Opinião | Ônus e bônus do regime de governo

Neste momento em que as barreiras para o desenvolvimento sustentado são a postergação das reformas, a asfixia tributária e o engessamento do Orçamento, a viabilidade do parlamentarismo, com alguns ajustes, deveria ser analisada. As propostas abaixo melhorariam a representatividade da Câmara dos Deputados e dariam mais potência à política econômica.

Atualmente, o Executivo precisa distribuir ministérios, cargos em estatais e acesso a recursos públicos para indicações do Legislativo, que não é percebido como responsável pelo desempenho econômico do País. O bônus é do Legislativo, que distribui benefícios sem custos, e o ônus é do Executivo e do resto da sociedade, que convivem com um desempenho econômico aquém do potencial.

Com o parlamentarismo, o Congresso torna-se responsável pelo futuro do País, consegue desengessar o Orçamento, ganha flexibilidade, torna-se responsável direto pelas reformas e pelo direcionamento de recursos.

Outra vantagem do parlamentarismo, em relação ao presidencialismo, é que torna a política econômica mais consistente no tempo, em razão da duração do mandato do chefe de governo. No primeiro, vale por tempo indeterminado, enquanto no segundo é por prazo fixo. Essa diferença tem efeitos em variáveis macroeconômicas.

Uma expansão fiscal financiada com um déficit expande a atividade econômica no curto prazo. Pode ser boa ou ruim. Boa, quando os benefícios econômicos futuros superam os custos do endividamento. Ruim, quando os custos são maiores do que os benefícios. O nível atual da dívida pública do Brasil aponta que, em média, os déficits passados foram ruins. O Brasil gasta mais com juros do que com educação, saúde e justiça somados.

Os bônus de um aumento de gastos do governo são imediatos, ampliando a popularidade do condutor da política econômica. Os ônus, juros mais altos e um crescimento menor, aparecem num segundo momento, quando o país é obrigado a pagar a conta dos benefícios de que o governo anterior usufruiu.

Se aliarmos essa ideia à luz de um sistema de governo com mandato fixo, pode-se concluir que qualquer governo racional tem incentivos para usufruir de benefícios e postergar custos para o próximo governo. Essa análise se altera quando o tempo de mandato é indeterminado.

Neste caso, um governo que tenha interesse em se prolongar no poder terá uma maior relutância em “empurrar com a barriga” os custos de sua política econômica, pois ele não só usufrui dos benefícios desta, como também deverá arcar com os seus custos. Dessa forma, o parlamentarismo favoreceria políticas que permitissem popularidade no longo prazo.

Dois ajustes adicionais podem fazer diferença. Um é o distritinho, voto distrital simples. Um sistema eleitoral em que o território de um país é dividido em distritos e cada distrito elege apenas um único representante. É utilizado nos Estados Unidos para eleger deputados; no Reino Unido, nas eleições para o Parlamento; e no Canadá.

Fácil de entender e de aplicar. Favorece a relação direta entre eleitor e representante: o candidato eleito tem um vínculo forte com a população do distrito. O Brasil seria dividido em distritos. Em números redondos, são 200 milhões de habitantes e 500 deputados; portanto, teríamos distritos médios de aproximadamente 400 mil habitantes.

Como os distritos seriam menores do que os Estados, a representatividade de cada candidato aumentaria ao estar vinculado a um único distrito, em vez de difuso numa região geográfica maior. Atualmente, a influência dos eleitores nos candidatos é difusa; com o distritinho, ela se tornaria mais direta.

No distritão, ou o voto proporcional atual, os candidatos mais votados, puxadores de votos, elegem outros do mesmo partido ou coalizão, com menos votos do que outros que não são eleitos. Sob o ponto de vista estritamente concorrencial, a competição por um cargo não é democrática.

Outro ponto é que a restrição ao número máximo e ao mínimo de deputados por Estado da Federação faz com que os votos de Estados mais populosos elejam menos parlamentares por eleitor. Com a adoção do distritinho, a representatividade dos eleitores é mais democrática, todos os eleitores têm o mesmo peso.

Outra correção a ser feita é a distribuição do tempo na televisão e dos recursos do fundo eleitoral. Atualmente, são proporcionais à representação parlamentar de cada partido. Quanto maior o partido, mais tempo e mais verbas para seus candidatos. Dentro do partido, a distribuição de verbas favorece mais quem já está eleito ou quem tem mais chances de puxar votos para outros candidatos.

Não é uma eleição democrática. Na eleição para o Congresso, o razoável e o legítimo seria que cada candidato tivesse o mesmo montante de verbas e de tempo na televisão. A distribuição dos recursos do fundo eleitoral deveria ser proporcional e igualitária. Não é. É desigual.

A aprovação do parlamentarismo, do distritinho e ajustes na distribuição do tempo na televisão e dos recursos do fundo eleitoral não têm chance de acontecer. Mas fica a sugestão para ser implantado no futuro. É isso.