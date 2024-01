Orçamento autorizativo é um mito

O Orçamento público é a lei econômica mais importante. Nela, o Parlamento define prioridades. As três grandes revoluções do Ocidente – a Revolução Gloriosa inglesa (1688), a Revolução Americana (1776) e a Revolução Francesa (1789) – foram em grande parte motivadas por questões orçamentárias.

No Brasil, o Congresso renunciou a relevantes atribuições. Apoia a vinculação de recursos a despesas, o que estabelece prioridades eternas, sem chances de revisão periódica. Aceita que o Orçamento é autorizativo, assegurando ao Executivo descumprir a lei mediante contingenciamento de dotações.

Naqueles países e em todos os que levam a sério o Orçamento, não há contingenciamento. As dotações são impositivas. Os governos negociam apenas o cronograma de desembolsos. Não têm poder para contingenciar seus valores ou mesmo para não realizar seu pagamento, inscrevendo-os em restos a pagar. Se for necessário cortar gastos, a decisão será necessariamente do Legislativo. Foi assim na crise econômica de 2009, na União Europeia, quando alguns países-membros enfrentaram dificuldades que exigiram ajustes fiscais. Aqui, isso acontece por decreto e pela ação da Secretaria do Tesouro Nacional.

A Constituição estabelece, na verdade, que o Orçamento é impositivo. Pelo artigo 165, parágrafo 8.º, “a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa” (grifos meus). Por que dois verbos distintos? Para definir que a receita é estimada, mas a despesa será mandatória. Não há como sustentar que o Orçamento é autorizativo.

Essa ideia equivocada é, todavia, abraçada por jornalistas, economistas, advogados, cientistas políticos, e, pasmem, por deputados e senadores. É considerada essencial pelo Executivo. Os líderes do governo no Congresso – o deputado José Guimarães (PT-CE) e o senador Jaques Wagner (PT-BA) – criticam a característica impositiva de emendas parlamentares. Mais recentemente, o senador declarou que a regra é “uma anomalia do sistema”. A Lei de Responsabilidade Fiscal, prisioneira dessa cultura, aliou-se à tese ao dispor sobre contingenciamentos. A meu ver, cabe arguir a flagrante inconstitucionalidade da norma.

O mito brasileiro do Orçamento autorizativo (talvez existente em países menos relevantes) provoca elevados custos econômicos e políticos. Além disso, o contingenciamento significa fugir ao enfrentamento dos problemas estruturais de que padece o processo orçamentário. Para avaliar o dano dessa regra, considere o caso da empresa que ganha concorrência para construir uma rodovia. Ela desloca máquinas, equipamentos, engenheiros e mestres, aluga residências e começa a trabalhar. De repente, é surpreendida pelo contingenciamento da dotação, o que a obriga a suspender os trabalhos. Muitas obras inacabadas se explicam por essa, isso sim, anomalia. Haja desperdícios, quedas de produtividade e redução do ritmo de crescimento da economia e do emprego.

No campo político, admite-se que o controle da liberação de emendas é instrumento legítimo de negociação política. Discordo. Isso rebaixa ao seu pior nível o processo de execução orçamentária. Significa usar a mais relevante lei econômica do País para viabilizar o toma lá, dá cá do jogo político. Adicionalmente, em período recente, as emendas parlamentares, por seu excessivo volume, pioraram a alocação dos recursos e, assim, a produtividade. Costumam ser utilizadas para cobrir de asfalto ruas pavimentadas por paralelepípedos (mais adequadas em regiões de clima quente), comprar exageradamente tratores, equipamentos e caixas d’'água, e por aí afora. Sua aplicação dá margem a desperdícios e, como se tem visto, à corrupção.

É preciso discutir seriamente a definição de autorizativo que se dá ao Orçamento no Brasil. O correto seria assumir que ele é impositivo em todos os seus itens e não apenas em certas emendas parlamentares. A medida, caso adotada, acarretará incontáveis benefícios. Atribuir ao Congresso o poder exclusivo de autorizar cortes de gastos levará o governo a renunciar à comodidade e à flexibilidade atuais, mas será um processo legítimo, o que não é o caso na situação atual. Certamente haverá demora na decisão, mas a regra incorporará um benefício de grande relevância, qual seja a discussão dos cortes pelo Congresso. A participação da sociedade, incluindo os órgãos que conduzem programas e atividades essenciais atingidos pela medida, tenderia a reduzir ou eliminar o potencial de erros do sistema atual, bem como os desperdícios decorrentes da forma como são realizados os cortes.

Além de tudo isso, a eliminação do toma lá, dá cá do jogo político estimularia a busca de mecanismos mais apropriados de negociação, como ocorre, por exemplo, nos EUA. Lá, a impossibilidade de utilizar a liberação de emendas com esse objetivo explica por que se recorre a recursos de poder mais adequados no relacionamento entre o Executivo e o Congresso. É, além disso, mais civilizado.

*

SÓCIO DA TENDÊNCIAS CONSULTORIA, FOI MINISTRO DA FAZENDA