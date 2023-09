Proteção ambiental, o Acordo de Escazú e o Brasil

Muito em breve o Brasil deverá sinalizar em sua política externa jurídica sua posição em relação a um importante tratado relativo à proteção ambiental e de direitos humanos: o Acordo de Escazú (que leva o nome da cidade na Costa Rica onde foi assinado). Instrumento regional para acesso à informação, participação pública e acesso à justiça em assuntos ambientais na América Latina e no Caribe, o tratado foi assinado em 2018. Sua cunhagem contou com intensa participação brasileira, cuja legislação, inclusive, ajudou a moldar algumas obrigações do tratado. Contudo, essencialmente em razão de uma campanha de má informação que se alastra no continente, o acordo ainda não foi ratificado, ou seja, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro.

Obliterado em alguma prateleira do Executivo desde 2018, o Acordo de Escazú retorna ao debate público em 2023, quando finalmente o atual governo, após ampla consulta ministerial, enviou o tratado ao Congresso, onde neste momento serpenteia entre comissões e negociações. Não é de desconsiderar o risco de o Congresso levar mais tempo que o devido para sua aprovação ou, ainda, num cenário constrangedor, que seja contrário a esta. Mas por que esse risco existe e por que talvez seja importante acelerar seu procedimento de incorporação?

O Acordo de Escazú adiciona uma camada normativa nos instrumentos jurídicos de proteção internacionais já existentes e firmados pelo Brasil. Ele é, com as devidas diferenças, equivalente à Convenção de Aarhus europeia, que operou transformação na questão de direitos individuais ambientais no continente. Em suma, de um ponto de vista prático, ele aproxima os campos individual e coletivo na proteção ambiental, garantindo uma série de direitos de acesso a informação e de proteção de indivíduos que, em alguns casos inclusive, já são reconhecidos no ordenamento brasileiro. Ademais, sua particular inovação é o manto protetivo que oferece aos defensores ambientais. Num país onde a tragédia de Chico Mendes não é isolada em relação às ameaças que sofrem os defensores de causas ambientais, que empregam suas forças para evitar que abusos quanto à legislação ambiental aconteçam, trata-se de uma medida mais que bem-vinda a sua ratificação.

Em suma, o Acordo de Escazú adiciona e detalha direitos já reconhecidos no ordenamento. Além do mais, institui uma rede de monitoramento internacional sobre os direitos envolvidos. Isso sem considerar a possibilidade de seu uso como norma brasileira na efetiva proteção dos direitos envolvidos. Ele significa mais proteção ambiental.

Quando lecionei na Academia Diplomática do Paraguai sobre o acordo e me questionaram se o tratado de algum modo abriria as portas para “a ideologia de gênero” (argumento inusitado que circulavam algumas autoridades locais), a resposta foi técnica: cuida-se de um tratado que única e exclusivamente versa sobre direitos e obrigações relativos ao meio ambiente e como o Estado brasileiro se comporta em relação a políticas públicas sobre questões ambientais. A análise do acordo para sua ratificação no Congresso deve ser técnica. Sua compatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro não deve ser testada com base em campanhas ilusionistas, mas sim com uma efetiva ponderação do acordo com uma Constituição que confere guarida protetiva ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225) e as obrigações infralegais.

Adicionem-se dois argumentos importantes nesta linha: a ratificação do Acordo de Escazú pelo Brasil conforma e detalha nossa política externa a dois importantes vetores normativos internacionais. Em primeiro lugar, concretiza o Princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro, que principiologicamente já insere no Direito Internacional geral o direito de participação e acesso a informação. Por outro lado, concretiza também a recente resolução da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas que reconhece em nível internacional o direito humano ao meio ambiente sadio, equilibrado e sustentável. Em outras palavras, ocorre também uma harmonização a outras obrigações internacionais brasileiras.

Para um negociante ativo do acordo, como foi o Brasil, a morosidade em sua ratificação envia mensagens conflitantes sobre nosso interesse em desenvolver políticas ambientais e climáticas concretas. O Acordo de Escazú é um instrumento jurídico que expressa um importante valor jurídico regional: a proteção do meio ambiente e sua conexão com direitos humanos. Não ratificar o acordo é desassociar o Brasil de uma necessária tendência regional.

Se a política ambiental e climática é efetivamente prioridade no atual governo, esforços devem ser envidados para acelerar a adesão brasileira ao acordo e, posteriormente, realizar os necessários estudos e adaptações da legislação para melhor acomodá-lo. A ratificação do Acordo de Escazú pode ser um fundamental indicador da política externa jurídica ambiental brasileira nos próximos desafios que o Brasil terá como líder internacional na proteção do meio ambiente e do clima. Não é uma oportunidade a ser negligenciada ou engavetada.

*

PROFESSOR DE DIREITO INTERNACIONAL AMBIENTAL NA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, É ORGANIZADOR DO COMENTÁRIO BRASILEIRO SOBRE A DECLARAÇÃO DO RIO SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO