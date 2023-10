Por um pacto nacional contra o discurso de ódio

O Brasil necessita urgentemente de um pacto nacional de enfrentamento ao discurso de ódio. Essa é uma das conclusões presentes no relatório elaborado pelo grupo de trabalho para apresentação de estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo, instituído pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Luiz de Almeida, em 2023.

Um pacto com esse propósito demanda a adesão de setores da sociedade civil e do Estado. Em 2019, a Organização das Nações Unidas (ONU) apresentou um plano de ação que define o que é discurso de ódio e afirma que seu enfrentamento requer “estabelecer/reforçar parcerias com stakeholders relevantes, incluindo aqueles que atuam na indústria de tecnologia”, destacando que as ações mais significativas virão de “governos, organizações regionais e multilaterais, empresas privadas, mídia, grupos religiosos e outros atores da sociedade civil”. No Brasil, isso abrange os Três Poderes da República e órgãos das esferas federal, estadual e municipal.

Um pacto nacional significa a adesão consciente a determinados princípios e iniciativas por instituições públicas e privadas. Neste contexto, destaco três pontos fundamentais que podem constituir o início desta pactuação coletiva para o enfrentamento ao discurso de ódio.

Primeiramente, as instituições participantes devem subscrever publicamente uma carta-compromisso em que declaram: 1) o repúdio ao discurso de ódio conforme definido pela ONU; 2) a implementação de medidas para coibir sua propagação no interior da instituição e fora dela; 3) o apoio a eventuais vítimas de discurso de ódio; 4) o respeito aos direitos humanos e à diversidade.

Em segundo lugar, os participantes devem incorporar em seus regramentos e códigos de conduta: 1) regras específicas e claras dirigidas aos seus membros, caracterizando a prática do discurso de ódio como infração disciplinar sujeita a sanção; e 2) regras de compliance ou similares focadas especificamente em evitar apoio e financiamento, direto ou indireto, via internet inclusive, a propagadores do discurso de ódio.

Como terceira medida, os participantes devem promover ações educacionais em direitos humanos e contra o discurso de ódio por meio de: 1) atividades e treinamentos regulares, específicos sobre esses temas, envolvendo todos os níveis hierárquicos; e 2) evidência pública e documentada sobre o conteúdo, duração e abrangência dessas iniciativas.

As adesões a este pacto devem estar disponíveis publicamente, de forma a permitir a fiscalização do cumprimento dos compromissos firmados.

O discurso de ódio produziu e produz vítimas. Baseando-se num elemento de identidade de um grupo, ele ameaça a liberdade de existência e convivência de seus integrantes. No Brasil, isso se manifesta em hostilidades e naturalização da violência contra pessoas negras, quilombolas, indígenas, mulheres, pobres, com deficiência, jornalistas, professores, cientistas, membros da comunidade LGBTQIA+ e outros.

Transformado em arma política, o ódio estimula a irracionalidade e o preconceito, destrói as possibilidades de diálogo, bem como põe em risco a democracia, as instituições de Estado e, principalmente, o direito de grupos e indivíduos existirem como são. Este fenômeno não se intensificou por acaso nas últimas décadas, portanto a solução não ocorrerá espontaneamente, sendo imperativo que um pacto nacional de enfrentamento ao discurso de ódio inicie uma contratendência capaz de criar um ambiente de respeito à diversidade e à liberdade.

*

ADVOGADO, PROFESSOR DE CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA DO ESTADO NA FACULDADE LUMINA, DOUTOR EM DIREITO PELA USP, FOI RELATOR DO GRUPO DE TRABALHO PARA APRESENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMBATE AO DISCURSO DE ÓDIO E AO EXTREMISMO