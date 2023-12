O Rio dos novos coronéis

Depois de cinco décadas de abandono, o Estado do Rio de Janeiro se rendeu ao terrorismo, que merece ser punido pela lei dos crimes hediondos. Enquanto isso, os criminosos fazem e aplicam as suas próprias leis. A criminalidade, que se propagou como um câncer, nos lembra aquela pobre rã dentro de uma panela que vai esquentando aos poucos, até que ela morra na água fervendo. Qual o preço que estamos pagando pelo abandono e pela omissão do poder público? A perda de muitas vidas e uma guerra permanente entre quadrilhas que se renovam.

No Rio, milhares de crianças vivem em permanente estado de choque, que afeta sua capacidade cognitiva e o aprendizado nas escolas. O crime organizado desestruturou nossa economia e Dicró caracterizou a situação social em sua música: “Se não fosse o crime, muita gente morria de fome. O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens”. Vivemos hoje numa economia de guerra. A indigência e o subemprego aumentaram, fazendo migrar profissionais qualificados e jovens desiludidos, enquanto o desmonte de carros se tornou um ótimo negócio. A impunidade levou à insolvência as grandes concessionárias de energia e transporte que operam bem em Cingapura ou Osaka, mas por aqui não funcionam.

Tudo começou em 1969, quando um plano estratégico do cartel de Medellín escolheu o Rio para escoar a sua droga, atraído pela proteção das favelas e pela desordem institucional que depois se instalou com a fusão. Este drama que o Rio viveu solitário contou com a omissão da elite local e de autoridades federais indiferentes e passivas. Hoje, o crime se disseminou como metástase pelo Brasil inteiro. A teia da criminalidade penetra as instituições, o Judiciário e as Forças Armadas, e domina o território.

Durante anos a União justificou sua omissão alegando que a política de segurança é de responsabilidade estadual. Em razão desse equívoco, os recursos públicos da saúde e da educação vêm sendo desviados para manter um simulacro de segurança pública. De fato, é federal a missão constitucional de combater o contrabando e as drogas e de zelar por nossas desguarnecidas fronteiras, marítimas e terrestres, onde nem sequer dispomos de uma guarda costeira. O artigo 144 da Constituição federal determina que a Polícia Federal tem a função exclusiva de “prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas”, além de exercer a função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. A Constituição, redigida às pressas, deixou graves lacunas. Temos uma Polícia Federal investigativa, mas falta-nos uma polícia ostensiva e permanente, em nada semelhante à força nacional que temos hoje, um simulacro de remendos improvisados a partir de polícias estaduais deficientes.

Uma proposta de força federal ostensiva e permanente nos foi apresentada por Geraldo Alckmin na campanha presidencial de 2018, mas ficou por isso mesmo. Clamamos por uma versão do FBI, criado há quase cem anos pelo presidente Roosevelt para combater grupos armados como Al Capone e Bonnie & Clyde, que infestavam as grandes cidades durante a recessão dos anos 1930. Pelas mesmas razões, nossa economia empobrecida hoje favorece o recrutamento de jovens sem educação nem emprego, que trabalham para morrer no dia seguinte. O governador do Estado do Rio acaba de denunciar os desvios do campo judicial, como o regime de progressão das penas, as audiências de custódia e as leis de execução penal que atestam uma Justiça indiferente diante da população indefesa. Suspeitos e criminosos têm sido nomeados para cargos na administração pública, sem que ninguém proteste.

É hora de aplicar o princípio cooperativo de nosso federalismo, criando um sistema eletrônico e integrado para seguir o dinheiro. O governo estadual precisa integrar, também, as duas polícias (civil e militar), garantindo-lhes dedicação exclusiva. E o município, que nem sequer tem uma guarda comunitária, tem o dever constitucional de controlar o uso do solo em mãos das milícias. Governos precisam trabalhar juntos para vencer esta guerra.

Até quando vamos continuar a fingir que fazemos eleições democráticas num território dominado pelo crime? Como na República Velha, o voto voltou a ser de cabresto, só que, agora, sob o comando dos novos coronéis. Estamos entre a Colômbia das Farc e o México dos cartéis, e falta pouco para que tenhamos de capitular ou negociar com eles uma ousada anistia.

Diante do que foi dito, as mais recentes medidas do governo federal, como a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), são apenas paliativas, uma espécie de aperitivo inicial. Falta, ainda, a peça de resistência, a refeição principal: a força ofensiva de combate ao crime, o nosso FBI.

SOCIÓLOGA DO CENTRO BRASILEIRO DE ALTOS ESTUDOS DA UFRJ, FOI PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), VEREADORA E DEPUTADA ESTADUAL