Opinião | Por que as instituições importam?

Dessa forma, as instituições normalizam e equilibram as relações sociais. Elas tendem a durar no tempo e a conformar a sociedade a um certo jeito de ser. Em momentos de crise social, ocasionada por mudança de valores e de comportamento, as instituições passam a ser questionadas e despertam na sociedade o desejo de transformação. Processo nem sempre fácil em razão da pluralidade de pensamento (conservadores e progressistas) e do choque causado pela mudança, como ocorreu nos embates em torno da noção de família, das relações afetivas interpessoais, ou da discussão mais antiga sobre a conveniência do voto feminino e da extensão do direito de voto aos setores populares.

Embora tenham durabilidade no tempo e disponham as ações individuais num certo sentido, as instituições podem produzir resultados imprevistos ou ser sistematicamente fragilizadas por atitudes personalistas, demagógicas e incoerentes que as estressam ao limite, sobretudo se oriundas da parte de agentes públicos com grande visibilidade. Assim, elas perdem credibilidade e a população passa a desconfiar do seu modus operandi, resultando em apatia política (alienação, descompromisso, abstenção eleitoral) ou radicalização ideológica.

Seymour Lipset, reconhecido estudioso das condições para o aparecimento e funcionamento das democracias, afirmou que elas sobrevivem quando os cidadãos confiam em suas instituições e na correção dos seus governantes. Num importante artigo de 1994 na American Sociological Review intitulado The social requisites of democracy revisited, ele afirma: “A estabilidade política em sistemas democráticos não pode depender da força. A alternativa à força é a legitimidade (...) O agente da autoridade pode ser fortemente combatido pelo eleitorado e pode ser alterado pela vontade dos eleitores, mas a essência das regras, o símbolo da autoridade, deve permanecer respeitado e incontestável. Portanto, os cidadãos obedecem às leis e regras, mesmo quando não gostam daqueles que as aplicam.”

As instituições não funcionam no automático. Os populismos, o descomedimento dos agentes públicos, a corrupção e a infração sistemática das regras estabelecidas causam a sua erosão e fortalecem os projetos de poder de lideranças personalistas com pouco apreço pela institucionalidade. Democracia exige instituições sólidas e confiáveis.