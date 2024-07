De lá para cá, o Brasil passou por significativas transformações: crescimento das cidades, perfil de renda das pessoas, composição das famílias, condições de moradia, rearranjos e novas atividades econômicas. Esses aspectos podem fornecer várias evidências de alterações no perfil de interação da população com os serviços de água e esgoto nos últimos 50 anos. Essas dinâmicas deveriam constituir estímulo para o monitoramento e a atualização das tabelas tarifárias, por meio de estudo e avaliação contínua, de modo que o descolamento temporal de suas premissas fosse mitigado e não contribuísse para um retardamento do alcance da universalização dos serviços a todos os brasileiros.

Dessa forma, além da introdução de práticas de tarifa social, algumas reformas específicas e localizadas têm sido diligenciadas como, por exemplo, nos Estados de Minas Gerais (2016 e 2017) e São Paulo (2021) e no Distrito Federal (2019). Essas iniciativas vêm revisando um panorama geral de tabelas vigentes caracterizadas por: (a) uma hegemonia de tarifas escalonadas em blocos crescentes de consumo; (b) uma cobrança usual de um consumo mínimo faturável de 10 metros cúbicos; (c) uma segmentação de consumidores classificada em pelo menos quatro grupos (residencial, comercial, industrial e pública); (d) e uma precificação do serviço de esgoto vinculada a uma proporção modal entre 80% e 100% do valor da conta de abastecimento de água; entre outras. Em um contexto de aumento do número de projetos de universalização do saneamento, uma reflexão natural e importante pode ser questionar o nível de adequação ou efetividade dessas tabelas em relação às metas de ampliação do acesso aos serviços.

Avaliações sobre as arquiteturas tarifárias vigentes têm apontado disfunções no alcance dos objetivos de política pública perseguidos através da precificação dos serviços de água e esgoto. Entre esses problemas podem ser destacados: (a) o direcionamento pouco efetivo de subsídios tarifários às famílias pobres; (b) as limitações dos programas atuais de tarifa social; (c) a baixa efetividade de incentivos ao uso racional da água; (d) a incapacidade de geração de recursos necessários para a realização de investimentos, etc. Não obstante, essas tabelas tarifárias têm sido mantidas pelos projetos implementados no período posterior à edição da Lei Federal n.º 14.026/2020, a exemplo dos Estados do Rio de Janeiro e de Alagoas. Os impactos dessas escolhas devem ser analisados e discutidos ex-ante pelos projetos, de forma aprofundada e transparente, para evitar um comprometimento futuro do alcance da universalização dos serviços ao longo do período planejado.

A importância e o caráter instrumental para a sustentabilidade e para a política pública setorial, bem como os apontamentos sobre o anacronismo e as disfuncionalidades das tabelas vigentes, estimulam um olhar cuidadoso para a estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto. É nevrálgico para os projetos de universalização a quantificação dos recursos necessários para essa entrega. Todavia, parece igualmente importante saber como deverão ser pagos esses montantes: se de uma forma contemporânea, transparente e sensível às necessidades e interações das pessoas com os serviços ou se de uma forma anacrônica de quase meio século. Para isso, não há outro caminho fora da análise, do estudo aprofundado e do debate público de cada realidade. A indiferença ao tema das estruturas tarifárias pode comprometer a efetividade dos projetos de universalização e produzir uma percepção negativa da população quanto aos seus resultados. Assim, o olhar regulatório sobre essa questão precisa estar efetivamente próximo da estruturação e gestão desses projetos.