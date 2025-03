Opinião | Seus rins estão O.k?

Se você nunca parou para pensar nisso, talvez esteja na hora. Nossos rins trabalham silenciosamente, todos os dias; filtram impurezas, equilibram substâncias no sangue e regulam a pressão arterial. Mas, assim como um motor que opera sem ruídos, eles podem falhar sem dar sinais – que, quando aparecem, já pode ser tarde. Esse é o tema do Dia Mundial do Rim 2025, uma campanha global que, no Brasil, é coordenada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. O País tem se destacado como líder mundial nas ações de conscientização e prevenção em saúde renal, graças ao empenho de nefrologistas, profissionais de saúde e formadores de opinião. No entanto, apesar dos avanços, ainda há um longo caminho para que a população compreenda, de fato, a gravidade da doença renal crônica (DRC).

A DRC afeta 1 em cada 10 indivíduos. No Brasil, estima-se que mais de 20 milhões de pessoas vivam com essa condição – e a maioria sequer sabe disso. As principais causas são hipertensão arterial e diabetes. A doença pode evoluir sem quaisquer sintomas nos seus estágios iniciais e, em muitos casos, os sinais da disfunção só aparecem nas fases mais avançadas, quando o tratamento já não é tão efetivo em reduzir a progressão e alterar o desfecho da doença. Redução da produção de urina, inchaço, fadiga, falta de ar, sonolência e confusão mental estão entre os possíveis sintomas. Em alguns casos, pode ocorrer falência renal, quando terapias que substituem a função dos rins, como hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante, se tornam necessárias.

Apesar da alta prevalência e da característica silenciosa da doença, ainda há esperança. Exames simples, baratos e disponíveis inclusive no Sistema Único de Saúde (SUS) podem detectar a DRC antes do surgimento de sintomas. O exame de urina e a dosagem de creatinina no sangue são exemplos. Contudo, falta informação sobre a doença e seu diagnóstico. Enquanto muitos brasileiros conhecem seus níveis de glicose ou colesterol, por exemplo, poucos sabem o que é creatinina – fato que contrasta com a relevância do exame; afinal, níveis elevados de creatinina podem ser mais perigosos do que o colesterol alto.

A creatinina – que não deve ser confundida com o seu ilustre parônimo, o suplemento creatina – é uma substância presente no sangue de todos, derivada do metabolismo muscular. Seu aumento, salvo raras exceções, indica doença renal. Embora tenha limitações, o exame destaca-se pela simplicidade e acessibilidade. A popularização desse teste, assim como do exame simples de urina, é um objetivo estratégico para ampliarmos o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento da DRC. Indivíduos com histórico familiar de doença renal, idosos, fumantes e pessoas com hipertensão, diabetes, obesidade ou doenças cardiovasculares estão no grupo de maior risco e devem, portanto, realizar o rastreamento.

Atualmente, mais de 155 mil brasileiros dependem da diálise para sobreviver, e 76% realizam seu tratamento no SUS. No entanto, o País enfrenta uma crise humanitária no setor, causada pelo subfinanciamento crônico. Faltam vagas e há pacientes morrendo sem acesso ao tratamento. O aumento do custo operacional, somado a um teto de financiamento defasado, tem levado diversas clínicas de diálise ao limite, comprometendo a expansão necessária para acompanhar o crescimento da demanda. Se nada for feito, a interrupção iminente dos serviços colocará em risco a vida de milhares de pacientes.

Além disso, o direito de escolha do paciente está cada vez mais restrito. A diálise peritoneal, modalidade que permite o tratamento domiciliar e que frequentemente apresenta custos menores para o sistema de saúde, está em declínio no Brasil. Em 2010, 9,4% dos pacientes faziam uso dessa terapia, hoje, menos de 4%. Essa queda não ocorre por falta de benefícios clínicos, mas sim por barreiras logísticas, desconhecimento e, principalmente, ausência de políticas públicas que incentivem esse tratamento.

A crise da diálise no Brasil também representa uma violação de princípios fundamentais do SUS, como universalidade e integralidade, que garantem acesso equitativo à saúde em todos os níveis de assistência. Uma revisão urgente da tabela de reembolso do SUS para a terapia renal substitutiva é essencial, assegurando recursos suficientes para cobrir os custos reais e garantir a ampliação da assistência.

E o Dia Mundial do Rim? Além da tarefa de sensibilizar gestores públicos sobre a necessidade de revisão contínua do financiamento, até a correção da defasagem, a solução para a crise da diálise passa por conscientizar a sociedade sobre a importância da saúde dos rins e dos exames disponíveis. A prevenção, aliada ao diagnóstico precoce, ainda é a melhor estratégia e talvez o caminho mais factível, já que depende menos da vontade política do que a luta, não excludente, por políticas públicas efetivas e pelo adequado financiamento. Que a nossa campanha seja um marco para fortalecer a luta pela saúde dos rins e a promoção do conhecimento sobre a doença, o diagnóstico e o cuidado aos nossos pacientes. E você? Seus rins estão O.k.?