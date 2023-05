Por um pacto tributário nacional

Chegou a hora de governo e contribuintes se sentarem à mesa para discutir um pacto tributário no País. Apesar de toda a discussão nacional acerca da reforma tributária, a verdade é que estamos ainda muito longe de um consenso sobre qual sistema tributário queremos para o Brasil. Mais do que isso: precisamos discutir que justiça tributária desejamos, ou seja, quem deve e quem não deve pagar a maior parcela de tributos para o financiamento do Estado.

Como sabemos, o contencioso tributário federal ultrapassa os 50% do PIB nacional, atingindo valores ao redor dos R$ 5 trilhões. Impossível manejar um país com essa contingência, tanto para o Estado quanto para os contribuintes. Então, o que fazer?

Do lado dos contribuintes, a grande preocupação são as exageradas interpretações fiscalistas da legislação pelas autoridades tributárias e a imputação de penalidades excessivas, com atribuição de responsabilidade tributária e constrangimento patrimonial dos sócios e administradores das empresas. Se analisarmos o balanço dos três maiores bancos privados brasileiros e das 30 maiores companhias abertas, constataremos contenciosos bilionários e, grande parte deles, baseados em teses criadas pela autoridade tributária desprovidas de robustez teórica. Levar esses temas para o Poder Judiciário é custoso e demorado, levando as empresas a grande insegurança financeira e jurídica. O risco é criar uma situação de asfixia financeira e patrimonial nas empresas, provocando uma leva de inadimplência das obrigações tributárias e privadas e, por consequência, um estado de insolvência. Ou seja, o risco é matar a galinha dos ovos de ouro!

Do outro lado, temos o Estado lutando contra contribuintes que não pagam seus tributos ou que se utilizam de artimanhas empresariais ilícitas que provocam uma evasão dos cofres públicos e, muitas vezes, concorrência desleal com o mercado. Apesar de nos últimos 30 anos termos evoluído muito no que se refere à formalização da economia, a verdade é que ainda temos muita sonegação tributária. O sonegador contumaz consegue evadir-se das autoridades tributárias com criação de empresas fantasmas, utilização de laranjas, corrupção ativa e passiva, entre outras tantas formas ilícitas e criminosas para o não pagamento dos tributos. Afora isso, o Estado depara-se com situações empresariais que distorcem o sistema tributário, tornando-o injusto, como são os casos de diferimento de tributos, incentivos fiscais inadequados, falta de neutralidade tributária e sistemas simplificados ineficientes. Enfim, há que admitir que ser gestor público num país onde a sonegação ainda é grande não é fácil.

Seja de um lado, seja do outro, o que se vê é que chegamos ao ápice da radicalização das visões tributárias da parte dos contribuintes e do governo, assim como vivemos uma polarização política no País. Não existe meio termo. É o Fisco entendendo que todo contribuinte é um sonegador e o contribuinte entendendo que o governo é ineficiente e não cumpre seu dever de satisfazer as necessidades da sociedade.

Urge a necessidade de buscar uma trégua, retirar da mesa os discursos radicais e trazer para o debate argumentos com mais razoabilidade e justiça tributária. Precisamos de um novo pacto tributário nacional. Caso contrário, os dois lados irão perder e a sociedade, como um todo, se prejudicará.

Sabemos como é difícil para o governo atingir suas metas, em especial agora, que o novo arcabouço fiscal demonstra a necessidade de uma arrecadação extra de R$ 150 bilhões. De alguma forma deve-se evitar o aumento da carga tributária, mas talvez uma realocação dessa carga se faça necessária. Deve-se encontrar uma equação na qual aquele que deve pagar o tributo efetivamente o pague. Caso contrário, nenhum governo, de esquerda ou de direita, conseguirá administrar nosso país.

Enfim, a sociedade como um todo deve decidir que sistema tributário deseja. Espero que todos queiram que ele seja simples, progressivo, eficiente economicamente e justo.

É PROFESSOR DA USP E DA FGV DIREITO-SP