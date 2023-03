Por que temos tantos e tão poucos médicos no Brasil?

A grave crise humanitária, alimentar e sanitária encontrada em território Yanomami reacendeu a discussão sobre a contratação de médicos para atendimento de pessoas em localidades remotas ou em situação de vulnerabilidade. Com isso, o Ministério da Saúde pretende dar celeridade ao Programa Mais Médicos para atender à região dos Distritos Sanitários Indígenas (Dsei) Yanomami.

A calamidade dos Yanomamis é a consequência mais desumana da série de irresponsabilidades, de descasos e de crimes que assola a Amazônia e suas comunidades há décadas. O problema precisa ser enfrentado com urgência e seriedade, a partir de um diálogo profundo e de um esforço conjunto que garantam assistência, direitos e dignidade aos povos indígenas.

No entanto, a contratação isolada de mais médicos não é a solução para essa e outras situações de desassistência à população. O número de profissionais no Brasil é mais do que suficiente para atender à demanda do território nacional. Não faltam médicos. Falta estrutura para prestar um atendimento de qualidade.

Segundo a plataforma Demografia Médica no Brasil 2023, lançada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em fevereiro, são mais de 564 mil profissionais em atuação no País, o que representa uma densidade de 2,65 médicos por mil habitantes. O índice está próximo ao de países como Canadá (2,7), Estados Unidos (2,6) e Japão (2,5).

O crescimento acelerado do número de escolas médicas e de vagas na última década levou ao aumento sem precedentes no número de médicos e de sua densidade. São 358 escolas no País, com oferta de 35.977 vagas a cada ano. De 2012 a 2022, foram criadas 163 escolas. Destas, 106 são privadas, o que não garante a excelência da formação médica.

Apesar de o Brasil contar com um dos maiores contingentes de médicos do mundo, ainda há um grave cenário de desigualdade na distribuição dos profissionais. Grande parte deles está concentrada nas Regiões Sul e Sudeste, bem como nas capitais e nos grandes municípios.

O estudo do CFM aponta que 62% dos médicos estão fixados nas 49 cidades com mais de 500 mil habitantes. Já nas 4.890 cidades com até 50 mil moradores estão pouco mais de 8% dos profissionais. As 27 capitais brasileiras, onde mora 24% da população, reúnem 54% dos médicos (6,21 por mil habitantes). O interior concentra 76% da população e 46% dos profissionais (1,72).

Essa distribuição desigual atinge principalmente áreas rurais e remotas, regiões onde as pessoas têm dificuldade de acesso à saúde. Mas, se existem profissionais em quantidade suficiente, por que ocorrem esses verdadeiros desertos médicos?

Em geral, os profissionais de saúde preferem instalar-se em locais com melhores condições de trabalho e estrutura para oferecer uma medicina de qualidade aos pacientes. De que adianta ter médico, se não há acesso a exames e medicamentos e os procedimentos precisam ser feitos a quilômetros de distância? De que adianta ter médico sem acesso a equipe multidisciplinar e a estrutura básica para suporte ao seu trabalho?

O paradoxo deste cenário de desigualdades é que as capitais e as regiões metropolitanas geralmente oferecem remunerações mais baixas que muitos municípios do interior. Além disso, o custo de vida costuma ser mais alto nas grandes cidades. Dessa forma, pode-se dizer que o fator financeiro não é decisivo para que o médico opte pelos grandes centros.

A prática profissional – com estrutura e condições de trabalho adequadas – é determinante para que o médico escolha atuar em áreas remotas. A estrutura precarizada torna-se um desestímulo para a atuação do profissional da saúde.

É preciso estabelecer políticas consistentes de atração e de fixação de médicos no interior. É fundamental investir em saúde pública de qualidade, garantindo o acesso a exames, medicamentos e procedimentos. Ainda é necessário pensar numa carreira de Estado para profissionais da saúde, assim como ocorre no Poder Judiciário, garantindo a interiorização da assistência médica.

As políticas de saúde precisam garantir cobertura universal e de qualidade para todos os cidadãos. Para isso, também é preciso ter em conta a excelência da formação médica, o acesso à informação e à tecnologia na área da saúde.

Nesse sentido, o fortalecimento do Revalida precisa ser discutido não apenas como um processo de legalização do diploma, mas como uma ferramenta adequada para padronização de conhecimentos e habilidades dos profissionais que prestam atendimento médico. Não se trata de barrar médicos formados no exterior, mas de garantir o atendimento de qualidade aos brasileiros.

Não se faz medicina apenas com boa vontade, receituário e estetoscópio. Para atender às comunidades carentes de assistência em saúde, como os povos indígenas, é indispensável valorizar o profissional por meio de uma carreira de Estado, dando estrutura para atendimento digno tanto ao médico quanto ao seu paciente.

*

DOUTOR EM MEDICINA, PROFESSOR UNIVERSITÁRIO, FOI PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (CREMERS)