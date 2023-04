Por uma reforma tributária justa, antirracista e feminista

O debate sobre a reforma tributária vem ganhando visibilidade crescente, pois, ao que tudo indica, o Congresso Nacional irá aprovar mudanças ainda no primeiro semestre de 2023. Mas o que alterações na forma de arrecadar impostos têm que ver com o cotidiano das pessoas? Tudo, uma vez que, a depender da maneira como o Estado recolhe suas receitas, pode haver aumento das desigualdades e da pobreza.

Ouve-se frequentemente dizer que no Brasil os impostos são muito altos. De uma maneira geral, esse argumento não procede, pois nossa carga tributária (de 33%) é ligeiramente inferior à média dos países da OCDE (de 35%). Mas os números escondem distorções abissais. Com efeito, em decorrência de um sistema tributário profundamente injusto, no Brasil as pessoas empobrecidas pagam proporcionalmente mais impostos do que as muito ricas. Isso acontece por diversos motivos.

O primeiro deles é o peso excessivo da tributação indireta: a maior parte dos impostos incide sobre o consumo. Com isso, todas as pessoas pagam o mesmo valor, independentemente de sua renda. Assim, por exemplo, um habitante do Lago Sul de Brasília, que, de acordo com a FGV, tem renda média de R$ 23 mil por mês, paga o mesmo imposto do pacote de feijão que uma pessoa de Barreirinhas, no Maranhão, que afere renda média mensal de R$ 135.

Uma segunda explicação para um sistema tributário excessivamente injusto é que os “super-ricos” pagam proporcionalmente menos impostos porque são isentos. A maior parte da renda deles advém de lucros e dividendos de suas empresas, que são livres de impostos. E mais: as pessoas que estão no topo não pagam tributos referentes a seus barcos e aviões. Segundo Sérgio Gobetti, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que elaborou simulações para o Estadão, enquanto 99% dos contribuintes têm isenção média de 25%, no topo da pirâmide 60% da renda não é tributada. Com isso, a carga tributária média efetiva sobre a renda dos “super-ricos” chega a 20%, bem abaixo do que ocorre em países desenvolvidos, onde a alíquota média é o dobro.

Como resultado de um sistema tributário excessivamente regressivo, vivenciamos algo absurdo no Brasil: as pessoas que têm mais renda e patrimônio pagam proporcionalmente menos tributos que as pessoas mais pobres. E mais: como a maior parte das pessoas que compõem a base da pirâmide é de negras e mulheres, especialmente as mães solo, são elas que contribuem proporcionalmente mais com as receitas do Estado. Em resumo, a forma como o Estado brasileiro se financia gera múltiplas exclusões de classe, gênero e raça, que se potencializam por meio das interseccionalidades, fazendo com que o maior ônus tributário recaia sobre mulheres negras e pobres.

As consequências do nosso sistema tributário revelam as faces do racismo e do patriarcado do Estado brasileiro. Por isso a reforma deve, antes de tudo, corrigir essas múltiplas opressões. Do contrário, continuaremos a ser uma sociedade atrasada e antidemocrática, pois quando a maioria é penalizada pelos atos da minoria não há democracia. E mais: a urgência da questão climática nos obriga a estruturar mecanismos de financiamento do Estado que estimulem uma transição energética com justiça socioambiental.

Portanto, os objetivos da reforma tributária devem ser os de combater os processos de exclusão social, racial e de gênero e de garantir justiça socioambiental. Para que isso ocorra, é preciso criar as condições para um amplo debate nacional. Limitá-lo ao Congresso Nacional, capturado pelos interesses das elites, irá resultar em mais do mesmo. Atualmente, a maior parte dos parlamentares é integrada por homens brancos e ricos, pois mulheres e negros representam menos de um quarto dos deputados e senadores, e a maioria deles tem patrimônio entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões, de acordo com o Congresso em Foco. Urge a ousadia de pôr em marcha uma verdadeira reforma do nosso sistema tributário, inclusiva e participativa, e que seja orientada para a realização dos direitos humanos.

INTEGRANTE DO COLEGIADO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS (INESC)