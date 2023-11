Segurança cirúrgica: lições de precaução e precisão

Imagine viver no século 18 e precisar de um procedimento cirúrgico, numa época antes do advento da anestesia. Quanto mais rápido fosse o cirurgião, menor era o tempo de tortura a que o paciente era submetido. Um exemplo clássico que ilustra essa situação é a história do cirurgião escocês Robert Liston, que ficou conhecido por realizar uma amputação de perna em incríveis dois minutos. No entanto, essa notável destreza teve um custo, pois num trágico evento ele também amputou acidentalmente dois dedos de seu assistente enfermeiro e, ao retirar o bisturi, teria atingido também um espectador, que acabou morto. Ambos, enfermeiro e pacientes, também viriam a óbito após adquirirem uma infecção operatória, numa época em que inexistiam antibióticos (1).

Felizmente, a prática cirúrgica evoluiu substancialmente desde então, especialmente no que diz respeito à proteção do paciente, o que inclui a anestesia. Hoje, a cirurgia segura é uma prioridade absoluta. Os protocolos modernos de cirurgia são meticulosamente elaborados para minimizar riscos ao paciente e à equipe de saúde em todos os momentos.

Na visão atual, os resultados cirúrgicos dependem não só da habilidade do profissional, mas também de um compromisso com padrões de qualidade e segurança que asseguram que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis durante um procedimento cirúrgico. Dessa forma, honramos os avanços na área médica e garantimos que o legado da cirurgia continue a evoluir em direção a uma prática cada vez mais segura e eficaz.

A segurança inclui medidas como a administração adequada de anestesia, uso de equipamentos de proteção individual, emprego de técnicas estéreis, verificação rigorosa da identificação do paciente e do procedimento a ser realizado, além de uma comunicação eficaz entre a equipe cirúrgica.

O conceito atual de segurança na cirurgia herdou muito dos avanços na aeronáutica. Tanto na aviação quanto na cirurgia, a mitigação de erros é fundamental e protocolos de checklist desempenham um papel crucial na redução de riscos. Assim como os pilotos realizam verificações meticulosas antes da decolagem, para garantir que todas as funções críticas da aeronave estejam em ordem, cirurgiões e suas equipes aderem a rigorosos procedimentos de verificação pré-operatória para garantir que todos os instrumentos, equipamentos e informações do paciente estejam prontos e corretos. Além disso, durante a cirurgia, o trabalho em equipe é fundamental, muito semelhante à cooperação entre piloto e copiloto, com a comunicação clara e constante sendo essencial para evitar erros. Assim como no término do voo, os pilotos também fazem verificações.

Além disso, ao término do procedimento cirúrgico, é prática padrão realizar uma contagem minuciosa de todos os instrumentos, gases e materiais utilizados durante a intervenção. Essa etapa é crucial para garantir que nada seja deixado dentro do paciente, o que poderia resultar em complicações sérias. Essa verificação lembra a inspeção que os pilotos realizam antes de pousar, na qual eles confirmam que todos os equipamentos e sistemas da aeronave estão em ordem para aterrissagem segura. As duas atividades valorizam a contagem precisa e a verificação final, reconhecendo que qualquer item esquecido pode ter consequências graves. Ambas as áreas compartilham o compromisso inabalável com a segurança do paciente ou passageiro, reconhecendo que a adesão a protocolos e procedimentos estritos é a chave para minimizar erros e garantir resultados bem-sucedidos.

Esses princípios, hoje largamente utilizados, são amplamente adotados em hospitais e clínicas em todo o mundo para garantir a segurança dos pacientes durante procedimentos cirúrgicos. Um artigo recentemente publicado chama a atenção para o fato de que a mera aplicação dos protocolos supracitados esteve relacionada a uma mortalidade 25% menor (2).

Desta forma, se esses cuidados e atitudes existissem anteriormente, talvez os pacientes do dr. Liston tivessem uma melhor recuperação pós-operatória e os dedos e a vida de seu assistente tivessem sido poupados.

FUNDADORES DA ONG ZOÉ, SÃO, RESPECTIVAMENTE, CIRURGIÃO COLORRETAL E DOCENTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO INSTITUTO SÍRIO LIBANÊS DE ENSINO E PESQUISA