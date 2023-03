Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos

Entre os dias 23 de março e 21 de abril, muçulmanos de todo o mundo – quase 2 bilhões de pessoas – celebram o Ramadã, o mês sagrado da religião islâmica. Aqui, no Brasil, não é diferente, mas, como o Islã é uma religião minoritária, muitas pessoas desconhecem a importância e o que significa a celebração.

Foi neste período – que corresponde ao nono mês do calendário lunar islâmico – que o Alcorão, o livro sagrado da religião islâmica, foi revelado ao profeta Muhammad. Ele foi escolhido por Deus para receber as mensagens sagradas que deram base e início ao Islã, no século VII.

A data do início e do término do Ramadã varia a cada ano. Ela é definida conforme o posicionamento da lua. Os muçulmanos aguardam esse aviso com muita alegria, na certeza de se tratar de um período de purificação, aprofundamento espiritual e maior convívio com os familiares e a comunidade. E isso se dá por meio do jejum, das orações e da prática da caridade.

Talvez o jejum seja o ponto que desperta a maior curiosidade daqueles que desejam entender o Ramadã. No ano passado, por exemplo, durante o campeonato alemão, o árbitro Matthias Jollenbeck paralisou a partida entre os times Augsburg e Mainz, quando o sol se pôs, para que o zagueiro francês muçulmano Moussa Niakhaté, do Mainz, bebesse água e quebrasse o jejum do Ramadã. A paralisação aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo. Assim que o atleta se hidratou, correu em direção ao árbitro e agradeceu. O vídeo viralizou nas redes sociais, por se tratar de algo inédito no futebol alemão.

Durante o Ramadã, os muçulmanos são convidados a fazer jejum de água e de alimentos entre o nascer e o pôr do sol. Tradicionalmente, neste período, são feitas duas refeições por dia: uma ao final do jejum diário, preferencialmente congregando com a família e amigos, e outra um pouco antes do início do jejum, de madrugada, para que se tenha energia para as tarefas diárias.

Assim como ocorre em outras tradições religiosas, o jejum também é visto como um meio de estreitar relações com o universo espiritual interior e com Deus, além de desenvolver capacidades importantes para a pessoa e para as relações em comunidade, como a disciplina, a atenção plena, a paciência, a honestidade e o autocontrole.

É um momento, portanto, para rever e reavaliar hábitos, repensar caminhos, arrepender-se de atitudes prejudiciais, sempre observando as intenções puras – para que os méritos sejam acumulados, o perdão aos pecados purifique e que uma nova etapa de vida possa se iniciar. Vale ressaltar que a fome e a sede, consequências do jejum, têm ainda a finalidade de aproximar os muçulmanos da realidade dos mais necessitados.

A tradição permite a prática do jejum a partir dos 12 anos de idade, podendo ser até menos em algumas localidades. Pessoas que estão em viagem, mulheres grávidas, mães que estão amamentando, crianças, idosos e pessoas doentes não devem fazê-lo.

Além do jejum, os muçulmanos são convidados a intensificar suas orações, especialmente as noturnas. As mesquitas normalmente adotam uma programação intensa, com as rezas e leitura do Alcorão, para receber toda a comunidade.

Um outro ponto importante do Ramadã é o convite para ampliar as práticas de caridade. Esse pedido não é voltado para o benefício dos muçulmanos, mas de qualquer pessoa que necessite, independentemente de raça, religião, gênero ou qualquer outra condição.

Praticar a caridade é uma premissa do Islã não só no Ramadã, é verdade. A religião prega compaixão e amor pelo próximo. E, num país como o Brasil, isso é ainda mais urgente. O 2.º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan), apontou que 33 milhões de pessoas passam fome no País. Cerca de 125 milhões de brasileiros convivem com algum nível de insegurança alimentar.

O final do Ramadã é marcado pela maior festividade do calendário muçulmano, a Eid al-Fitr. Na quebra final do jejum, os muçulmanos vestem suas melhores roupas, enfeitam suas casas e oferecem alimentos a outros membros da comunidade.

Para nós, muçulmanos, mesmo com as abstenções, é um período marcado por muita alegria. Por isso desejo que em cada canto do planeta essa alegria reverbere e que as bênçãos obtidas por meio do jejum e das orações se espalhem por todos, de qualquer nação ou religião. O Islã é uma religião de paz, e esse pedido, com toda certeza, será parte de nossas súplicas.

*

BRASILEIRO, FILHO DE LIBANESES, JORNALISTA, ECONOMISTA, PEDAGOGO, É VICE-PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUÇULMANAS DO BRASIL (FAMBRAS)