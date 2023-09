O tempo e o novo ano

Estamos no mês de setembro, mais que na metade do ano, segundo o calendário gregoriano. Ao entardecer deste dia 15 de setembro, os judeus comemoram o ano-novo, que celebra a criação da humanidade.

No judaísmo, temos quatro anos novos, e o mais reconhecido é o que ocorre agora, Rosh Hashaná – traduzindo: cabeça do ano, quando Deus fez o homem. Porém temos ainda o Ano Novo das Árvores, que é quando a natureza começa a despertar do inverno em Israel, festejado em 6 de fevereiro, com o plantio de árvores e um banquete em que se saboreiam as sete espécies características de Israel e que de acordo com a Cabala têm um simbolismo: o figo (envolvimento), a romã (ação), a azeitona (desafio), o trigo (transcendência), a cevada (vitalidade), a tâmara (tranquilidade) e a uva (alegria).

Há que ressaltar que o povo judeu está intimamente ligado às questões da natureza, algo tão em voga atualmente. Israel criou, em 1901, a primeira entidade ecológica do mundo, o Keren Kayemet LeIsrael, responsável pelas estradas e pelo florestamento do país.

Temos atualmente o Dia da Amazônia, lembrado em 5 de setembro, como um modo de chamar a atenção para preservar esta que é a maior floresta tropical do planeta, que abrange nove países e está presente com 26% de sua área em nosso território. A data foi escolhida como forma de homenagear a fundação da Província do Amazonas por Dom Pedro II, em 1850.

Mas, se nos preocupamos com os cuidados com a ecologia, por que não sobre como ocupamos o tempo? Como mencionado no início deste texto, avançamos para o fim de 2023 e para o começo de 5784 pelo judaísmo. Devemos pensar em como honramos o tempo. Que tipo de ações fazemos nesse tempo? A guerra entre Rússia e Ucrânia ainda persiste, os afegãos continuam morando no Aeroporto de Cumbica, refugiados ao mar.

Poetas celebram a passagem do tempo, tentam explicar o que ele é e como o presente é precioso para mudar o futuro.

Mario Quintana, em seu poema Seiscentos e sessenta e seis, mais conhecido como O Tempo, diz: “(...) E se me dessem – um dia – uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente”. Nele se demonstra, claramente, a urgência de fazer daquele dia a chance de mudar.

O tempo é, invariavelmente, negligenciado por nós. Quanta coisa podemos fazer com ele: mudar o mundo, talvez! Escrever uma história de paz e harmonia.

Nesse último ano, dentro de um espírito fraterno, o Congresso Judaico Latino-americano, entidade que presido, usou o tempo estreitando relações com pessoas e entidades de outras religiões que não a nossa, estabeleceu vínculos com membros de outros países e investiu na renovação e na formação de jovens lideranças. Tudo isso tem o propósito de fortalecer e contribuir com nossa sociedade, voltado ao que chamamos tikun olam, melhoria do mundo.

Construímos pontes de paz, unimo-nos a nossos irmãos muçulmanos, evangélicos e católicos, por meio de congressos, reuniões e atividades. Em junho, realizamos o 1.º Fórum Judaico Evangélico, na cidade de São Paulo, e em julho o 1.º Encontro de Líderes Judeus e Muçulmanos, ambos com representantes de toda a América Latina e cujas relações saíram do mundo virtual para o presencial, situação imposta pela pandemia de covid. Mas nem são essas as únicas possibilidades que trabalhamos. Em agosto, organizamos a primeira visita de líderes muçulmanos ao Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, que fica localizado na Rua da Graça, numa sinagoga fundada por imigrantes. A partir dessa visita, ficou programada outra ao mesmo memorial, de cunho educativo, para um grupo formados por jovens turcos de origem muçulmana, uma excelente oportunidade para conhecerem a história de um povo que se reinventou e permanece firme e forte, com um propósito de contribuir com o povo brasileiro, que o recebeu após a tragédia que se abateu sobre ele na Europa da guerra. Também será a chance de cultivar laços de harmonia e amizade.

À juventude, demos oportunidade de nos acompanhar em todas essas atividades e deles próprios criarem outras. Trabalhamos com a equidade de gênero.

Pelo mundo e, mais especificamente em nosso caso, pela América Latina, espalhamos sementes de compreensão, e não só isso, alimentamos novas formas de fortalecer nossas comunidades dando-lhes instrumentos para isso, de maneira que também possam contribuir para a sociedade em que estão plenamente integrados.

Fazemos do tempo algo útil e urgente. Entendemos ele como algo que deve ser preenchido com ações positivas e que possam atingir o maior número de pessoas. Somos ousados.

Nesta passagem de tempo, do ano de 5783 para 5784, renovamos nosso compromisso de fazer mais e mais. Afinal, como Drummond diz: Qualquer tempo é tempo!

Shaná Tová! Bom ano!

*

ENGENHEIRO, É PRESIDENTE DO CONGRESSO JUDAICO LATINO-AMERICANO