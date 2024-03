O setor de turismo foi, sem dúvida, o mais afetado nos anos de 2020-2021, auge das medidas restritivas de circulação na tentativa de conter o avanço da pandemia de covid-19. Por determinação legal, hotéis, bares, restaurantes, resorts, casas de shows e festas foram fechados ou tiveram sua circulação muito limitada. À época, ficou famosa a frase do recém-empossado ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, de que o setor temia mais qualquer tipo de decreto do poder público do que a própria doença que acometia o País.

Essas medidas trouxeram um impacto econômico enorme para o setor, especialmente na geração de postos de trabalho e de receita. Dados da empresa de consultoria Tendências apontam, por exemplo, que houve a redução de 20% dos postos de trabalho no setor de eventos no ano de 2020. A Fecomércio-SP, à época, apontou que o setor teria perdido R$ 46 bilhões em receitas só naquele ano.

É neste cenário que se idealizou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), instituído pela Lei n.º 14.148/2021, que foi promulgada com veto do Poder Executivo sobre ponto nevrálgico da medida: isenção de tributos federais por um período de cinco anos a determinadas atividades vinculadas à indústria de eventos. O Congresso Nacional derrubou os vetos em março de 2022, garantindo ao setor as desonerações previstas desde então.

Um ano e meio depois, no último dia útil de 2023, por medida provisória (MP 1.203/2023), o governo federal pretendeu revogar parcialmente esses benefícios já a partir de maio de 2024, e totalmente a partir de janeiro de 2025.

Do ponto de vista técnico-jurídico, não há como sustentar a MP 1.203/2023. Sua ilegalidade é flagrante, porque pretende revogar benefício concedido de forma direcionada e por prazo certo. A insegurança jurídica e econômica advinda da medida foi tamanha que gerou uma revolta no setor. A pressão parece ter surtido efeito momentâneo. A MP será retirada e o fim do Perse será discutido por projeto de lei, no Congresso Nacional.

O Executivo alega que o programa já teria cumprido seu papel e os custos com a sua manutenção seriam elevados (mais de R$ 18 bilhões), atingindo o teto orçamentário previsto para tanto, e porque o programa tinha diversas fraudes na sua utilização. O dado chama a atenção, porque não condiz sequer com o montante apontado pelo governo na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023, na qual constou o montante de R$ 4 bilhões como o custo do Perse.

O número agora divulgado pelo Ministério da Fazenda é fortemente questionado pelo setor de eventos, que estima que o custo efetivo do Perse em 2023 tenha sido de R$ 6,5 bilhões, já computadas as fraudes, que devem ser combatidas pela Receita Federal do Brasil (RFB), sem que os contribuintes de boa-fé sejam prejudicados.

O que a guerra de números não mostra, contudo, são o volume gasto com o setor de eventos em face dos demais incentivos dados a outros setores e a importância dos benefícios para a retomada do setor num contexto mundial.

Segundo as projeções para a LOA 2023, o governo federal estimou e orçou um total de R$ 456,09 bilhões para custear as renúncias fiscais daquele período. O Perse, segundo os novos números divulgados pela Fazenda, representaria, então, meros 3% daquele montante. Se compararmos com os demais incentivos concedidos para o setor de serviços, esse custo específico com a indústria do turismo não representa mais que 1,3% de todo o gasto (aí incluídos as zonas francas e áreas de livre-comércio). Se fizermos essas comparações com os dados do setor de eventos, ver-se-á que o impacto do programa é ainda menor.

Nota-se, portanto, que há espaço orçamentário para a manutenção desta renúncia fiscal, especialmente se considerarmos que tanto a arrecadação federal para o ano de 2023 (alta de 0,12%) como o produto recolhido pelas Loterias da Caixa (alta de 0,9%) se mantiveram praticamente estáveis em números reais, duas das fontes de custeio do programa eleitas pela Lei n.º 14.181/2021.

E a sua manutenção é ainda essencial, tendo em vista não só que a retomada do turismo ainda está em curso (estima-se que houve um crescimento dos postos de trabalho em relação a 2019, ano pré-pandemia, de apenas 4,5%), mas também porque as maiores economias do mundo concederam uma série de subsídios e incentivos a essa indústria em valores muito superiores aos brasileiros.

Se levarmos em consideração o custo estimado pelo Ministério da Fazenda e o compararmos com o PIB brasileiro do ano de 2023, veremos que o Perse representa algo próximo de 0,16%. Segundo dados da Consultoria Tendências, o número é bem abaixo dos gastos feitos por Portugal (0,51%), Reino Unido (7,9%) e Estados Unidos (0,3%) com programas específicos para a retomada do setor de turismo e que ainda estão vigentes.

Esse gasto fiscal é mais que essencial, é justo. O custo oficial apresentado pelo governo federal representa pouco mais de 1/3 da receita perdida pelo setor de turismo no primeiro ano de 2020. Não nos esqueçamos de que o setor de turismo foi afetado por medidas impostas pelo poder público. Muitos ou fecharam suas portas durante a pandemia, por ordem das medidas de lockdown ou tiveram sua operação restrita ao mínimo. Nada mais natural que a sociedade, agora, comungue esforços para recompensar essa atividade econômica pelos esforços prestados naquele período.

Passada a pandemia de coronavírus, não pode remanescer no setor o pavor contra o poder público – acometido pelo vírus arrecadatório – a que se referia o ministro do Turismo em 2020, em comparação à época no mínimo questionável, mas que hoje parece ter um fundo de verdade no que toca às intenções estatais para com a indústria do turismo. Caberá, agora, aos senadores e deputados refrear a sanha fiscal.

