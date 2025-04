Opinião | Precisamos eliminar o desmatamento especulativo

O desmatamento e a conversão de vegetação nativa são más decisões econômicas que precisam urgentemente ser erradicadas de nossa economia. Desmatar não tem relação com a melhoria da produtividade agrícola, mas sim com a expansão de áreas cultiváveis à custa do meio ambiente. Ao contrário, se considerarmos que o desmatamento está alterando a regularidade de chuvas nas principais áreas produtivas do Brasil, temos uma decisão irracional, que causa improdutividade, quebras de safra e aumento dos preços dos alimentos.

Embora alguns ainda descrevam o desmatamento como se fosse uma prática produtiva, a realidade é que trata-se de escolha motivada por expectativas de lucro e especulação fundiária. Podemos chamar de desmatamento especulativo aquele que ocorre quando áreas de mata nativa são suprimidas na expectativa de que, no futuro, essas terras possam ser legalizadas e habilitadas para a agricultura ou pecuária. Esse tipo de destruição é impulsionado pela falta de regulamentação clara e pela expectativa de lucros futuros. Trata-se de uma prática de mercado que, diante do contexto de crise climática, aumenta o risco de desabastecimento e o preço de alimentos e pode ser classificada como imoral.

Compromissos multissetoriais como a Moratória da Soja – um acordo voluntário que tem se mostrado eficaz para frear a destruição da Amazônia – são essenciais para combater o desmatamento especulativo e enviar um sinal claro ao mercado de que desmatar não compensa. Eles ajudam a mitigar esse problema ao estabelecer uma data de corte fixa (no caso da moratória, o ano de 2008) após a qual qualquer desmatamento torna a área inapta para produzir e fornecer um determinado produto àquele mercado que fez o compromisso. Isso desincentiva a prática especulativa, pois os proprietários de terras sabem que não poderão lucrar com o desmatamento futuro.

É uma forma de o mercado reconhecer o valor das florestas e matas nativas. Barreiras de mercado eficazes, como a moratória, também precisam ter sistemas de controle de origem, para rastrear de onde vem o produto, ferramentas de monitoramento, para verificar o cumprimento dos critérios de legalidade e sustentabilidade, formas de bloqueio para os descumpridores e um programa de requalificação, com alternativas aos que queiram recuperar as áreas recém-desmatadas e se readequar aos critérios.

Ao estabelecer essa barreira e desincentivar a especulação, esses compromissos também resultam em outro efeito positivo: estimular a recuperação e o uso produtivo de áreas de pastagens degradadas, que estavam abandonadas. No Brasil, estima-se haver uma área que corresponde a pouco mais de um Estado como o Mato Grosso de pastagens com algum nível de degradação, portanto mal utilizadas. Agora, imagine o quanto de alimentos, incluindo soja, milho e carne, poderíamos produzir se recuperássemos toda essa área que hoje é improdutiva?