Opinião | Por um Brasil capitalista e de livre mercado

O Brasil parece estar num redemoinho permanente: ficamos girando, sem sair do lugar, afundando sonhos e expectativas de futuro. O tempo passa e o cenário não muda. Um lugar de pobreza, de desigualdade acintosa, de insegurança nas ruas, de falta de educação para nossas crianças, de incompetência política e de acordos corruptos de poder.

Paradoxalmente, no chão da vida, o Brasil é muito rico: possui natureza exuberante, solo fértil e produtivo, setor empresarial capaz de superar amarras burocráticas insanas, um povo criativo, persistente e capaz de sorrir, apesar de tantos dissabores da vida política. Uma política que ganha muito, mas nos entrega muito pouco. Nos banquetes de Brasília, a agonia de um país inteiro.

Objetivamente, nossa opção pela pobreza – condenando milhões de brasileiros a vidas indignas – não é obra do acaso, mas fruto de meticulosas escolhas políticas erradas e ideologicamente burras. Aliás, o atual governo Lula é o retrato do círculo vicioso nacional: um político ultrapassado, recuperado do almoxarifado dos interesses circunstanciais, que governa de forma irresponsável e descompromissada com o bem e futuro dos brasileiros. Sem cortinas, o lulismo explode as contas governamentais com gastos exacerbados, incha a máquina pública, açoita a eficiência administrativa, exila a meritocracia, exalta a burocracia parasitária, mantém estatais jurássicas e espanca o setor produtivo privado com uma carga tributária escorchante.

Em página inapagável, a saberia singular de Roberto Campos pontuou com clareza: “A verdade é que a economia brasileira está anos-luz distante do liberalismo (novo ou velho). Isso é uma percepção empírica (e cotidiana) de quem tem que se haver com as complicações do sistema fiscal, da legislação trabalhista, dos controles de câmbio, dos serviços públicos geridos por estatais”. O tempo correu, décadas se passaram, mas o Brasil segue enredado no atraso estatizante das burocracias labirínticas. Aí, você, leitor atento e experimentado, deve estar a perguntar-se: já ouvi muito a proposta liberal que, embora arrazoada e persuasiva, nunca aconteceu neste zoológico estatal brasileiro. Por que então, agora, há de ser diferente?

A resposta é franca: porque, passados mais de 35 anos da Constituição de 1988 e da consequente redemocratização do País, a mentira da esquerda está descortinada aos olhos de todos. Além da incompetência na gestão pública, os graves esquemas de maxicorrupção (mensalão e petrolão) implodiram o patrimônio moral e político do PT e de seus partidos satélites. Hoje, somente fanáticos e alienados conseguem manter a fé numa oração profana. Para tanto, núcleos da esquerda, por meio da instrumentalização sindical, impedem a renovação do ensino público nacional, perpetuando a ignorância coletiva, pois o conhecimento e a exata percepção dos fatos representariam um golpe fatal na mentira socialista, ainda propalada aos quatro cantos em nosso país. Infelizmente, ao invés de um futuro promissor a nossas crianças e oportunidades aos brasileiros, ainda há partidos e políticos que preferem a insanidade de uma máquina estatal atrasada, injusta e indiferente às dores do povo.