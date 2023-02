Relação com o Estado é de cidadania, não de consumo

A troca de governo renova, em alguma medida, a esperança na restauração das políticas públicas. Espera-se, desta vez, que mudanças sejam direcionadas no sentido de permitir uma melhoria na qualidade de vida da população, um dos grandes desafios do Brasil. Resta saber se a nova administração será capaz de quebrar o ciclo que se repete a cada troca de governo no País, quando promessas e compromissos assumidos deixam de ser cumpridos e inúmeras propostas de campanha viram pó.

A consequência mais nefasta desse ciclo vicioso se manifesta na desqualificação das instituições públicas e dos seus servidores, colaborando para a formação de uma opinião pública pautada na desconfiança sobre a capacidade dos governos em contribuir, de fato, para o bem-estar e a prosperidade da população.

Atente-se que, historicamente, a administração pública no País demonstra dificuldade em entregar resultados que atendam às inúmeras expectativas da população, facilitando a disseminação de discursos demagógicos, bem como a eleição de líderes que defendem o combate ao “sistema” – este entendido como toda a administração pública e seus servidores e apontado como o “principal obstáculo” para que os caminhos que traduzam os interesses da população sejam efetivamente trilhados. Trata-se, por óbvio, de um diagnóstico simplório e de indevida contribuição para agravar a malconceituada imagem das instituições republicanas e democráticas no País. Ademais, as campanhas eleitorais buscam convencer o eleitor de que tudo é possível se determinado candidato for eleito, ignorando as reais dificuldades do setor público para entregar resultados aos cidadãos. Tudo se resolve se a população eleger um “salvador da pátria”.

O Brasil é conhecido por seus serviços públicos precários e insuficientes, por incontáveis razões, dentre as quais, vale frisar, a frequente interrupção de práticas de gestão a cada troca de governo. Como esperar avanços se naturalizamos a descontinuidade regular nos serviços prestados à população?

Faz-se necessário, assim, que o novo governo formule um robusto projeto de reforma da gestão pública, condição sine qua non para a geração de resultados positivos na prestação de serviços. A população, esta que efetivamente clama por bons serviços prestados pelos governos, agradece penhorada.

Ora, a política de gestão é uma ação horizontal que impacta no funcionamento de todos os órgãos públicos e, por isso, a construção da reforma deve ir muito além das conhecidas mudanças nos organogramas dos governos e ter como objetivo dar qualidade ao gasto público, entendido como o alcance da função social de cada órgão público, ao menor custo possível.

A principal estratégia para o alcance desse objetivo é a implantação da “gestão por resultados”, com cada órgão público definindo indicadores e metas de efetividade, eficácia e eficiência e os ministérios organizados e preparados para supervisionar a implantação e o monitoramento das ações. Além disso, cada órgão deve avaliar as dificuldades políticas e técnicas para produzir os resultados desejados, considerando os atores internos e externos que interferem no processo de gestão, e construir um fórum de debates com objetivo de produzir um entendimento que facilite a prestação de serviços à população.

O fórum, ressalte-se, cumpre o papel de interlocutor dos prestadores de serviços da administração pública federal ou dos Estados e municípios, zelando para que as regras emitidas por cada órgão público sejam harmonizadas. No âmbito do governo federal é necessário reunir todos os atores intervenientes na gestão pública, como o Ministério da Fazenda, Planejamento e Gestão, Conselho Nacional do Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Nacional de Justiça, Advocacia-Geral da União e Tribunal de Contas da União, para fornecer suporte político às várias iniciativas de interlocução descentralizadas dos diversos órgãos que decidirem trilhar o caminho da reforma da gestão pública.

Também, é preciso considerar que a gestão pública está inserida em um ambiente político em que um conjunto de interesses econômicos e sociais disputam as políticas públicas e seus orçamentos, realçando a necessidade de construir uma efetiva base do governo eleito no Congresso Nacional e uma ampla interlocução com a sociedade para garantir o cumprimento dos direitos estabelecidos na Constituição, os programas de governo e a reforma da gestão.

Finalmente, um papel importante de um governo é esclarecer à população que a relação com o Estado não é de consumo e sim de cidadania, pautada em direitos e deveres, sendo um dos mais relevantes a participação do cidadão no controle social da prestação desses serviços. O desafio é complexo, mas está em jogo a credibilidade do Estado perante a população e o futuro da democracia republicana que se busca construir, com mais qualidade de vida, igualdade e inclusão social.

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, CONSELHEIRO DO INSTITUTO DE ESTUDOS PARA POLÍTICAS DE SAÚDE (IEPS), AUTOR DOS LIVROS ‘GESTÃO PÚBLICA: DEMOCRACIA E EFICIÊNCIA’ ( FGV, 2012) E ‘GESTÃO PÚBLICA E SAÚDE’ (FGV, 2020, FOI SECRETÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (2005-2010) E SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO (2015-2018)