Para que servem as convenções?

No conto infantil de Ruth Rocha Marcelo, Marmelo, Martelo, um menino que trocava as palavras por diversão pede socorro para tentar salvar a casinha de seu cachorro que pegava fogo: “Embrasou tudo, papai, está uma branqueira danada!”. O uso de seu vocabulário próprio só poderia ter um resultado: a incompreensão, que redundou na inação de seu pai e, portanto, na destruição da casinha.

Em artigo recente publicado neste espaço, Felipe Salto e Fernando Facury Scaff propõem classificar gastos com precatórios como gastos financeiros. Com a reclassificação, argumentam os autores, estaríamos supostamente deixando “de esconder o mastodonte debaixo do tapete”.

Tecnicamente, eles explicam: “Despesa primária é aquela que não embute contrapartida, como o pagamento de salários e aposentadorias. Despesa financeira é aquela que embute contrapartida, como o pagamento do valor de um título público acrescido dos juros devidos ao detentor do papel na data do vencimento. A contrapartida é a baixa no estoque da dívida pública que fora contratada quando da emissão do título público pelo Tesouro”.

É bem verdade que a definição de despesa primária/financeira pode ser fluida. Via de regra, é exemplificativa ou residual. Neste caso, definem-se como despesas primárias as que não são despesas com os juros. Essa última é a saída, por exemplo, encontrada no Manual de Estatísticas de Finanças Públicas (MEFP 2014), do Fundo Monetário Internacional (FMI). A função dos manuais estatísticos e normas contábeis é harmonizar o registro das operações de governo para não acabarmos na mesma situação de Marcelo.

A definição dos referidos autores não se enquadra em qualquer dos casos – nem exemplificativo nem residual. Baseia-se, ao que parece, numa confusão conceitual.

O MEFP 2014 classifica o gasto como sendo “as transações que reduzem o patrimônio do governo”. Nesse ponto, vejam que interessante, despesas com pessoal são consideradas gastos, assim como despesas com juros, mas a amortização de um título não o é. Quando se paga um título vincendo, existe uma redução de caixa (ativo) e uma correspondente redução da dívida (passivo). Ou seja, trata-se de uma operação que não altera o patrimônio do governo.

Voltando à definição dos autores, o pagamento de juros não “embute contrapartida”. É um gasto (débito) diretamente contra redução de caixa (crédito), perfeitamente análogo ao pagamento de salários. O primeiro remunera o capital e o segundo, o trabalho.

Os autores, em sua definição, parecem confundir caixa e competência. O pagamento de juros no vencimento só será contra o estoque da dívida se ele já tiver sido incorporado a este anteriormente. Ficou confuso? Vamos lá. Se fizermos o registro pelo critério de competência, devemos registrar o gasto com juros (débito) mês a mês, contra um aumento na dívida (crédito). No vencimento dos juros (pagamento de um cupom, por exemplo) já não se registra o gasto, caso contrário incorreríamos em dupla contagem. Nesse momento, damos baixa na dívida gerada pelos juros apropriados anteriormente (débito) contra uma redução de caixa (crédito). Note que essa operação se assemelha ao acúmulo e pagamento de restos a pagar.

Suponha que o governo, por qualquer motivo, atrase o pagamento aos servidores do salário devido no mês de dezembro e pague em janeiro do ano subsequente. Esses salários terão sido liquidados em dezembro e, na virada do ano, serão transformados em restos a pagar. Restos a pagar nada mais são do que dívida! Pela lógica dos autores, o pagamento em janeiro desses salários atrasados deveria ser classificado como um gasto financeiro. Estranho, não?

Voltemos aos precatórios. Precatórios são o reconhecimento presente, pela via judicial, de gastos não reconhecidos no passado. Esses gastos podem ser referentes a disputas salariais com servidores; disputas com fornecedores de bens e serviços; juros devidos e não pagos; ou tantas outras coisas. Note-se que esses gastos têm natureza própria. O reconhecimento e pagamento presente de um evento econômico passado não deveriam mudar a sua natureza – primária ou financeira. Ele deve manter exatamente a natureza dos gastos que lhe deram origem.

Tudo isso para dizer que a estratégia de reclassificar gastos com precatórios parece, no mínimo, incomum. Estaríamos martelando definições e contrariando normas de padronização internacional para possibilitar que os gastos caibam nas regras. Esse caminho pode nos levar a um labirinto léxico, tal qual o de Marcelo, Marmelo, Martelo.

Mais razoável seria ajustar os limites de despesa do Poder Executivo e a meta de resultado primário considerando que os precatórios estão dados e precisam ser adequadamente reconhecidos, registrados e pagos.

Em oposição ao que argumentam Salto e Scaff, a correta classificação dos precatórios, conjugada a uma regra realista e exequível, é o que seria de fato equivalente a retirar o mastodonte de debaixo do tapete. A reclassificação tal qual a proposta se assemelharia mais a tirá-lo de debaixo do tapete e apresentá-lo à vizinhança como um cachorrinho. Será que a vizinhança vai perceber?

*

SERVIDOR FEDERAL, É DOUTOR EM ECONOMIA PELO IE-UFRJ