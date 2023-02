Radioterapia para todos só com SUS fortalecido

Recentemente, presenciamos grande alarde e comoção social quando o A.C.Camargo Cancer Center, hospital paulista que é referência em oncologia no País, anunciou em agosto que deixaria de prestar assistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão do valor de reembolso praticado. Esse fato, com ampla repercussão midiática, escancarou os custos reais da assistência oncológica, mostrando o famigerado descompasso existente entre o que se pratica de investimento em saúde pública e o que se deveria praticar no País. A boa notícia veio poucos dias depois, quando houve uma reunião da gestão do hospital paulista com a Prefeitura e o governo do Estado de São Paulo e, com isso, entrou-se num acordo, em que o A.C.Camargo passaria a realizar atendimentos de alta complexidade e/ou atender necessidades específicas do município. Será necessário chegar a este ponto para corrigir uma distorção tão evidente na prática de remuneração pelos serviços prestados ao SUS? Será que hospitais menores e menos renomados conseguiriam solução semelhante rapidamente, ao ponto de evitar o fechamento das portas?

Mais importante que ter o SUS contemplado em hospitais particulares filantrópicos é fortalecer a saúde pública com mais investimentos, o que inclui correções nas tabelas de repasse por procedimentos, ampliação da infraestrutura das unidades de saúde e investimentos com objetivo de sustentabilidade e renovação dos equipamentos, de forma a evitar o sucateamento das instituições, como é o caso triste da maioria das Santas Casas de Misericórdia do País.

É desafio fazer com que o SUS, em sua ousadia de prover acesso universal, ou seja, para todos, seja suficientemente robusto para ser sustentável e cada vez mais acessível. Temos hoje cerca de 70% dos 214 milhões brasileiros assistidos pelo SUS. Enquanto os investimentos feitos pela iniciativa privada aumentam a cada ano, o investimento público no SUS não cresce a contento. A cada ano, a distância entre a qualidade do serviço prestado pelas instituições privadas e as públicas aumenta, salvo pela existência de ilhas de excelência dentro do SUS, usualmente financiadas por verbas adicionais com emendas parlamentares ou com doações da população e de entidades beneficentes.

A radioterapia é um dos pilares do tratamento dos pacientes com câncer. Ela é utilizada em cerca de 70% dos pacientes com câncer. Na maioria das vezes, tem intenção curativa, e a ineficiência no acesso a esse tratamento leva a sofrimento, progressão da doença e tratamentos adicionais não inicialmente previstos, tornando eventualmente o tratamento mais custoso financeiramente. A radioterapia no Brasil já está numa situação crítica, em especial no que tange à atenção aos pacientes assistidos pelo SUS. Os principais problemas que contribuem com esse periclitante cenário estão relacionados com o reembolso insuficiente para cobertura dos custos e a escassa capacidade instalada, tanto do ponto de vista do número de equipamentos como de sua distribuição geográfica.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que exista um aparelho de radioterapia para cada 300 mil habitantes, enquanto a Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT) estimou a necessidade de um equipamento para cada 450 mil habitantes, levando em consideração a idade etária de nossa população. Assim, para o Brasil, seriam necessários de 530 a 683 aparelhos em funcionamento para que essa demanda fosse atendida. Considerando a população dependente do SUS, 546 aparelhos seriam necessários na rede pública. Segundo o Ministério da Saúde, temos hoje 316 aparelhos de radioterapia atendendo pacientes previdenciários, dos quais 100 são exclusivos para o SUS e 216 atendem pacientes públicos e privados. Temos, portanto, um número insuficiente.

Sabemos, ainda, que a população brasileira deverá envelhecer nas próximas décadas (envelhecimento da pirâmide etária), de forma que o aumento proporcional e absoluto da população idosa irá se refletir num aumento exponencial do número de casos de câncer no País. Dados estimados pela Sociedade Brasileira de Radioterapia e pela Fundação Dom Cabral sugerem um aumento de mais de 40% dos casos até 2030.

Outro aspecto importante dessa problemática é a má distribuição de aparelhos de radioterapia pelo território nacional. Dois Estados (Roraima e Amapá) não têm nenhum serviço de radioterapia em funcionamento. Em média, os pacientes se deslocam 72 km para receber o tratamento; no Estado de Roraima, o deslocamento ao centro de radioterapia pode chegar a 1.500 km. Em muitas situações, o paciente precisa se deslocar por 30 dias consecutivos.

Compreendemos que a situação econômica do País é delicada e que buscar novos recursos não é tarefa simples, mas, se nada for feito de concreto, o colapso já instalado da radioterapia pública vai se agravar substancialmente. Enquanto isso, alguns milhares de pacientes estão aguardando nas filas, à espera de que a morte não seja a sua sentença anunciada.

*

SÃO, RESPECTIVAMENTE, VICE-PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE RADIOTERAPIA (SBRT), COM DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO PELA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; PRESIDENTE DA SBRT; E EX-PRESIDENTE DA SBRT