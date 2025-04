Opinião | Os custos ocultos dos aterros sanitários e seus impactos ambientais

Segundo dados do relatório Turning Down the Heat, Hidden Cost of Landfills, de fevereiro de 2025, elaborado pela Industrious Lab, os aterros sanitários, historicamente considerados uma solução viável para o descarte de resíduos sólidos, têm revelado uma série de impactos que afetam diretamente a qualidade do ar, a segurança das comunidades e as mudanças climáticas. Este artigo avalia os custos ocultos dos aterros sanitários e os desafios regulatórios, enfatizando a necessidade urgente de soluções mais sustentáveis.

Os aterros sanitários são grandes emissores de metano (CH4), um dos gases de efeito estufa mais potentes. Estima-se que, somente em Michigan (EUA), os aterros gerem mais de 11 milhões de toneladas métricas de emissões equivalentes de CO2, o que corresponde ao impacto ambiental de mais de 2 milhões de veículos de passeio operando por um ano. A subestimação das emissões ocorre devido à eficiência dos sistemas de coleta de gases dos aterros.

Os regulamentos atuais de mensuração de emissões de metano são falhos, permitindo que grandes quantidades de metano escapem para a atmosfera. Estudos indicam que as métricas utilizadas para medir essas emissões são excessivamente otimistas, uma vez que a inspeção ocorre apenas quatro vezes ao ano e depende da detecção manual por técnicos caminhando em padrões predefinidos, sem cobrir toda a superfície do aterro.

Além do metano, os aterros sanitários podem emitir compostos orgânicos voláteis (VOCs) e poluentes perigosos à saúde humana. De acordo com um relatório da U.S. Environmental Protection Agency (EPA) sobre o aterro Brent Run, as violações regulatórias resultaram na liberação de substâncias tóxicas como o sulfeto de hidrogênio, que causa irritação, dores de cabeça, náusea e estresse respiratório.

Além disso, os VOCs contribuem para a formação de ozônio ao nível do solo, prejudicando a saúde pulmonar e agravando doenças como asma e bronquite. No aterro Pine Tree Acres, a EPA detectou uma mangueira de coleta de gás desconectada, permitindo a liberação de metano em concentrações de 105.487 ppm, um valor alarmante. Inspeções feitas pela EPA mostram que falhas na regulação são comuns, e que os aterros nos EUA frequentemente excedem os limites aceitáveis de emissão de poluentes.