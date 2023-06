Os negacionistas e o fim da escola

Por que a escola, lugar de convivência e aprendizado, tem se tornado, quase mundialmente, o palco de espetáculos de crueldade e vingança? Por que o lugar da pluralidade, do acolhimento, do letramento e da criatividade parece estar refém da violência que até então estava fora de seus muros? Uma das possíveis respostas pode estar em outra pergunta: por que a escola só é lembrada nestes momentos ou, então, depois de todos os demais espetáculos da vida?

A escola, historicamente pensada entre os gregos como o lugar do lazer, do entretenimento, do enriquecimento do saber, dividia a jornada dos jovens em três partes: a primeira dedicada ao trabalho (ascholía), a segunda era um tempo dedicado ao descanso (anápausis), enquanto a terceira parte do dia era dedicada ao lazer (scholé). É justamente nesta última parte da jornada que os cidadãos ricos podiam usufruir do tempo livre e, consequentemente, cultivar a aprendizagem do corpo e do espírito. A escola, lócus de um projeto pedagógico, foi imaginada à luz de um distanciamento das obrigações diárias e do trabalho. É onde o ócio, então, pode ser livremente criativo – um exercício de preparação sobre a fecundidade que acontece em si mesmo.

A scholé de hoje, então, já não é mais a escola dos gregos. Tornou-se o depósito daqueles que já não têm mais tempo de cultivar a própria criatividade – quiçá o lazer dos próprios pupilos. Pais esgotados pelas novas colonizações tecnológicas do trabalho; filhos insuflados por projetos vazios e cristalizados apenas por desejos de autopoder. A outra parte desta realidade são os filhos que esperam desta nova scholé um prato de comida para tornar menos duro o peso da pobreza. Estes, por sua vez, não podem cultivar o ócio do lazer e da liberdade, pois lhe falta a própria condição de ter um corpo capaz de poder senti-la. Pais cansados, filhos com fome, escolas invisibilizadas por projetos políticos e econômicos. Precisamos, então, de mais diagnósticos para compreender o que está acontecendo com nossas escolas?

Por falar em diagnóstico, é preciso entender que as raízes de algumas destas questões estão na crise provocada pela presença histórica do negacionismo. É preciso desacreditar de tudo para fazer crescer uma nova mentalidade, geralmente inculcada sobre o vazio ideológico de determinados absurdos. Para tanto, o mesmo negacionismo que ronda o papel e a função das escolas é aquele responsável por subtrair o papel de várias outras instituições que fazem parte da vida social.

A primeira dessas instituições atacadas pelo negacionismo é a religião. Agora dominada por posseiros, a religião é objeto de disputas moralistas e de pseudossábios justiceiros. Ela, mais uma vez, deixou de se preocupar com o espírito da vida para dominar, subjugar e legislar os corpos alheios. Estes corpos, agora novamente violentados pelo peso das palavras, continuam sendo forjados pelo discurso negacionista que, assim como o deputado que ironizou a comunidade trans há poucos meses, sente-se no divino direito de definir uma nova máxima da moral de rebanho: “Ame e respeite apenas quem você considerar teu próximo. Permita-se abusar dos outros”.

Posteriormente, a segunda destas instituições atacadas foi a política. O século 20 foi o período histórico que mais cultivou ditaduras e realizou atrocidades. Matamos os outros porque nos sentimos no direito de poder governá-los e, diante da nossa própria psicose, sentimos prazer em expor o horror como um troféu. Este clã de negacionistas pôde, segundo o que lhe pareceu, desinsuflar o conceito de espaço público para tornar o arbítrio das próprias paixões a expressão da concordância social. Aliás, uma das formas de proteger a legitimidade deste tipo de projeto político – se é que podemos chamá-lo de político – foi associá-lo à ideia de conservadorismo, pois, quanto mais frenética for a própria posição, menor a possibilidade de dissolvê-la por meio da crítica.

Outra destas instituições que ainda sofrem com as consequências do negacionismo é a ciência. Particularmente durante a pandemia, que ceifou precocemente a vida de milhões, assistimos atenuados à violência que a desinformação pode causar. A comunidade negacionista, agora intitulada nova ciência, espalhava aos ventos seus diagnósticos, suas pesquisas sem protocolos, seus estudos de casos pela quantidade de likes nas redes sociais, suas técnicas de pesquisa envoltas em manipulação e ignorância. Verdades científicas em forma de fraudes. Mas tudo isso com um detalhe de malevolência: num momento de grande comoção e desespero social, era mais fácil atingir o fim de suas estratégias, mesmo que isso significasse usar, ao estilo maquiavélico, todos os meios possíveis, entre os quais estava a máquina pública (no Brasil, por exemplo, o aparelhamento do Ministério da Saúde).

Por último, há ainda a instituição da informação pública e do compartilhamento de dados. A volatilidade deste espaço exigiu novas soft skills dos negacionistas, pois era necessário consolidar um mecanismo de controle que atingisse rapidamente seus alvos. As fake news, então, tornaram-se essa ferramenta rápida, assertiva, irreflexiva e de fácil circulação em poder dos negacionistas. É muito mais fácil produzir um absurdo e consumi-lo pela ausência de sua profundidade do que elaborar um pensamento próprio que irrompa a crítica, o estranhamento e a inconformidade diante da própria vida. Há um preço muito alto em carregar a própria bagagem, por isso é mais leve deixar que os outros produzam nossas utopias e definam nossos cenários.

Enquanto os negacionistas nos distraíam nessas instituições (religião, política, ciência e informação pública), esquecemos que a escola poderia ser o próximo e o último alvo. Infelizmente, não nos damos conta de que tudo aquilo que estava fora dos muros da escola já havia sido vilipendiado: espetacularizamos a violência; colonizamos o mundo da vida pela ideia de trabalho; substituímos o respeito à pluralidade pela docilização dos corpos; manipulamos a natureza para fazê-la vibrar com os nossos projetos; descaracterizamos a convivência e o espaço público por entendê-lo como desafeto aos nossos desejos e optamos pelo gosto à solidão. Apaziguamos o gosto pela cultura em detrimento ao consumo burguês; retraímos o espírito livre pela experiência da vida cômoda. Além disso, ignoramos a ética do cuidado e a substituímos pela apatia diante do sofrimento humano, ensinando aos jovens que a desigualdade social é apenas um simples reflexo da meritocracia.

Há um longo percurso de sinais que tentaram nos alertar de que a escola seria o próximo alvo, mas que foram ofuscados pelos discursos negacionistas. O abandono do espaço escolar é tão visível que a própria reforma do ensino médio se mostrou uma fraude: currículos vazios, disciplinas humanísticas excluídas, professores(as) sem processos formativos de capacitação e em péssimas condições de trabalho, estudantes receosos diante de uma nova ideologia, a de formá-los para suprir a mão de obra que o mercado – esta máquina de triturar pessoas e maximizar o lucro de poucos – define como prioridade.

Mas, então, por que a crueldade sofrida no ambiente escolar ainda nos atinge de forma tão significativa? A resposta é simples: porque as escolas são organismos vivos e estão longe de verem seu fim. A violência que ocorre dentro delas ainda não foi banalizada da mesma forma que a violência que está nos espaços públicos e faz parte do nosso convívio diário. As escolas, mesmo diante de tudo isso, continuam se renovando pela vida que ali se inicia todos os anos. Por isso, precisamos correr contra o tempo para não permitir que a violência, que parece se instalar no espaço escolar, não seja naturalizada e consiga minar o espaço de produção do futuro e suas utopias.

É bem verdade, também, que pensar a escola não significa apenas aumentar a vigilância sobre ela, construindo enormes muros, destacando agrupamentos de policiais para conter as ameaças de projetos doentios que a cercam ou, então, monitorando todos os passos do que acontece lá dentro. Há uma reforma urgente e necessária que precisa considerar a escola não como periferia, mas como centro do mundo da vida. Precisamos salvá-la de nós mesmos, antes que seja tarde demais. É nossa inércia que continuará matando.

