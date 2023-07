Revisão do Plano Diretor não coloca SP em risco

Brasileiros são fissurados por planos. Até por priorizarmos o curto prazo e sermos reconhecidamente pouco sistemáticos, depositamos em planos abstratos, num certo tecnicismo, a esperança de redenção de todos os nossos males. No urbanismo não é diferente, e a revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE) ganhou ares de “a lei que decide o futuro de São Paulo”.

Longe disso. Primeiramente, porque, mesmo no âmbito da legislação, há outras leis essenciais, como o Código de Obras e Edificações, determinante para a viabilidade de obras de atualização de construções antigas, o chamado retrofit; e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que disciplina no território muito do que foi estipulado no PDE. Mas, principalmente, porque a metrópole real é muito mais do que um plano que coloca o município como um loteamento vazio à espera de novos empreendimentos: a cidade construída sob legislações anteriores seguirá majoritária ao término da vigência deste PDE, em 2029. Nos debates e audiências públicas dessas leis, muito se fala em “São Paulo não estar à venda” ou da suposta “financeirização da produção imobiliária pela lógica do capital”, mas nunca se propõe que casas não tombadas, porém com algum interesse histórico/arquitetônico, tenham a área construída desconsiderada para o cálculo de novos empreendimentos; isso favoreceria que não fossem demolidas, pois mantê-las deixaria de implicar a redução do quanto pode ser construído na nova obra. Nem se cogitam estímulos para que enormes recuos de prédios construídos no passado abriguem novos espaços comerciais, assim induzindo o uso misto em bairros consolidados. Tampouco se pondera permitir que grandes casas antigas, cada vez mais inviáveis para famílias cada vez menores, tornem-se residências plurifamiliares, o que seria providencial em bairros como o Pacaembu. Por que tanta fixação pelas novas construções?

Merece especial atenção o Inventário do Patrimônio Cultural, um instrumento fundamental para a memória da cidade, previsto no atual PDE, em 2014, e que segue ignorado enquanto o patrimônio é devastado. É comum que ativistas demonizem novas construções e responsabilizem a dita “especulação imobiliária” pelo massacre da história paulistana, mas isso é um equívoco. Há muitas descaracterizações gratuitas – como a do antigo Barnaldo Lucrécia – e demolições que nem sequer dão lugar a lançamentos imobiliários. O real problema é que inúmeros imóveis de valor nem sequer são analisados pelos órgãos de patrimônio, por falta de iniciativa dos sucessivos prefeitos para identificar e proteger bens de interesse, o que deveria ser feito pela inventariação de todo o Município.

Exemplo recente foi o anexo do Espaço Itaú de Cinema, na Rua Augusta, que há cerca de quatro meses seria demolido para dar lugar a um prédio, o que só não aconteceu porque foi bem-sucedida a improvisada mobilização da sociedade para que seu uso cultural fosse protegido. Inaugurado em 1995, há quanto tempo sua relevância cultural era reconhecida? Por que, então, ainda não era protegido e foi necessário que uma incorporadora comprasse o imóvel, tivesse um projeto aprovado e o imbróglio chegasse até o Judiciário? Quantos bens são demolidos antes disso? Por falta de um inventário, muita coisa de valor é destruída, fora a insegurança jurídica de decisões emergenciais tomadas a conta-gotas. Enquanto escrevo este artigo, uma rara e centenária construção eclética na Alameda Ministro Rocha Azevedo, que já abrigou consulados e a Aliança Francesa e deveria estar protegida há décadas, está sendo demolida.

Sobre a revisão em si, as alterações mais problemáticas foram retiradas ao longo do processo e paixões afloram basicamente pela extensão do raio dos Eixos de Transporte, áreas nas quais um maior adensamento é incentivado. A densidade de São Paulo é baixa: como exemplo, o distrito do Itaim-Bibi não chega a 10 mil habitantes/km², menos da metade da média de toda Paris. Pelo sucesso da estratégia, os Eixos de Transporte definidos em 2014 tiveram a oferta de terrenos ainda verticalizáveis consideravelmente reduzida desde então, portanto há lógica em, agora, expandir essas áreas para as quais o adensamento é direcionado, o que possibilita um novo aumento de oferta que tem impacto nos preços imobiliários. É justamente para ajustes do tipo que revisões como esta são previstas. E o prefeito e os vereadores de hoje têm a mesma legitimidade dos de 2014.

Entre erros e acertos, legislações devem ser frequentemente revisadas. Muitos dos que hoje pintam a revisão como apocalíptica nada disseram nas mais de três décadas em que prédios de uso misto foram proibidos e recuos que comprometeram a relação dos prédios com a rua foram impostos em todo o Município. Não é só com lógica legislativa que se muda uma metrópole com o centro em calamidade, cracolândias, espaço público inóspito, etc. A revisão do Plano Diretor é tema relevante, mas numa megacidade com tantas questões titânicas, é apenas “a maior decisão de todos os tempos da última semana”.

CONSULTOR EM POLÍTICA URBANA, FOI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA E SECRETÁRIO-GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRESERVA SÃO PAULO