Sobre a licença-maternidade e o direito das mães trabalhadoras que amamentam

De acordo com a Lei Federal n.º 13.345, de 12 de abril de 2017, o mês de agosto foi escolhido para receber a campanha de incentivo, conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno, chamada de Agosto Dourado (a cor dourada foi escolhida por causa do tom que simboliza o padrão ouro de qualidade do leite humano). Mas, antes de adentrarmos nos aspectos que permeiam o aleitamento materno, é importante voltarmos um pouco mais a linha do tempo, para falarmos sobre a licença-maternidade.

No Brasil, a licença-maternidade só foi regulamentada em 1943, com a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). No início, o período de afastamento era de 84 dias e o salário da empregada nesse período era pago integralmente pelo empregador, sem qualquer restituição.

Passados 80 anos do surgimento da CLT, algumas mudanças significativas foram implementadas nos regramentos da licença-maternidade ao longo do tempo.

Em 1973, por força de uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o salário da empregada em licença-maternidade passou a ser ressarcido ao empregador pela Previdência Social.

Quinze anos depois, com o advento da Constituição de 1988, a licença-maternidade passou de 84 para 120 dias (também houve a criação da licença-paternidade) e a empregada gestante passou a gozar de estabilidade provisória no emprego, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Importante registrar que a mulher conta com essa estabilidade provisória mesmo que desconheça o seu estado gravídico. Isso quer dizer que a empregada detém o direito à estabilidade provisória ao emprego mesmo antes de saber que está grávida, pois o marco inicial da estabilidade é a concepção do bebê. Essa interpretação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2018, que decidiu que a gravidez anterior à dispensa sem justa causa é requisito suficiente para assegurar à trabalhadora o direito à estabilidade da gestante, independentemente de prévio conhecimento da mulher ou de comunicação ao empregador. Esse julgamento resultou no Tema 497 de Repercussão Geral do STF, cuja tese foi fixada no seguinte sentido: “A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inciso II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa”.

Já em 2016, o programa Empresa Cidadã, do governo federal, foi ampliado para determinar que as empresas participantes do programa ampliassem a licença-maternidade por mais 60 dias, perfazendo um total de 180 dias. Entretanto, nestes casos, as empresas devem se encarregar da totalidade dos salários nos últimos dois meses, sem ressarcimento pela Previdência Social, mas devendo descontar esse valor integral do Imposto de Renda.

Em 2022, a Lei n.º 14.457 incluiu uma nova previsão de benefícios no programa Empresa Cidadã. A empresa participante pode substituir o período de prorrogação da licença-maternidade de 60 dias pela redução de jornada de trabalho em 50% pelo período de 120 dias. Isso quer dizer que, ao invés de a empregada ter 180 dias de licença-maternidade, ela poderá ter os 120 dias previstos na Constituição federal e mais 120 dias cumprindo apenas 50% da sua jornada de trabalho diária.

Para finalizar as alterações legislativas importantes acerca da licença-maternidade, ainda em 2022 o STF definiu que, para os casos em que o bebê ou a mãe precisem de internamento superior a duas semanas após o parto, o marco inicial para a contagem da licença-maternidade se iniciará após a alta do bebê ou da mãe do hospital, o que ocorrer por último.

Do mesmo modo, a legislação também garante alguns direitos à empregada lactante. Um exemplo é o direito a duas pausas de 30 minutos cada, por dia, para as empregadas lactantes de empresas que não aderiram ao Programa Empresa Cidadã e, por conseguinte, não tiveram a licença-maternidade prorrogada para 180 dias, até que os filhos completem os seis meses de vida. Essas pausas não se confundem com o intervalo intrajornada. Importante registrar que esse direito também é assegurado às mães adotantes.

Já a CLT, em seu artigo 389, prevê que as empresas que tenham ao menos 30 trabalhadoras com idade a partir de 16 anos devem manter um local apropriado para que as mulheres possam guardar, amamentar e cuidar dos filhos. Essa exigência também pode ser cumprida pelas empresas por outros meios, como convênios com creches ou pagamento do reembolso-creche.

O artigo 400 da CLT define as características mínimas obrigatórias aos locais considerados apropriados à guarda dos filhos das empregadas: “Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias, durante o período da amamentação, deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária”.

Por fim, a CLT determina que as mães gestantes e lactantes devem ser afastadas de atividades insalubres, independentemente da apresentação de atestado médico. Nestes casos, a empregada deverá continuar a receber o adicional de insalubridade, para que não tenha prejuízo na sua remuneração. O empregador, por sua vez, poderá abater o valor do adicional das contribuições incidentes na folha de pagamento.

Apresentadas as garantias protetivas legais à gestante e lactante, é importante mencionar que o não cumprimento dessas regras pode implicar rescisão indireta do contrato de trabalho.

Foi assim o entendimento da 1.ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3.ª Região (TRT3), de Minas Gerais, no processo 0010921-96.2022.5.03.0144. No referido processo, uma trabalhadora pleiteou o direito à rescisão indireta do contrato de trabalho pelo fato de a empregadora não oferecer local adequado para a amamentação da filha. Em 1.ª instância, a reclamação trabalhista foi julgada improcedente. Entretanto, em análise do recurso ordinário interposto pela empregada, o desembargador-relator do recurso, Luiz Otávio Linhares Renault, entendeu que tal situação ocasionou angústia à trabalhadora. “Isso frente ao confronto entre as necessidades elementares da filha e a falta de meios para garanti-los”, destacou.

No entendimento do relator, a empregadora não negou a acusada inexistência de local apropriado para amamentação. “Ao contrário, confirmou que não possuía espaço para o aleitamento materno. Assim, incontroverso que a empresa não forneceu meio hábil para garantir a amamentação pelo tempo mínimo recomendado pela medicina para a proteção da saúde da criança”, ponderou o magistrado.

Diante da omissão da empresa, os desembargadores reconheceram que a situação inviabilizou a continuidade da relação de emprego diante do descumprimento de obrigações pela empregadora. “Esta, ao não dotar de eficácia a obrigação contida no parágrafo primeiro do artigo 389 da CLT, desrespeitou o direito à maternidade, à vida e à saúde da criança”, concluiu o relator. Segundo o voto condutor/prevalecente, a falta cometida é grave, autorizando o reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho.

Em outro exemplo, no caso de não cumprimento do direito de intervalo para a empregada amamentar o filho, ou seja, se não forem concedidos os dois descansos legais de 30 minutos cada previstos, a jurisprudência entende que são devidas horas extras referentes ao período suprimido. Dessa forma, além do intervalo suprimido de uma hora diária em hora extra, é devido adicional de hora extra e seus reflexos, conforme aplicação por analogia dos efeitos previstos no artigo 71, § 4.º da CLT, e na Súmula 343 do Tribunal Superior do Trabalho.

Já com relação a dano moral, ele pode ficar caracterizado na forma dos artigos 186, 188, inciso I, e 927 do Código Civil, a depender do caso concreto, devendo ser garantidos os direitos referentes ao intervalo para amamentação e fornecido local próprio para tanto.

Portanto, como visto, a legislação laboral vem se aprimorando ao longo dos anos para garantir o bem-estar e prover as necessidades básicas do bebê, assegurando às mães trabalhadoras, mesmo às adotantes, uma série de direitos e garantias que lhes permitam suprir as necessidades básicas de acompanhamento integral de seus filhos pelos primeiros meses, bem como assegurando o aleitamento materno como um direito social inquestionável.

Assim, é importante entender os direitos (mães) e deveres (empregadores), a fim de evitar problemas legais que podem acarretar multas, indenizações e, até mesmo, rescisão do contrato de trabalho por culpa do empregador.

