compra pública do País, conforme, por exemplo, projetos previstos no Novo PAC, para induzir e fomentar atividades industriais e de pesquisa. Ou seja, criar a tão desejada demanda para justificar novos investimentos na capacidade produtiva usando, para isso, o poder de compra público financiado pelo Tesouro.

Por fim – mas de forma ainda não exaustiva –, temos a menção ao papel do mercado de capitais para o financiamento destes novos projetos. É um tema que ganhou muito destaque também neste início de ano, com a aprovação da Lei das Debêntures de Infraestrutura, e que, mais uma vez, se conecta com o Novo PAC, pois ratifica, ao menos em teoria, o reconhecimento da necessidade da união de esforços entre público e privado para a implementação de todos esses investimentos. Fica claro que o governo reconhece que a conta não fechará apenas com recurso público.

Muitos outros aspectos são pertinentes para o sucesso de qualquer política desenvolvimentista, como os casos da NIB e do Novo PAC, e que impactam diretamente para o seu sucesso, como a estabilidade fiscal, a qualidade dos projetos que serão beneficiados, questões de integridade, estabilidade política, controle da taxa de juros e, de forma genérica (mas fundamental), a manutenção de condições que não inviabilizem ou afastem outras formas de captação e investimento de recursos privados em razão da elevação do gasto público (efeito crowding out).

Independentemente se virão de forma concomitante ou do que virá primeiro (entre indústria e infraestrutura), espera-se que os recursos (se/quando) destinados sejam, de fato, executados com qualidade para que possamos – sem matar a galinha (ganso) – colher os ovos de ouro no futuro decorrentes desses investimentos.

É ADVOGADO, ESPECIALISTA EM INFRAESTRUTURA E MESTRANDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PELA FGV/SP