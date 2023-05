O verdejar silencioso da China

O Brasil enfrenta uma crise ambiental sem precedentes. Depois de reduzir 83% das taxas de desmatamento (2004-2012), o ritmo da destruição ambiental aumentou (2019-2022). Líderes ocidentais criticaram o governo brasileiro sobre a duplicação do desmatamento (2017-2021) e aprovaram leis para restringir o comércio e o fluxo de capital vinculados ao desmatamento.

O silêncio da China diante do crescente desmatamento na Amazônia foi considerado complacência. Políticos e líderes de associações do agronegócio do Brasil acreditam que os padrões ambientais superiores da Europa são inconsequentes, pois a China parece alheia à ecologia, e que as restrições baseadas no desmatamento do Ocidente serão absorvidas pela demanda da Ásia por soja e carne bovina brasileiras.

Essa interpretação é enganosa. Há 40 anos a China passa por um verdejar silencioso envolvendo movimentos de base e os setores público e privado. A China defronta a poluição e os efeitos da degradação ambiental e da desertificação. O governo tem feito investimentos significativos para enfrentá-los e adotou em 2007 metas para uma “civilização ecológica”. O país assumiu a liderança global na restauração florestal e no crescimento da capacidade instalada em energia renovável. Passou a olhar além de suas fronteiras e a considerar seu papel na redução das emissões de gases de efeito estufa (GEEs) e na promoção da conservação da biodiversidade no exterior. Um relatório do Conselho Chinês para Cooperação Internacional em Meio Ambiente e Desenvolvimento recomendou um piloto com boas práticas para cadeias globais mais verdes para soja, óleo de palma e produtos florestais.

Embora a China não tenha uma política que garanta a importação de commodities agrícolas livres de desmatamento, a revisão de sua Lei Florestal proíbe a compra, o processamento ou o transporte de madeira de origem ilegal. Entende-se que as devidas diligências podem ser aplicadas a outras commodities no futuro, dificultando o acesso desses produtos a um mercado relevante.

A China lidera acordos para combater o desmatamento e a degradação dos ecossistemas por cadeias produtivas globais. Na COP-26, EUA e China prometeram apoiar o fim do desmatamento ilegal global, aplicando efetivamente as respectivas leis para a proibição de importações ilegais. Em 2022, 188 dos 196 países-membros da Conferência das Partes da Convenção da Biodiversidade (COP-15) adotaram a 15.ª edição do Esquema para Biodiversidade Global de Kunming-Montreal. Sob presidência da China, as partes adotaram a meta global de conservação e manejo efetivo de ao menos 30% das terras globais e de ter a restauração concluída ou iniciada em ao menos 30% dos ecossistemas terrestres degradados até 2030, com a China incentivando esforços nos ambientes interno e externo.

O setor privado chinês também caminha para eliminar o desmatamento em cadeias de abastecimento. A Associação Chinesa de Carnes anunciou em 2017 esforços para estabelecer mecanismos de rastreabilidade e evitar o desmatamento. A maior empresa de alimentos da China se comprometeu a rastrear todos os fornecedores até 2023 e eliminar o desmatamento a partir de 2030. Para isso, obteve US$ 2,1 bilhões em crédito vinculado a iniciativas sustentáveis. Reconhecendo o papel crucial de florestas tropicais no combate às mudanças climáticas, na proteção da biodiversidade e na garantia de serviços ecossistêmicos, 251 investidores, inclusive chineses (cerca de US$ 17,7 trilhões em ativos), endossaram em 2022 a declaração sobre desmatamento na Amazônia.

A ONG ambiental chinesa Global Environmental Institute (GEI) envolveu partes públicas e privadas interessadas, do lado da oferta e da demanda, para construir consenso e organizar pilotos com partes interessadas brasileiras. Um Memorando de Acordo (MDA) entre o GEI e quatro partes brasileiras foi assinado em 2022. O MDA promove a importação de carne bovina sustentável, como a carbono-neutra de Mato Grosso, para a China. A carne é respaldada por um sistema piloto de rastreabilidade para transparência da cadeia de suprimentos. Na COP-27, o GEI alcançou outro MDA com o Consórcio da Amazônia Legal, para colaborações na ampliação dos pilotos de rastreabilidade na região.

ONGs internacionais trabalham com autoridades e empresas chinesas. A Solidaridad facilitou o desenvolvimento das Diretrizes da Soja Sustentável da China em parceria com a Plataforma de Comércio de Soja Sustentável. A WWF, a Mesa Redonda sobre Soja Responsável e o CDP constroem com as autoridades chinesas uma rede colaborativa para cadeias de suprimento sustentáveis.

As interrupções nas cadeias de suprimentos em razão da gripe suína, da pandemia de covid e do conflito na Ucrânia dificultaram implementar as políticas de controle do desmatamento. Mas, diante dos compromissos já assumidos pelos setores público e privado chineses, a mudança em médio prazo é inevitável. Esta pode ser a oportunidade para o Brasil, um dos poucos países capazes de continuar a aumentar a produção de alimentos enquanto fortalece políticas de desmatamento zero. O verdejar da China pode ser silencioso, mas está acontecendo.

*

PESQUISADORES PARCEIROS DO CENTRO DE SENSORIAMENTO REMOTO DA UFMG, SÃO, RESPECTIVAMENTE, ESPECIALISTA EM POLÍTICAS CLIMÁTICAS E AGROAMBIENTAIS PELO CENTRO DE INTELIGÊNCIA TERRITORIAL; DIRETOR NO GLOBAL ENVIRONMENTAL INSTITUTE; E MEMBRO DO PAUL TSAI CHINA CENTER (YALE LAW SCHOOL)