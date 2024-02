O novo teto para as taxas de juros do rotativo e do parcelamento do cartão de crédito começou a valer em 3 de janeiro. A quantia de juros e encargos de quem atrasa o pagamento da fatura é limitada a 100% do valor original da dívida, ou seja, a cobrança total não pode ultrapassar o dobro do montante inicial devido.

Isso deve ajudar a reduzir a inadimplência e o superendividamento, pois congela a cobrança quando o teto é atingido. Portanto, se uma pessoa deve R$ 100, quando os juros e encargos chegarem a R$ 100, o saldo devedor total será de R$ 200 – independentemente de quando for quitada –, e apenas o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) não é considerado no cálculo.

A taxa de juros do rotativo é historicamente a maior do Brasil, encerrando no porcentual de 434,4% ao ano, em novembro, conforme divulgado pelo Banco Central (BC), mas já chegou a 1.000% em alguns casos, conforme levantamento da autoridade financeira. A título de comparação, os juros do empréstimo pessoal em bancos foram de, em média, 59,37% ao ano no mesmo período, segundo pesquisa mensal da Associação Nacional de Executivos (Anefac).

Para ter uma ideia do quanto a medida pode impactar os consumidores brasileiros, houve liberação de R$ 32,97 bilhões no rotativo do cartão de crédito em novembro, o maior volume da série histórica, que iniciou em março de 2011. Ao mesmo tempo, a inadimplência dessa modalidade foi de 53%, alta de 9,7 pontos porcentuais em 12 meses, segundo o BC.

A limitação, contudo, pode motivar as instituições financeiras a criarem critérios mais rígidos de análise e concessão de crédito, dificultando o acesso a recursos por quem tem histórico de inadimplência ou renda mais baixa.

Ou seja, os consumidores podem ter acesso mais restrito a crédito num cenário em que o endividamento e a inadimplência já estão em alta: levantamento de novembro da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) indica que 76,6% das famílias brasileiras estão endividadas (pessoas que têm alguma dívida para vencer nos próximos meses, como boletos e financiamentos), enquanto 29% estão inadimplentes (casos em que o indivíduo deixou de pagar alguma conta no prazo).

A criação de um teto também traz mais insegurança ao setor financeiro. Até então, os juros altos eram justificados pelo risco inerente à operação, já que o rotativo e o parcelamento da fatura são facilmente contratados – para entrar no rotativo, basta que o consumidor não pague o valor total da fatura, empurrando a quantia remanescente, sobre a qual incidem juros e outros encargos, para o mês seguinte.

A mudança também pode inverter a lógica da judicialização bancária. Muitos consumidores recorriam ao Judiciário para revisar taxas de juros, todavia, a tendência é de que agora as instituições financeiras deem o primeiro passo, ajuizando ações de cobrança contra inadimplentes mais cedo do que o faziam antes.

O tema, atualmente, é objeto de milhares de disputas anualmente, nas esferas judiciais e administrativas. Considerando apenas o Procon de São Paulo, por exemplo, foram 5.188 queixas relacionadas ao cálculo de juros e saldo devedor do cartão de crédito em 2023, fora reclamações de dificuldade na renegociação e parcelamento da dívida (4.992) e outros assuntos, como contestação de cobrança e cobrança indevida, que somam mais de 45 mil queixas contra cartões de crédito em 2023.

A nova regra para os juros do rotativo foi criada por meio da Lei do Programa Desenrola (Lei n.º 14.690/23), sancionada em outubro, que fixou o prazo de 90 dias para a autorregulação pelas instituições financeiras. Durante este período, o grupo de bancos formado por Itaú, Santander, Bradesco e Nubank chegou a encaminhar uma proposta para a autorregulação, que não foi acatada, por estar em desacordo com a legislação. Sem consenso, o Conselho Monetário Nacional (CMN) regulamentou a norma em dezembro, seguindo a proposta aprovada pelo Congresso Nacional, que, por sua vez, se inspirou no modelo vigente no Reino Unido.

Além da limitação dos juros, a lei também trouxe a possibilidade de portabilidade gratuita do saldo devedor da fatura do cartão de crédito a partir de 1.º de julho de 2024. A transferência deverá ser por meio de uma operação de crédito consolidada, englobando a dívida do rotativo e do parcelamento da fatura. Com isso, a expectativa é beneficiar o consumidor com taxas menores, já que ele deixa de ser refém de uma determinada instituição financeira.

Vale lembrar que as novas regras valem apenas para quem entrou no rotativo ou parcelou a fatura do cartão de crédito a partir de 3 de janeiro de 2024. Os devedores também devem estar atentos porque, desde 2017, os bancos são obrigados a transferir a dívida do rotativo para o crédito parcelado, que tem juros menores, após 30 dias.

Diante das mudanças nas regras do rotativo, surgem novos desafios e oportunidades no cenário financeiro brasileiro. É, sim, um avanço significativo, embora exija atenção redobrada de consumidores e instituições, pois, por mais que busque equilibrar a equação entre endividamento e acesso ao crédito, pode alterar profundamente as dinâmicas de mercado. A verdadeira medida de seu sucesso será observada na prática, na capacidade de harmonizar a saúde financeira dos consumidores com a sustentabilidade do sistema de crédito.

ADVOGADO, ESPECIALISTA EM DIREITO EMPRESARIAL PELA ESCOLA DE DIREITO DA PUCRS E MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DO DIREITO À SAÚDE DA OAB/RS