Racismo e injúria racial: o ano que começa fechando as portas para o racismo

O ano de 2023 começou com a consolidação de duas novas leis que pontuam uma questão nevrálgica para as pessoas negras no Brasil: o combate ao racismo. O atual presidente da República sancionou, no dia 11 de janeiro, durante a cerimônia de posse de Anielle Franco como ministra da Igualdade Racial, a Lei n.º 14.532, que equipara o crime de injúria racial ao crime de racismo. E sancionou, também, uma lei que institui o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, a ser comemorado, a partir deste ano, no dia 21 de março. As medidas representam marcos importantes para a promoção da igualdade racial e da liberdade religiosa da população negra brasileira.

Falando especificamente da equiparação do racismo à injúria racial, o que isso significa na prática? Para sermos didáticas, podemos dizer que haverá um aumento da pena para quem cometer o crime de injúria racial. Antes da lei, o período de reclusão era de um a três anos; agora, poderá variar de dois a cinco anos. Se a injúria racial for cometida por duas ou mais pessoas, a pena é duplicada, e, caso o crime seja praticado em eventos artísticos ou esportivos, a penalidade torna-se ainda mais severa. Neste caso, a pessoa que cometeu o ato racista não poderá mais frequentar o mesmo tipo de lugar durante três anos, inclusive após o cumprimento da pena. Além disso, as condutas enquadradas como injúria racial passam a ser inafiançáveis e imprescritíveis, tal qual o crime de racismo.

Mesmo com a equiparação, as condutas de racismo e injúria racial têm suas diferenças. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a injúria racial consiste em ofender a honra de alguém valendo-se de sua raça, cor, etnia, religião ou origem. Já o crime de racismo atinge toda uma coletividade indeterminada de indivíduos, ou seja, discriminando toda uma raça.

Será que compreendemos a real importância dessa equiparação? Juridicamente, as diferenças entre as duas condutas estão no alcance da violência e do dano causado. Sempre que a ofensa é direcionada a toda a coletividade negra, ou não se pode mensurar a quantidade de pessoas atingidas, ocorre o crime de racismo.

Já do ponto de vista de mensuração dos danos causados, é possível determinar o tamanho dessa violência, podendo ser mais ou menos grave? Para isso, basta um olhar mais atento e sensível para entendermos que o crime de injúria racial foi criado como forma de individualizar o racismo, ignorando o histórico social brasileiro, no qual todas as suas estruturas, em alguma medida, se solidificaram em bases racistas. Trata-se da nossa dificuldade, como sociedade, de reconhecer quem somos.

Com a equiparação, assumimos de uma vez por todas que sim, estruturalmente, vivemos num país racista e que não se pode individualizar um ato desse porte. Um bom exemplo sobre o racismo na prática é a fala do ministro Alexandre de Moraes quando votou a favor da equiparação da injúria racial ao crime de racismo em 2020: “Referir-se a alguém com expressões preconceituosas, como ‘negrinha nojenta, ignorante e atrevida’, foi uma manifestação ilícita e preconceituosa em razão da condição de negra da vítima. Então houve um ato de racismo”.

O ministro se referia ao caso que serviu de base para todo o entendimento, em que uma mulher branca de 80 anos ofendeu uma frentista negra. Mesmo parecendo que se tratava de uma ofensa direcionada somente a uma pessoa e à sua honra, na verdade, esse comportamento reflete um preconceito maior contra a coletividade negra.

Sabemos que a criminalização não é a única solução para os problemas de um país cuja cultura foi construída em cima de um ideário racista, que, ainda hoje, coloca as pessoas negras em lugares de subalternidade e sub-representatividade nos espaços de poder e de tomada de decisão, mas, sem dúvidas, é um avanço e, sobretudo, um recado claro para as gerações futuras: as portas estão fechadas para o racismo!

SÃO, RESPECTIVAMENTE, MESTRE EM POLÍTICAS PÚBLICAS PELA FGV, CEO E FUNDADORA DA GESTÃO KAIRÓS E CONSELHEIRA DE DIVERSIDADE; E ADVOGADA E CONSULTORA DE TREINAMENTOS ESPECIALISTA NA TEMÁTICA RACIAL DA GESTÃO KAIRÓS