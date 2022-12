Os 110 anos da Faculdade de Medicina da USP

Comemoram-se hoje 110 anos da fundação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Inspirada por seus professores, ela superou o crescimento do Brasil durante esse período. Do ensino de uma medicina assistencial, limitada ao atendimento de pacientes dentro das escassas possibilidades da época, transformou-se num centro que acompanha e contribui para o inédito progresso da medicina que tenta aproximar a prática médica de uma ciência exata. Participou da era do conhecimento.

Distinguiu-se sempre por valorizar a transmissão de princípios éticos a seus alunos, particularmente importantes nesta era da informática, principal fonte de informações da juventude moderna, na qual faltam por completo informações sobre o tema.

Cresceu ininterruptamente desde sua fundação, em 1912. Criou nove centros especializados, denominados institutos, destinados aos novos setores da Medicina, 61 laboratórios de investigação médica, dois núcleos de medicina avançada, a Casa da Aids, o Prédio dos Ambulatórios e o Centro de Convenções Rebouças. Hoje, no conjunto, somam 3.500 leitos que constituem o maior complexo médico-hospitalar da América Latina, que já atendeu cerca de 10 milhões de pacientes – número maior que a soma das populações de Roma, Paris, Madri e Lisboa.

Esse desenvolvimento gigantesco foi possível graças à competência do seu corpo docente e à qualidade do atendimento por ele prestado, constituindo marcos da evolução histórica da Medicina. Realizaram-se ali procedimentos de alta complexidade pela primeira vez na América Latina e na literatura.

Atualmente, em vários departamentos da faculdade, desenvolvem-se projetos de pesquisa na fronteira do conhecimento. Apenas como exemplo, vale citar a sistematização do método de xenotransplante, que visa a transplantar em humanos órgãos animais geneticamente modificados e a terminar com as listas de espera nas quais, no Brasil, 82 inscritos morrem por dia à espera do transplante.

Ao mesmo tempo que se construíam edifícios e se adquiriam equipamentos de última geração, adotaram-se mudanças conceituais e constituíram-se novas disciplinas.

Substituiu-se a chefia autoritária, magister dixit, pela liderança emergencial, na qual cada membro da equipe lidera a área que mais conhece, cabendo ao chefe orientar todos para o mesmo objetivo. Além disso, a instituição beneficiou-se da prorrogação da aposentadoria compulsória para 75 anos, que ofereceu aos professores a oportunidade inédita de viver duas vidas de magistério. Uma, dos 30 aos 55 anos, e outra depois disso. Na segunda, puderam analisar sua atuação durante a primeira e modificar alguns conceitos transmitidos pelos professores durante sua formação. Assim, foi possível definir o seu próprio estilo de ensino e, sob certo aspecto, reconciliarem-se consigo mesmos como professores e modelo.

Quanto às novas disciplinas, destacam-se as de Informática Médica e de Telemedicina, bem como a criação dos Laboratórios de Inteligência Artificial e Saúde Digital.

Também digno de nota é o aumento da proporção de alunas. Nos primeiros anos, elas representavam cerca de 3% dos matriculados, e a partir daí aumentaram initerruptamente, constituindo hoje 48% do corpo discente. Também o número de professoras vem aumentando progressivamente. Confirmação desta nova e bem-vinda tendência é a recente eleição da professora Eloisa Bonfá como primeira diretora da Faculdade.

Percebe-se, assim, que esta faculdade se tornou muito maior do que seus novos edifícios e equipamentos. Inspirados nos que os precederam, cabe aos atuais e futuros membros do corpo docente mantê-la como exemplo para todas as outras escolas médicas do País.

Para isso, entretanto, devemos encontrar uma solução para o brain out, problema que afeta todo o ensino superior público. Decorre, de um lado, dos baixos salários pagos atualmente ao corpo docente das universidades públicas e, de outro, aos altos salários pagos pelas faculdades privadas brasileiras e, ainda mais, pelas do exterior.

Nesse sentido, vale observar o sucesso alcançado em países mais desenvolvidos pela parceria entre universidades e instituições privadas que permite a contratação de professores entre os mais qualificados. Essa associação também tem obtido bons resultados no Brasil pelas faculdades de Medicina privadas, satélites a hospitais de ponta.

Para adotar essa solução em todo o ensino médico público no Brasil, uma possibilidade seria convidar médicos brasileiros de sucesso no exterior para retornarem ao Brasil (brain in), dedicando meio período a uma faculdade pública e meio período a uma empresa de assistência privada. Entretanto, o sucesso dessa associação dependerá também, e principalmente, da atualização do valor dos salários pagos pelas universidades públicas. É chegado o momento de valorizar o ensino e a pesquisa neste país.

Encontrando soluções para resolver novos problemas, mostraremos ainda mais o que é possível construir no Brasil em pouco mais de um século.

*

É PROFESSOR EMÉRITO DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP