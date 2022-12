O trabalho via plataformas digitais

Passado o calor das eleições, governo de transição em marcha, é tempo de retomar a pauta trabalhista, que perdeu protagonismo diante da urgência de assuntos como a economia, programas sociais e o meio ambiente.

Há, no âmbito das relações de trabalho, tema que também precisa ser enfrentado no horizonte próximo: a regulamentação do trabalho via plataformas digitais.

Também chamado de gig economy (ou freelance economy), em oposição à economia tradicional, o termo nasceu no círculo dos músicos de jazz, que se referiam às gigs como apresentações. A independência e a autogestão dos músicos acabaram por consolidar a expressão, que hoje descreve o trabalho organizado por plataformas digitais.

Um olhar em perspectiva nos mostra que o crescimento desse modelo de trabalho foi exponencial. As atividades não se limitam aos serviços de transporte e entregas. São também profissionais autônomos, freelancers, temporários, profissionais liberais, educadores, artistas, uma infinidade de atividades que compõem a gig economy, ou trabalho via plataformas.

Ocorre que os trabalhadores nesse regime não são considerados empregados e, como tal, não estão abrigados pelas leis trabalhistas. Em teoria, são livres como os músicos; na prática, ao sabor da própria sorte, são liderados por algoritmos insensíveis aos seus dilemas e necessidades.

É inegável que a plataformização do trabalho é uma forma de apropriação do trabalho informal e que esse processo ganha força em economias com altas taxas de desemprego. Sob outra perspectiva, o trabalho via plataforma foi e ainda é salvaguarda de famílias de baixa renda que, por razões múltiplas, perderam acesso ao mercado formal de trabalho.

O desafio é o de estabelecer mecanismos de proteção aos trabalhadores que não inviabilizem este modelo. É possível, senão necessário, conciliar livre-iniciativa e proteção do Estado.

O assunto é espinhoso e, também, um desafio para o Direito do Trabalho. As leis trabalhistas existentes não são capazes de oferecer soluções ao novo modelo, nem mesmo conseguem balizar as decisões judiciais que tratam deste tipo de atividade.

A compreensão binária empregado/não empregado sob a qual se estabelecem as regras de Direito do Trabalho não captura o que se estabeleceu nos últimos anos. De fato, é bastante difícil de categorizar os trabalhadores desta nova modalidade como empregados; por outro lado, é inaceitável deixá-los ao relento jurídico, com limitada proteção previdenciária, longas jornada de trabalho, sem remuneração mínima, entre outras questões igualmente relevantes.

Os tribunais trabalhistas não conseguirão sozinhos encontrar soluções para desfazer esse nó. Suas ferramentas são limitadas. Serão necessárias ações conjuntas dos Poderes Executivo e Legislativo para estabelecer um marco regulatório que promova um equilíbrio de forças.

Não se trata, ressalve-se, de equiparar os direitos deste grupo aos dos empregados; há que criar uma figura jurídica específica, ponto de partida para a elaboração de um novo conjunto de direitos e obrigações.

Notem que a regulamentação pode ser positiva também para as empresas, na medida em que pode lhes oferecer segurança jurídica. Tome-se como exemplo a iniciativa do Ministério Público do Trabalho, que em 2021 ingressou com ação civil pública contra plataformas de transporte, e o desfecho desse embate é uma incógnita. São muitos os sobressaltos que as empresas enfrentam a cada decisão judicial desfavorável – decisões estas que repercutem imediatamente na cotação de suas ações, quando listadas em Bolsa.

Na Califórnia, o assunto foi objeto de plebiscito em 2020, tamanha a controvérsia e sua relevância; a votação resultou na criação da Proposition 22 (ou Proposição 22), primeira iniciativa norte-americana de enfrentamento da questão do trabalho em plataformas.

Tudo leva a crer que este formato seguirá em trajetória ascendente. A tendência parece ser irrefreável. Ignorar o fenômeno culminará com a precarização destas relações de trabalho. Não havendo critérios claros, o trabalho via plataforma vai se agigantar, ameaçando os contratos de trabalho hoje formais e fazendo letra morta de toda a estrutura protetiva.

A tarefa não é simples e não bastará replicar conceitos pretéritos incompatíveis com este novo cenário. Em outras palavras, regulamentar com a régua da legislação atual não significará avanço e pode resultar em efeito oposto. Será necessária uma compreensão multidisciplinar ampla, para que novos conceitos jurídicos sejam formulados.

É de esperar que a sociedade brasileira seja convocada para o debate e que propostas não sejam apresentadas da noite para o dia, gestadas em gabinetes a portas fechadas. A discussão deve ser realizada em praça pública, com a reflexão e a transparência que se espera na condução de assuntos de interesse coletivo.

Há que pavimentar o caminho para os novos modelos, assegurando sua viabilidade, garantindo a dignidade do trabalho e os patamares civilizatórios.

*

ADVOGADO