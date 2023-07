O urgente julgamento do marco temporal

A Constituição federal reconhece o direito dos povos indígenas à preservação de sua organização social, seus costumes, línguas, entre outros aspectos imateriais de sua cultura, cabendo à União Federal proteger e preservar todos os seus bens, assegurando o direito imprescritível de posse e uso de território suficiente para garantir sua preservação, seu bem-estar e seu desenvolvimento físico e cultural.

Tal proteção foi incluída na Carta Constitucional dentro de um contexto histórico marcado pela busca da consolidação de direitos, com a promoção de políticas de proteção aos direitos de minorias, condizentes com um país democrático. No entanto, passados 35 anos da Constituinte, muitas dessas conquistas, por vezes, não mais refletem os anseios da sociedade.

O crescimento do agronegócio, que hoje responde por 1/3 do Produto Interno Bruto (PIB), fez emergir a força de um setor cuja cadeia produtiva depende de sólido lastro jurídico, sobretudo no que se refere à existência de garantias legais quanto às questões fundiárias, que têm sido fonte de grandes preocupações nos últimos meses em razão da retomada do debate sobre a demarcação de terras indígenas.

Mais de uma década após o julgamento sobre a demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol, aguarda análise o Recurso Extraordinário 1.017.365/SC, que teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no ano de 2019. Neste recurso, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) busca resistir à pretensão de reintegração de posse proposta pelo Estado de Santa Catarina relativamente à parcela da terra indígena Ibirama-La Klãnõ, demarcada em 1996 e ampliada em 2003, que, segundo argumenta o Estado, não pertenceria aos indígenas.

O julgamento, retomado no dia 7 de junho, discute a constitucionalidade de um marco temporal para a demarcação de terras pertencentes aos povos indígenas. Em seu voto, o relator ministro Edson Fachin defendeu o entendimento de que não haveria um limite para a demarcação, sendo dispensável que estes povos estivessem em posse da área na data da promulgação da Constituição federal, 5/10/1988.

Tal entendimento é controverso, e é importante questionar sua eficácia no plano concreto, em vista da dificuldade de atestar, com razoável certeza, o estabelecimento de um grupo humano em determinada área. Conforme portaria 14/99, editada em 1996 pelo Ministério da Justiça, um dos requisitos para a elaboração do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação de Terras Indígenas é a “pesquisa sobre o histórico de ocupação da terra indígena de acordo com a memória do grupo étnico envolvido”, ou seja, são considerados aspectos culturais e históricos da população em relação à terra, com base em registros tradicionais daquele povo, cuja tradição, muitas vezes, se baseia tão somente na oralidade, o que dificulta a definição quanto à posse, de fato, do território.

A falta de parâmetros para a demarcação de novos territórios foi sintetizada na fala do ministro Gilmar Mendes ao enfrentar o tema no ano de 2014, no que ficou conhecido como Tese de Copacabana: a inexistência de um termo para o reconhecimento da ocupação de terras indígenas, aliada ao fato de estes tratarem-se dos primeiros habitantes do Brasil, abriria a possibilidade para o reconhecimento da integridade do território nacional como terra indígena, a eles pertencendo, inclusive, os prédios da Avenida Atlântica em Copacabana.

Não é razoável o reconhecimento da imprescritibilidade do direito à reivindicação de terras por povos indígenas, pois, em tese, qualquer território poderia ser considerado indígena, o que traria incertezas quanto ao respeito à propriedade particular do patrimônio já integrado ao mercado imobiliário nacional, como destacou em trecho de seu voto o ministro Nunes Marques.

A ausência de segurança jurídica em relação às demarcações eleva o risco do capital, gerando queda na produção e perda de competitividade, o que, por sua vez, leva à redução de emprego e renda, inflação, aumento de demandas judiciais, elevação da violência no campo, entre outros fatores que acabam por desestimular novos investimentos.

Numa perspectiva estritamente jurídica, deve-se também ressalvar que a imprescritibilidade ao direito demarcatório viola o princípio da isonomia, facultando a um grupo exercer um direito potestativo que se estende indefinidamente no tempo, em absoluta contrariedade aos institutos de direito civil previstos em nossa legislação, e viola ainda o direito individual à propriedade, cujo domínio é legal e, por vezes, estende-se por dezenas, senão centenas, de anos.

O julgamento definitivo da repercussão geral é urgente e deve ser tratado com a devida cautela, uma vez que seus efeitos serão sentidos ao longo de décadas, tendo o condão de limitar ou quiçá inviabilizar o progresso econômico e social do País. É essencial, portanto, o estabelecimento de balizadores legais que confiram maior segurança jurídica e confiabilidade às relações negociais dentro do País.

*

ADVOGADOS