Por coleções mais transparentes

No dia 22 de julho passado, a França promulgou uma lei-quadro sobre a restituição de bens culturais espoliados dos judeus entre a chegada de Hitler ao poder, em 30 de janeiro de 1933, e a capitulação alemã, em 8 de maio de 1945. Estima-se que mais de 100 mil itens tenham sido pilhados de famílias judias no período.

A nova norma criou um marco legal para a restituição de obras de arte, livros, mapas, documentos e instrumentos musicais saqueados no contexto das perseguições antissemitas, não apenas pela Alemanha, mas também pelas autoridades dos territórios que ocupou, controlou ou influenciou e pelo próprio Estado francês.

Aqueles bens foram obtidos dos judeus por meio de violência, roubos, saques, chantagens, ameaças, confiscos e vendas forçadas, e chegaram às coleções de museus e bibliotecas franceses graças a doações fictícias, compras simuladas, comodatos fajutos e simples pilhagens. Em razão do princípio da inalienabilidade dos acervos, até então em vigor no Código do Patrimônio da França, a restituição era quase impossível, exigindo longas ações judiciais e, a seguir, autorizações legais específicas.

Agora, a nova Lei n.º 2023-650 estabelece um sistema administrativo que simplifica o procedimento de saída de bens culturais do domínio público, facilita a restituição aos legítimos proprietários e acelera eventuais reparações. Entre as novidades, a nova norma reforça o papel da Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites pendant l’Occupation (Civs) como colegiado administrativo permanente e geral responsável por analisar pedidos e recomendar restituições. A lei prevê também que, de comum acordo, as partes podem adotar outras formas de reparação que não a restituição, como uma indenização, por exemplo. Para isso, um museu ou biblioteca locais poderão contar até com apoio financeiro do governo central.

O mecanismo mais interessante criado pela lei, porém, é o que amplia a transparência sobre a proveniência das coleções, a cadeia de domínio dos itens colecionados até a chegada ao museu ou biblioteca. Os pareceres da Civs tornam-se públicos e o governo fica obrigado a apresentar relatórios bienais sobre os bens devolvidos ou indenizados e a contribuição do Estado para a pesquisa e identificação dos bens espoliados.

Um documento elaborado pelo Office of Strategic Services, dos EUA, em 1945, e mantido secreto até 1991, já apontava o Brasil como destino de obras de arte pilhadas pelos nazistas. Pesquisas posteriores confirmaram aquelas informações e acrescentaram personagens, obras de arte e rotas logísticas nacionais. Esse tema, portanto, continua a reclamar providências do governo brasileiro, e a nova legislação francesa pode servir de inspiração.

O presidente Fernando Henrique Cardoso chegou a instituir uma Comissão Especial para Apuração de Patrimônios Nazistas, por meio do Decreto de 7 de abril de 1997. Os resultados dessa comissão, todavia, não são conhecidos e nem sequer as suas atas estão disponíveis ao público hoje em dia. O exemplo francês de transparência precisa ser seguido aqui, no Brasil.

Estamos na Semana Nacional do Patrimônio Cultural, celebração que rodeia o dia 17 de agosto, data de nascimento do intelectual, jornalista e advogado Rodrigo Melo Franco de Andrade, primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O direito ao patrimônio cultural inclui, também, o direito de toda pessoa visitar um museu e saber que os bens da coleção ali exposta têm origem lícita, justa, ética e legítima.

As comemorações em torno do 17 de agosto ocorrem desde 1998, quando se celebrou o centenário de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Naquele mesmo ano, o rabino Henry Sobel fez uma conferência na Cardozo Law School, em Nova York, cujas palavras merecem ser sempre relembradas: “Temos dois deveres para com as vítimas dos nazistas. Aos que ainda estão vivos, devemos assegurar que a insuportável tragédia de viver o Holocausto não seja agravada por uma velhice marcada pelo medo e pela tristeza da pobreza. Devemos deixá-los saber que não somos indiferentes à sua situação. Para aqueles que morreram, temos um dever diferente: documentar os fatos, reunir as provas e localizar a verdade. Isso deve ser feito com urgência”.

*

ÁRBITRO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI) E DA CORTE DE ARBITRAGEM PARA A ARTE (CAFA), É PROFESSOR VISITANTE NAS UNIVERSIDADES DE PISA, TURIM E GHENT