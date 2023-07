Política Nacional de Educação Digital – não basta a legislação

Em janeiro de 2023 foi sancionada a Lei n.º 14.533, que instituiu a Política Nacional de Educação Digital, colocando definitivamente em pauta no País a questão da inclusão digital no ambiente escolar. O caminho não poderia ser outro, especialmente após uma pandemia que ampliou a relevância do ensino à distância, num mundo em que os jovens têm cada vez mais cedo acesso a smartphones, à internet e à informação. Segundo dados da Comscore de 2022, somos 131,5 milhões de pessoas conectadas durante 3 horas e 36 minutos, em média, por dia. Era hora de integrar formalmente à educação o que já faz parte do dia a dia dos alunos.

Porém, para que o acesso aos recursos tecnológicos seja uma realidade na educação, algumas reflexões ainda são necessárias. Quais os entraves para a ampla utilização de tecnologia no ensino? Quais estruturas são necessárias para aliar o uso de plataformas digitais ao aprendizado? Como os professores podem se preparar para absorver mais este desafio e como podem usar a tecnologia como meio de ensino, e não um fim em si? O estudo Panorama de educação Stem no Brasil, realizado pelo British Council em parceria com a Fundação Carlos Chagas e lançado em abril, joga luz a algumas dessas questões. A apropriação das ferramentas tecnológicas pela educação básica brasileira, o nível de formação dos docentes e sua adequação às disciplinas lecionadas e o crescimento no número de matrículas no período analisado estão entre os temas abordados.

O levantamento indica diversos fatores que tornam o uso da tecnologia nas salas de aula um desafio, a começar pelas diferenças de infraestrutura entre as regiões brasileiras e entre as próprias escolas de cada região: salta aos olhos o baixo número de instituições com laboratórios de informática e ciências. Apenas 16% dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental têm laboratório de ciências na escola. Esse número sobe para 33% nos anos finais do fundamental, mas ainda é muito aquém do desejável. Já os laboratórios de informática têm um cenário um pouco melhor, com 53,7% e 67,9%, respectivamente.

O uso de internet no processo de ensino e aprendizagem, que permite maiores possibilidades de experimentação e implementação de práticas de investigação científica, em especial na educação básica, também não é uma realidade no País. Apenas 58,4% das escolas brasileiras conseguem oferecer internet para uso em aula, conforme dados do Censo da Educação Básica de 2022. Ampliar a estrutura para permitir maior acesso à tecnologia dentro das unidades escolares é urgente.

Também é preciso investir na formação docente continuada, por meio de cursos de atualização – importante ferramenta para a adequação de professores às mais modernas técnicas e metodologias de ensino. Entretanto, é necessário estar atento à efetividade dessas atividades, em especial as de curta duração, que podem aparentar ser uma solução, quando na verdade não oferecem subsídios suficientes para amparar a rotina em sala. Além disso, muitas vezes existe uma desvinculação entre a teoria e a prática, o que configura uma relevante perda no potencial desses currículos de aperfeiçoamento.

Amparar-se na experiência de outros países traz um vislumbre de outras saídas possíveis. Na Colômbia, por exemplo, uma parceria entre o British Council e o Ministério de Comunicações, Inovação e Tecnologia criou o programa Coding for Kids (Programação para Crianças, em tradução livre). Desde 2019, a ação já contribuiu com a formação de mais de 9.300 professores em programação e pensamento computacional, preparando-os para aplicar esses conhecimentos e beneficiar mais de 521 mil alunos.

Por fim, não é possível pensar numa formação integral dos estudantes no campo de ciências e tecnologia sem investimento na interdisciplinaridade. Integrar as diversas áreas do saber é essencial para auxiliar os alunos a compreender e utilizar o conhecimento. Para que esse cenário seja viável, voltamos à questão da formação continuada de professores, agora com o objetivo de integrar as disciplinas e construir uma visão complementar sobre conceitos e práticas científicas num mundo em constante mutação. Só assim poderemos criar ambientes propícios para simulações, experimentações que viabilizem a construção do conhecimento, impulsionados pelo aproveitamento do aparato tecnológico em ambiente escolar.

A inserção da tecnologia na rotina escolar é um desafio. A solução deve ser construída em colaboração entre todos os entes relacionados à educação. Vamos juntos pensar, desenvolver e encontrar caminhos para ampliar o uso de tecnologia em salas de aula.

*

DIRETORA DE ENGAJAMENTO CULTURAL DO BRITISH COUNCIL BRASIL