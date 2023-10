Por que privatizar a Petrobras

O tempo das estatais já passou, ao menos no Ocidente, onde elas são relativamente recentes. Nos 10 mil anos da civilização, as estatais surgiram no século 19, inexistindo, pois, em 98% do período. Sua origem remonta à Revolução Industrial na Inglaterra, que inspirou países europeus a buscar o mesmo sucesso.

As causas da Revolução Industrial, amplas e complexas, remontam ao fim da Idade Média e foram impulsionadas pelas mudanças institucionais da Revolução Gloriosa inglesa (1688). Aboliu-se o absolutismo monárquico e transferiu-se a supremacia do poder ao Parlamento. A segurança jurídica estimulou as inovações, o crescimento da produtividade e a expansão da economia.

Seria difícil obter o mesmo em pouco tempo, mas se percebeu o papel, no processo, do transporte ferroviário e do crédito. Isso requeria capacidade empresarial e bancos, o que tampouco poderia surgir rapidamente. Era o que hoje se chama “falhas de mercado”. O Estado deveria intervir para suprir a lacuna. Daí as ferrovias e os bancos estatais europeus. No Japão da dinastia Meiji (1868), estatais foram privatizadas no final do século 19. Na Europa, isso ocorreu a partir dos anos 1980.

A Petrobras e outras estatais foram criadas sob premissas semelhantes, mas em ambiente em que a maioria da sociedade aceita o discurso segundo o qual elas são “estratégicas”, assim rejeitando seu controle por capitais privados. Ignora-se o fato de que os sucessos de desenvolvimento do pós-guerra se explicam basicamente por educação de qualidade, e não por controle estatal infinito de empresas.

Os qualificados quadros da Petrobras contribuíram para o êxito na exploração e produção de petróleo em águas profundas. Várias vezes, todavia, ela pagou o preço do controle estatal. Governos a fizeram instrumento de suas políticas, provocando escolhas desastrosas de investimentos – e elevado endividamento –, além de corrupção.

A empresa enfrenta custos inexistentes no setor privado, como os derivados da fiscalização do Tribunal de Contas, que requer cuidados excessivos nas decisões e justificam um quadro de 850 advogados. A observância de regras de concorrência pública e, não raramente, de políticas de conteúdo mínimo nacional são fontes de ineficiências.

A interferência do governo leva frequentemente a escolhas políticas de seus gestores, e não à busca dos mais competentes. O atual governo substituiu integralmente a diretoria da empresa, o que, salvo em casos de fraudes, dificilmente ocorreria em empresas privadas, em razão dos contratempos que tal decisão pode causar. O ex-presidente Bolsonaro demitiu três presidentes da Petrobras e até o ministro de Minas e Energia para atingir o objetivo de interferir nos preços de combustíveis com fins eleitorais.

A administração da Petrobras muda a cada quatro anos, pelo menos, o que pode alterar estratégias e a política de preços. Trata-se de período inferior ao que se consome entre a exploração, a descoberta e a produção de um poço na área do pré-sal, que é de sete anos. Guinadas de gestão podem ocorrer, como ocorre atualmente com os planos de volta de elevados e pouco justificáveis investimentos em refinarias. A política de preços, que seguia padrões consagrados de mercado, como os de outras grandes empresas do ramo, segue agora critérios obscuros, sujeitos a manipulações políticas que podem custar caro.

Visões que governos do PT implantaram ou apoiaram costumam ter más consequências. É o caso da ideia “do poço ao posto”, que induz a empresa a uma integração vertical que aumenta custos e reduz a eficiência. Dificilmente uma empresa – menos ainda uma estatal – reúne condições competitivas para atuar em todas as fases de seu campo de atividades.

As resistências à privatização são muito poderosas, inclusive porque aproveitam o apoio à estatização que ainda caracteriza grande parcela da opinião pública. Não é apenas o PT que se opõe à venda da empresa, mas também aqueles que mamam nas suas tetas: líderes sindicais, pessoas que sonham ser indicadas politicamente e todos os que extraem vantagens propiciadas pelo controle estatal da Petrobras.

Existem, também, resistências internas encontráveis em outras estatais. A garantia praticamente certa contra demissões cria o ambiente segundo o qual basta passar no concurso, gozar dos inúmeros benefícios que a empresa oferece e esperar a aposentadoria. Claro, há muitas exceções que asseguram a qualidade da pesquisa e estimulam a inovação, inclusive no campo administrativo. O corporativismo é outra herança que a privatização pode eliminar.

O Brasil já dispõe de capacidade empresarial para assumir o controle da Petrobras. O mercado de capitais, que já representa mais de 40% do estoque de crédito, tornou-se fonte de financiamento de longo prazo. A privatização eliminaria custos e geraria maior eficiência. Os desafios são convencer a sociedade e evitar transferir um monopólio para o setor privado. A tarefa é difícil e levará tempo, mas é preciso sempre insistir.

SÓCIO DA TENDÊNCIAS CONSULTORIA, FOI MINISTRO DA FAZENDA