Opinião | Se Emílio Marcondes Ribas estivesse entre nós...

Em pleno 2025, uma reflexão necessária e talvez desconfortável, pode ser feita por todos nós: imaginar o que sentiria em relação à saúde pública o médico e pesquisador Emílio Marcondes Ribas (1862-1925) que, se vivo, hoje estaria no “auge” dos seus 163 anos. O aniversário do médico é celebrado neste dia 11 de abril e pela grandeza das suas ações, a data foi escolhida para ser o Dia do Infectologista.

Em 1895, quando começou sua carreira como inspetor de saúde, guiado por uma aguçada intuição científica, Ribas já acreditava que a transmissão da febre amarela (de ciclo urbano na época), se dava por picada de mosquito e não por contato, como defendia a maioria das autoridades sanitárias e médicos da época. Ele foi pioneiro na implementação de medidas preventivas inovadoras e na melhoria das condições sanitárias para a população, liderando ações dirigidas à eliminação de focos de água parada, proteção de depósitos de água, notificação compulsória de casos, campanhas educativas, visitas domiciliares de agentes de saúde e melhoria da infraestrutura sanitária, defendendo a importância das condições de saneamento básico para reduzir a disponibilidade de água parada.

Ao colecionar experiências exitosas no combate à febre amarela, exemplos de São Simão, Jaú, Campinas e Santos, tornou-se referência e foi convidado para ser diretor do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, posto equivalente ao de Secretário de Estado da Saúde, ao qual se dedicou incansavelmente durante 20 anos.

Em 1902, acompanhado de seu amigo Adolfo Lutz e de outros voluntários, Ribas fez um experimento revolucionário no qual deixou-se picar por mosquitos infectados com febre amarela para comprovar sua teoria. Sua experiência imprimiu uma nova doutrina de combate à doença e é considerada um dos episódios mais importantes da medicina brasileira, visto que contribuiu com a extinção da febre amarela urbana em quase todo o mundo.

Emílio Ribas estaria talvez incrédulo e assustado ao saber que no último mês de março, um estudo (Instituto Trata Brasil) estimou que 344 mil internações aconteceram no País em 2024 em decorrência da falta de saneamento básico. Dengue, diarreias infecciosas, hepatite A, malária, leptospirose e conjuntivites fazem parte do leque de doenças citadas pelo estudo.