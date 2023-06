O Supremo Tribunal e o trilema judicial

A nomeação dos membros que comporão cortes e tribunais supremos ao redor do mundo espelha problemas que podem também ser verificados na eleição de cortes e tribunais internacionais. Na hora de escolher quem serão os homens e mulheres a ocupar a judicatura internacional, cada órgão internacional tem seus inerentes processos de escolha baseados no desenho institucional e no pano de fundo político-jurídicos nos quais operam.

Para a Corte Internacional de Justiça, por exemplo, há eleição e potencial reeleição no âmbito da Assembleia-Geral e do Conselho de Segurança da organização. Campanhas eleitorais – muitas vezes acirradas – podem decidir o destino dos magistrados que ocuparão um assento em Haia por nove anos. Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, os sete juízes e juízas de San José são eleitos por um mandato de seis anos pela Assembleia da Organização dos Estados Americanos (OEA), com direito a uma reeleição. Já na Corte Europeia de Direitos Humanos, cada Estado-parte do Conselho da Europa tem direito a um juiz. Com a recente saída da Rússia do sistema, em virtude da agressão contra a Crimeia, são ao todo 46 juízes.

Que lições podemos extrair da experiência de eleições de juízes e juízas dos mais de 20 órgãos judiciais permanentes ao redor do globo para os atuais impasses de nomeação para o Supremo Tribunal Federal (STF), levando em conta seu desenho institucional?

Os professores estadunidenses Jeffrey Dunoff e Mark Pollack sustentam que nenhuma corte internacional pode assegurar contemporaneamente três valores essenciais: independência, transparência e algum controle dos Estados nomeadores (accountability). Segundo os autores, em síntese de sua obra, somente dois desses elementos podem ser otimamente valorizados, em sacrifício do terceiro. A esse fenômeno eles chamam de “o trilema judicial”.

Para os autores, em alguns tribunais transparência e accountability são maximizadas, ao custo de alguma independência dos juízes. Há tribunais que potencializam controle dos Estados e independência, ao custo da transparência. Alguns tribunais ainda podem ter alta transparência e independência, de modo que nesse caso diminui-se o potencial controle que os nomeadores têm sobre os juízes. Naturalmente que os autores têm suas preferências sobre quais valores devem ser mais protegidos numa corte internacional (e também analisam a prática arbitral brasileira). Contudo, o ponto central aqui é evidenciar que, no fim das contas, uma escolha deve ser necessariamente feita e que essa escolha implicará algum sacrifício.

Uma lógica similar poderia ser aplicada a supremas cortes de Estados e, em especial, ao Supremo Tribunal Federal? Tentativamente, sim.

Em nosso caso, a transparência judicial é altamente protegida por meio dos votos individuais dos ministros e ministras e da indicação de como cada julgador posicionou-se sobre cada questão. Ademais, a transparência também se reforça com um fácil acesso aos debates ocorridos em plenário. Em suma, não é uma justiça encoberta sob o véu do sigilo. Já houve, no passado, críticas ao modelo. Argumentou-se que ele prejudicaria a colegialidade e a coesão institucional.

Ao mesmo tempo, inexiste controle posterior da parte dos nomeadores dos juízes, que no caso são nomeados pelo presidente e aprovados pelo Senado. Uma vez que o ministro ou a ministra são escolhidos, não têm mais contas a prestar ao indivíduo que os nomeou. Não são juízes e juízas eleitos que buscam sua reeleição e, por isso, não decidem para agradar ao poder que os constituiu. Exceto em casos de abusos constitucionalmente previstos, o longevo mandato dos juízes do Supremo Tribunal Federal permite que sobrevivam às intempéries de diversos governos sem que suas posições sejam postas em xeque.

Pela lógica do trilema judicial, a combinação dessas duas características fomentaria a independência dos juízes, definida por Dunoff e Pollack como “a liberdade de os juízes decidirem casos com base nos fatos e na lei, livres de influências externas, como as preferências de (membros da sociedade) detentores de grande poder”. Juízes podem decidir de acordo com suas convicções, deixando-as muito claras, sem que o poder político cobre o preço posteriormente no momento de uma reeleição. Segundo o trilema, em conclusão, o STF é uma corte com alta independência judicial.

A lição que se pode extrair de tribunais internacionais, portanto, é de que a independência judicial é um valor fundamental para manter o equilíbrio orgânico do STF enquanto órgão judicial. Que as decisões do presidente para futuras nomeações e o beneplácito do Senado sejam sábios em resguardar esse valor fundamental tão íntimo ao desenho institucional de nosso supremo órgão jurisdicional – sem que qualquer sacrifício a outros valores ocorra.

PROFESSOR DE DIREITO INTERNACIONAL DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG), É COORDENADOR DO GRUPO DE PESQUISA EM CORTES E TRIBUNAIS INTERNACIONAIS CNPQ/UFMG. E-MAIL: LCLIMA@UFMG.BR