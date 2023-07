O setor de turismo e a política partidária

O Brasil, um país com uma diversidade natural e cultural invejável e de tamanho continental, enfrenta há alguns anos graves desafios no setor de turismo, segmento que reúne todas as condições para se tornar um grande gerador de riqueza, renda e emprego em curto prazo. Mas a falta de políticas públicas consistentes ao longo dos anos resultou, além de um subestimado número de turistas, em perda significativa de posições nos rankings internacionais, tão importantes na promoção no momento da captação de novos eventos e visitantes, comprometendo o potencial do País como um dos melhores destinos do mundo. Enquanto o turismo é uma fonte de oportunidades capaz de atrair investimentos e promover a prosperidade, a política partidária parece estar bastante desconectada dessa realidade, o que resulta numa gestão instável e turbulenta.

As substituições ministeriais resultantes de negociações partidárias não são novidade, como foi amplamente reforçado, nos últimos dias, pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e são compreensíveis. A governabilidade de um líder do Executivo é resultado de uma cadeia de ações e reações. No entanto, colocar a estrutura da Embratur, a Agência Brasileira de Turismo, que existe com a finalidade mercadológica de promover os destinos brasileiros ao redor do planeta, por meio de participações em feiras internacionais, execução de campanhas de marketing e planos de mídia, além da capacitação de agentes de viagem pelo mundo para vender o Brasil, entre outras atribuições correlatas, neste jogo é de uma incoerência sem tamanho e totalmente injustificável.

O setor do turismo, eventos e viagens, há tempos, ansiava por uma agência de promoção profissional e independente que pudesse representar o Brasil internacionalmente. O reposicionamento da Embratur trouxe grande esperança ao setor durante o governo de transição e também pelo trabalho apresentado nos últimos meses, com a criação de uma equipe de primeira qualidade, estratégia baseada em fatos e dados e posicionamento forte do Brasil como um grande país preparado para o turismo. Alinhadas a essa visão, as organizações de Convention & Visitors Bureaus (CVBs) compartilham o objetivo de promover seus destinos por meio de metodologias inteligentes e focadas, considerando aspectos como sustentabilidade e tecnologia.

Desde o começo do ano, a Embratur vem promovendo mudanças internas, entre as quais a contratação de uma equipe qualificada e técnica e também a criação de secretarias e coordenações como as de Diversidade e do Afroturismo. O anúncio dessas novidades já teve impacto na entrada de visitantes de fora do País. Nos primeiros quatro meses, o Brasil recebeu 2,7 milhões de turistas internacionais. Esse número representa 75% do total registrado em todo o ano passado, que foi de 3,6 milhões de estrangeiros.

As associações do segmento de turismo, eventos e viagens acompanham de perto, com otimismo, crítica e perseverança, cada passo tomado pela Embratur, torcendo pelo aumento de sua relevância e atuação, pela busca de novas formas de recursos que fortalecerão as ações de promoção, além dos projetos estratégicos diante de pesquisas, dados, diversidade, sustentabilidade, modernização, entre outros.

No entanto, a atual conjuntura política, infelizmente, põe em risco os avanços conquistados. A barganha política e as disputas partidárias parecem ter tomado a dianteira, em detrimento dos interesses do setor do turismo e da cadeia produtiva envolvida. Essa abordagem contradiz a realidade setorial e prejudica o progresso que poderia ser alcançado e pelo qual todos esperamos com ansiedade.

Num momento crucial, em que o Brasil busca recuperar sua economia, criar empregos e atrair investimentos, é preocupante demais ver a política partidária sendo priorizada para deixar de lado as necessidades do setor do turismo. Ao colocar interesses escusos acima da promoção da atividade econômica, corremos o risco de limitar nosso potencial e desperdiçar oportunidades valiosas de crescimento econômico, tão necessárias.

É imprescindível que as decisões sejam baseadas em critérios técnicos, profissionais e alinhadas aos objetivos do setor. O Brasil precisa de uma abordagem consistente e comprometida com a construção de uma indústria do turismo sólida e competitiva, capaz de explorar plenamente suas riquezas naturais, culturais e toda a estrutura preparada para receber visitantes, saindo da conhecida e famigerada faixa dos 6 milhões de turistas internacionais por ano.

Os desafios e as oportunidades no setor, como todos sabemos, são enormes, e é essencial que os líderes políticos estejam conscientes disso. O País merece uma gestão comprometida com o desenvolvimento do turismo, que coloque os interesses nacionais acima de interesses partidários. Também é importante promover uma visão de longo prazo e contribuir para o crescimento sustentável do setor. Somente assim poderemos aproveitar plenamente o potencial do Brasil como um destino de destaque no cenário internacional.

PRESIDENTE DA UNIÃO NACIONAL DE CVBs E ENTIDADES DE DESTINOS (UNEDESTINOS), É PRESIDENTE EXECUTIVO DO SÃO PAULO CONVENTION & VISITORS BUREAU E MEMBRO DA ACADEMIA BRASILEIRA DE EVENTOS E TURISMO